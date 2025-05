E. Elbmarsch feiert Meisterschaft und Rückkehr in die Landesliga

Die Frauen der Eintracht Elbmarsch haben es geschafft: Drei Spieltage vor dem Saisonende in der Bezirksliga Lüneburg Ost steht das Team vorzeitig als Meister fest und kehrt in die Landesliga zurück. Nach dem Abstieg in der Saison 2022/23 und dem knapp verpassten Aufstieg über die Relegation im vergangenen Jahr ist die Rückkehr nun geglückt – und das auf beeindruckende Weise.

Trainer Florian Reimers, der die Mannschaft zu Beginn der Saison von Vanessa Plieschke übernommen hatte, zeigte sich hochzufrieden: „Dass jetzt ungeschlagen die Meisterschaft dabei herausgekommen ist, freut uns natürlich sehr. Unser Ziel war von Anfang an, wieder in die Landesliga aufzusteigen. Das haben wir erreicht.“

Eingespieltes Team als Erfolgsfaktor

Schon früh war für Reimers erkennbar, dass in dieser Mannschaft großes Potenzial steckt: „Für uns hat von Anfang an sehr viel zusammengepasst. Dass wir die Qualität im Kader haben, die Saison erfolgreich zu spielen, war schnell klar. Die Mädels haben jedes Spiel an sich geglaubt, und damit wurden wir von Spiel zu Spiel stärker. Dass wir jetzt ungeschlagen die Meisterschaft drei Spieltage vor Schluss geholt haben, zeigt, wie gut die Mädels auf und neben dem Platz gearbeitet haben. Das freut uns sehr, und das wollen wir versuchen, in der Landesliga fortzusetzen.“

Die Planungen für die kommende Spielzeit in der Landesliga laufen bereits auf Hochtouren. „Es gibt noch ein bis zwei Unklarheiten, die sich aus beruflichen Entscheidungen ergeben. Ansonsten bleibt der Kader zusammen. Wir möchten gerne noch weitere Spielerinnen dazubekommen und führen dazu bereits interessante Gespräche“, erklärt Reimers.