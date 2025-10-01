Dzejlan Bisevac schießt den FC Neukirchen-Vluyn II an die Spitze

Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II empfängt den SSV Lüttingen am Dienstag, Concordia Rheinberg gegen SV Millingen am Donnerstag. So läuft der 8. Spieltag!
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II – SSV Lüttingen 1:0
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Dawid Oskar Niedzielski, Jonas Händler (80. Sidan Lale), Marvin Sprzagalla, Miro Dag (90. Sultan Makaschev), Soner Cakmak (86. Aldin Mahmutovic), Dzejlan Bisevac (73. Almin Muminovic), Danil Samsonov, Emre Karip, Bilal Ouizou, Musa Can Celik (84. Sadin Hodzic) - Trainer: Armend Butuci - Trainer: Andreas Oerschkes
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer, Viktor Brem, Marius Neinhuis, Julian Rüttermann, Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis, Lars van Schyndel, Janik Schweers, Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Dzejlan Bisevac (57.)
Rot: Marius Neinhuis (92./SSV Lüttingen/Unsportlichkeit)
9. Spieltag
Di., 07.10.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Moers-Meerfeld
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 12.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - Rumelner TV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim
10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II
