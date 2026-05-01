 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Dynamos Siegesserie vorbei - Trainer will Reaktion 

Der 25. Spieltag bietet klare Rollenverteilungen – doch gerade im Abstiegskampf drohen Überraschungen.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Maxima Klassen

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Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Tabellenführer Dynamo Erkelenz steht nach dem ersten Dämpfer unter besonderer Beobachtung.

Brachelen will Platz drei festigen

Der Tabellendritte SV Brachelen gastiert bei Union Schafhausen II (10.). Während Brachelen mit stabilen Leistungen überzeugt, schwankt Schafhausen II zwischen ordentlichen Auftritten und Rückschlägen. Für die Gäste geht es darum, den Druck auf Platz zwei hochzuhalten. Die Gastgeber benötigen Punkte, um nicht weiter abzurutschen.

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
13:00

Kellerduell mit offenem Ausgang

Der FSV Geilenkirchen-Hünshoven (14.) trifft auf den SV Scherpenseel-Grotenrath (13.). Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf und benötigen dringend Zähler. Die Defensive stellt bei beiden Mannschaften ein Problem dar. Ein Spiel mit hoher Bedeutung, aber unklarer Prognose.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
15:00

Rurich gegen Schlusslicht Karken in der Pflicht

Der FC Germania Rurich (9.) empfängt Schlusslicht Grün-Weiß Karken (16.). Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Rurich zeigte zuletzt stabile Leistungen und will sich im gesicherten Mittelfeld etablieren. Karken hingegen kämpft weiterhin um den Anschluss.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
15:00

Dynamo will sofortige Antwort im Abstiegskampf-Duell

Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz tritt beim VfR Übach-Palenberg (15.) an und steht nach dem Remis zuletzt unter besonderer Beobachtung. Trainer Hueseyin Bozkurt betont: „Nach zuletzt abgegebenen Punkten am vergangenen Wochenende ist unsere beeindruckende Serie von 22 ungeschlagenen Spielen gerissen. Dennoch stehen wir weiterhin verdient an der Tabellenspitze der Kreisliga A und haben uns mit bislang 67 Punkten sowie einem Torverhältnis von 104:26 eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet.“

Weiter führt er aus: „Die Serie ist vorbei, aber entscheidend ist, wie wir jetzt reagieren. Wir wollen direkt wieder unsere Stärken auf den Platz bringen und zeigen, warum wir oben stehen!!!“

Trotz klarer Ausgangslage warnt Bozkurt vor dem Gegner: „Mit dem VfR Übach-Palenberg erwartet uns ein Gegner aus dem Tabellenkeller, der aktuell auf Rang 15 steht und im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt.“

Dynamo geht als Favorit ins Spiel, muss jedoch die nötige Konzentration aufbringen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
15:00

Weitere Spiele am Wochenende:

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
2
0

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
15:00live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Breberen
SV BreberenBreberen
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
15:00