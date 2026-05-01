Dynamos Siegesserie vorbei - Trainer will Reaktion 

– Foto: Maxima Klassen

Der Tabellendritte SV Brachelen gastiert bei Union Schafhausen II (10.). Während Brachelen mit stabilen Leistungen überzeugt, schwankt Schafhausen II zwischen ordentlichen Auftritten und Rückschlägen. Für die Gäste geht es darum, den Druck auf Platz zwei hochzuhalten. Die Gastgeber benötigen Punkte, um nicht weiter abzurutschen.

Der FSV Geilenkirchen-Hünshoven (14.) trifft auf den SV Scherpenseel-Grotenrath (13.). Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf und benötigen dringend Zähler. Die Defensive stellt bei beiden Mannschaften ein Problem dar. Ein Spiel mit hoher Bedeutung, aber unklarer Prognose.

Der FC Germania Rurich (9.) empfängt Schlusslicht Grün-Weiß Karken (16.). Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Rurich zeigte zuletzt stabile Leistungen und will sich im gesicherten Mittelfeld etablieren. Karken hingegen kämpft weiterhin um den Anschluss.

Dynamo will sofortige Antwort im Abstiegskampf-Duell

Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz tritt beim VfR Übach-Palenberg (15.) an und steht nach dem Remis zuletzt unter besonderer Beobachtung. Trainer Hueseyin Bozkurt betont: „Nach zuletzt abgegebenen Punkten am vergangenen Wochenende ist unsere beeindruckende Serie von 22 ungeschlagenen Spielen gerissen. Dennoch stehen wir weiterhin verdient an der Tabellenspitze der Kreisliga A und haben uns mit bislang 67 Punkten sowie einem Torverhältnis von 104:26 eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet.“

Weiter führt er aus: „Die Serie ist vorbei, aber entscheidend ist, wie wir jetzt reagieren. Wir wollen direkt wieder unsere Stärken auf den Platz bringen und zeigen, warum wir oben stehen!!!“

Trotz klarer Ausgangslage warnt Bozkurt vor dem Gegner: „Mit dem VfR Übach-Palenberg erwartet uns ein Gegner aus dem Tabellenkeller, der aktuell auf Rang 15 steht und im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt.“

Dynamo geht als Favorit ins Spiel, muss jedoch die nötige Konzentration aufbringen.