Dynamo zweistellig gegen Übach

Am 25. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg dominieren die Topteams deutlich – allen voran der Tabellenführer mit einem historischen Kantersieg.
Würm-Lindern behauptet Rang vier
Die SG Union Würm-Lindern (4.) setzte sich mit 4:2 gegen den BC Oberbruch (12.) durch. Früh erspielten sich die Gastgeber eine komfortable Führung, ehe Oberbruch zwischenzeitlich ausglich. In Überzahl – nach Platzverweis gegen Tkacz – nutzte Würm-Lindern seine Chancen konsequent. Der Sieg festigt die Position im oberen Tabellendrittel.
SG Union Würm-Lindern – BC Oberbruch 4:2
SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Eric Thevis (68. Michael Thevis), Calvin König, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Rothkranz (77. Felix Sebastian Jansen), Leon Bogdanovic (83. Tim Frahn), Julian Herzog, Tim Janes
BC Oberbruch: Kai Lausberg (56. Adriano Martins Teixeira), Dustin Kaniecki, Chris Mevißen, Max Driever, Abdoulie Cham, Valdrin Recica, Kevin Richardt (64. Sebastian Tkacz), Jeremy Diogo, Abass Gabriel Kudah Mansaray (78. Ayoub Sebbar), Leon Liebens (45. Patrick Ajani), Oskar Tkacz
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Leon Rothkranz (14. Foulelfmeter), 2:0 Julian Herzog (18.), 2:1 Oskar Tkacz (65. Handelfmeter), 2:2 Abdoulie Cham (70.), 3:2 Tim Janes (72.), 4:2 Felix Sebastian Jansen (80.)
Rot: Oskar Tkacz (68./BC Oberbruch/Foulspiel)
Geilenkirchen verschafft sich Luft
Der FSV Geilenkirchen-Hünshoven (13.) besiegte den SV Scherpenseel-Grotenrath (14.) deutlich mit 5:2. In einem direkten Duell im Tabellenkeller nutzten die Gastgeber ihre Chancen effizienter. Scherpenseel konnte zwischenzeitlich verkürzen, geriet aber erneut ins Hintertreffen. Der FSV sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.
FSV Geilenkirchen-Hünshoven – SV Scherpenseel-Grotenrath 5:2
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Ralf Kakina, Finn Krohn (85. Tom Wiggers), Marin Blajic, Marvin Abimbola (46. Patrick Scholz), Philipp Heinrichs, Arif Muaremov, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen, Albjon Gashi (72. Jan Rambau)
SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Meriton Mehdiji (57. Norman Krause), Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina, Dennis Gneist (70. Dustin Hilberath), Maximilian Fuchs (80. Mirco Dreßler), Giulio Farina (45. Lukas Schwarze)
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Dennis Kuhn (10. Foulelfmeter), 1:1 Gery Wembolua Olenga (28.), 2:1 Niklas Jansen (42.), 3:1 Philipp Heinrichs (48.), 3:2 Norman Krause (74.), 4:2 Philipp Heinrichs (79.), 5:2 Niklas Jansen (90.)
Historischer Kantersieg des Spitzenreiters
Der FC Dynamo Erkelenz (1.) deklassierte den VfR Übach-Palenberg (15.) mit 18:0. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, im zweiten Durchgang baute der Tabellenführer seine Dominanz weiter aus. Mehrere Spieler trugen sich mehrfach in die Torschützenliste ein. Für Übach-Palenberg bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf.
VfR Übach-Palenberg – FC Dynamo Erkelenz 0:18
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Talha-Numan Tuc (65. Yusuf Aydin), Yusuf Cetinkaya, Adrian Szkaradek (31. Tuncay Türkmen) (75. Nico Reiß), Sinan Uzun, Onur Albayrak, Yunus Emre Türkmen, Isa Türkmen (46. Ismail Ait-Lahssaine), Berat Gündüz, Riza Acar
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Norman Post, Niklas Brunen (50. Andreas Haas), Tobias Wilhelm, Viktor Bauer (56. Razvan Duma), Armando Nakamura, Aaron Post (45. Viktor Osipov), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Alexander Bechthold, Thomas Schmidt
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Thomas Schmidt (24.), 0:2 Batin Bozkurt (34.), 0:3 Thomas Schmidt (36.), 0:4 Viktor Bauer (39.), 0:5 Thomas Schmidt (49.), 0:6 Viktor Bauer (52.), 0:7 Batin Bozkurt (63.), 0:8 Thomas Schmidt (67.), 0:9 Ron Manfred Elsermann (68.), 0:10 Armando Nakamura (71.), 0:11 Thomas Schmidt (74.), 0:12 Alexander Bechthold (77.), 0:13 Andreas Haas (80.), 0:14 Viktor Osipov (81. Foulelfmeter), 0:15 Tobias Wilhelm (83.), 0:16 Razvan Duma (85. Foulelfmeter), 0:17 Thomas Schmidt (87.), 0:18 Razvan Duma (90.)
Rot: Yunus Emre Türkmen (71./VfR Übach-Palenberg/)
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