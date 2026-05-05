 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Dynamo zweistellig gegen Übach

Spitze marschiert, Kellerteams geraten weiter unter Druck.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Dortants

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Am 25. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg dominieren die Topteams deutlich – allen voran der Tabellenführer mit einem historischen Kantersieg.

Würm-Lindern behauptet Rang vier

Die SG Union Würm-Lindern (4.) setzte sich mit 4:2 gegen den BC Oberbruch (12.) durch. Früh erspielten sich die Gastgeber eine komfortable Führung, ehe Oberbruch zwischenzeitlich ausglich. In Überzahl – nach Platzverweis gegen Tkacz – nutzte Würm-Lindern seine Chancen konsequent. Der Sieg festigt die Position im oberen Tabellendrittel.

Fr., 01.05.2026, 19:00 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
4
2
Abpfiff

SG Union Würm-Lindern – BC Oberbruch 4:2
SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Eric Thevis (68. Michael Thevis), Calvin König, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Rothkranz (77. Felix Sebastian Jansen), Leon Bogdanovic (83. Tim Frahn), Julian Herzog, Tim Janes
BC Oberbruch: Kai Lausberg (56. Adriano Martins Teixeira), Dustin Kaniecki, Chris Mevißen, Max Driever, Abdoulie Cham, Valdrin Recica, Kevin Richardt (64. Sebastian Tkacz), Jeremy Diogo, Abass Gabriel Kudah Mansaray (78. Ayoub Sebbar), Leon Liebens (45. Patrick Ajani), Oskar Tkacz
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Leon Rothkranz (14. Foulelfmeter), 2:0 Julian Herzog (18.), 2:1 Oskar Tkacz (65. Handelfmeter), 2:2 Abdoulie Cham (70.), 3:2 Tim Janes (72.), 4:2 Felix Sebastian Jansen (80.)
Rot: Oskar Tkacz (68./BC Oberbruch/Foulspiel)

Geilenkirchen verschafft sich Luft

Der FSV Geilenkirchen-Hünshoven (13.) besiegte den SV Scherpenseel-Grotenrath (14.) deutlich mit 5:2. In einem direkten Duell im Tabellenkeller nutzten die Gastgeber ihre Chancen effizienter. Scherpenseel konnte zwischenzeitlich verkürzen, geriet aber erneut ins Hintertreffen. Der FSV sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
5
2

FSV Geilenkirchen-Hünshoven – SV Scherpenseel-Grotenrath 5:2
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Ralf Kakina, Finn Krohn (85. Tom Wiggers), Marin Blajic, Marvin Abimbola (46. Patrick Scholz), Philipp Heinrichs, Arif Muaremov, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen, Albjon Gashi (72. Jan Rambau)
SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Meriton Mehdiji (57. Norman Krause), Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina, Dennis Gneist (70. Dustin Hilberath), Maximilian Fuchs (80. Mirco Dreßler), Giulio Farina (45. Lukas Schwarze)
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Dennis Kuhn (10. Foulelfmeter), 1:1 Gery Wembolua Olenga (28.), 2:1 Niklas Jansen (42.), 3:1 Philipp Heinrichs (48.), 3:2 Norman Krause (74.), 4:2 Philipp Heinrichs (79.), 5:2 Niklas Jansen (90.)

Historischer Kantersieg des Spitzenreiters

Der FC Dynamo Erkelenz (1.) deklassierte den VfR Übach-Palenberg (15.) mit 18:0. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, im zweiten Durchgang baute der Tabellenführer seine Dominanz weiter aus. Mehrere Spieler trugen sich mehrfach in die Torschützenliste ein. Für Übach-Palenberg bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
0
18
Abpfiff

VfR Übach-Palenberg – FC Dynamo Erkelenz 0:18
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Talha-Numan Tuc (65. Yusuf Aydin), Yusuf Cetinkaya, Adrian Szkaradek (31. Tuncay Türkmen) (75. Nico Reiß), Sinan Uzun, Onur Albayrak, Yunus Emre Türkmen, Isa Türkmen (46. Ismail Ait-Lahssaine), Berat Gündüz, Riza Acar
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Norman Post, Niklas Brunen (50. Andreas Haas), Tobias Wilhelm, Viktor Bauer (56. Razvan Duma), Armando Nakamura, Aaron Post (45. Viktor Osipov), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Alexander Bechthold, Thomas Schmidt
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Thomas Schmidt (24.), 0:2 Batin Bozkurt (34.), 0:3 Thomas Schmidt (36.), 0:4 Viktor Bauer (39.), 0:5 Thomas Schmidt (49.), 0:6 Viktor Bauer (52.), 0:7 Batin Bozkurt (63.), 0:8 Thomas Schmidt (67.), 0:9 Ron Manfred Elsermann (68.), 0:10 Armando Nakamura (71.), 0:11 Thomas Schmidt (74.), 0:12 Alexander Bechthold (77.), 0:13 Andreas Haas (80.), 0:14 Viktor Osipov (81. Foulelfmeter), 0:15 Tobias Wilhelm (83.), 0:16 Razvan Duma (85. Foulelfmeter), 0:17 Thomas Schmidt (87.), 0:18 Razvan Duma (90.)
Rot: Yunus Emre Türkmen (71./VfR Übach-Palenberg/)

Alle weiteren Ergebnisse:

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
2
0
§ Urteil

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
1
2
Abpfiff

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
0
3
Abpfiff

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Breberen
SV BreberenBreberen
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
6
2
Abpfiff

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
0
3
Abpfiff