Dynamo zweistellig gegen Übach Spitze marschiert, Kellerteams geraten weiter unter Druck. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Dortants

Am 25. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg dominieren die Topteams deutlich – allen voran der Tabellenführer mit einem historischen Kantersieg.

Würm-Lindern behauptet Rang vier Die SG Union Würm-Lindern (4.) setzte sich mit 4:2 gegen den BC Oberbruch (12.) durch. Früh erspielten sich die Gastgeber eine komfortable Führung, ehe Oberbruch zwischenzeitlich ausglich. In Überzahl – nach Platzverweis gegen Tkacz – nutzte Würm-Lindern seine Chancen konsequent. Der Sieg festigt die Position im oberen Tabellendrittel.

SG Union Würm-Lindern – BC Oberbruch 4:2

SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Eric Thevis (68. Michael Thevis), Calvin König, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Rothkranz (77. Felix Sebastian Jansen), Leon Bogdanovic (83. Tim Frahn), Julian Herzog, Tim Janes

BC Oberbruch: Kai Lausberg (56. Adriano Martins Teixeira), Dustin Kaniecki, Chris Mevißen, Max Driever, Abdoulie Cham, Valdrin Recica, Kevin Richardt (64. Sebastian Tkacz), Jeremy Diogo, Abass Gabriel Kudah Mansaray (78. Ayoub Sebbar), Leon Liebens (45. Patrick Ajani), Oskar Tkacz

Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Leon Rothkranz (14. Foulelfmeter), 2:0 Julian Herzog (18.), 2:1 Oskar Tkacz (65. Handelfmeter), 2:2 Abdoulie Cham (70.), 3:2 Tim Janes (72.), 4:2 Felix Sebastian Jansen (80.)

Rot: Oskar Tkacz (68./BC Oberbruch/Foulspiel)

Geilenkirchen verschafft sich Luft Der FSV Geilenkirchen-Hünshoven (13.) besiegte den SV Scherpenseel-Grotenrath (14.) deutlich mit 5:2. In einem direkten Duell im Tabellenkeller nutzten die Gastgeber ihre Chancen effizienter. Scherpenseel konnte zwischenzeitlich verkürzen, geriet aber erneut ins Hintertreffen. Der FSV sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.