 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
– Foto: Christian Dortants

Dynamo will die perfekte Hinrunde – Spitzenspiel in Brachelen

Am 12. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg trifft Tabellenführer Dynamo Erkelenz auf das Kellerkind Scherpenseel, während Brachelen und Würm-Lindern um die Verfolgerrolle kämpfen.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Zehn Siege in zehn Spielen – Dynamo Erkelenz dominiert die Liga nach Belieben. Dahinter liefern sich Brachelen, Würm-Lindern und Selfkant ein enges Rennen. Im Tabellenkeller stehen Karken, Geilenkirchen und Übach-Palenberg bereits unter Druck. Der 12. Spieltag verspricht Spannung im Kampf um Punkte und Prestige.

Spitzenreiter gegen Sorgenkind

Alles andere als der elfte Sieg in Folge wäre für Dynamo Erkelenz (1./30 Punkte) eine Überraschung. Der Tabellenführer stellt mit 47 Treffern den mit Abstand besten Angriff der Liga. Für Aufsteiger Scherpenseel-Grotenrath (13./6 Punkte) geht es dagegen um Schadensbegrenzung – schon 26 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Für Scherpenseel dürfte es ein Abend mit langen Laufwegen werden.

Heute, 20:00 Uhr
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
20:00live

Verfolgerduell mit Aufstiegscharakter

Beide Teams stehen mit 25 Punkten punktgleich hinter Erkelenz, nur das Torverhältnis trennt sie. Brachelen (2.) spielt bislang eine nahezu makellose Saison, während Union Würm-Lindern (3.) mit 33:15 Toren ebenfalls stark auftritt. Das Duell ist ein echter Gradmesser: Wer gewinnt, bleibt erster Herausforderer des Spitzenreiters. Beide Offensivreihen zählen zu den besten der Liga. Kleinigkeiten werden über Sieg und Platz zwei entscheiden.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
15:00live

Formstarke Aufsteiger im Duell der Überraschungsteams

Golkrath (5./20 Punkte) mischt als Aufsteiger die Liga auf und zeigte zuletzt starke Leistungen gegen die Topteams. Breberen (10./13 Punkte) hat nach durchwachsenem Saisonstart Stabilität gewonnen, bleibt aber unberechenbar. Beide Mannschaften setzen auf Offensivfußball – Tore dürften garantiert sein. Golkrath hat den Heimvorteil, Breberen die Routine. Ein Duell auf Augenhöhe, das taktische Disziplin verlangt.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
SV Breberen
SV BreberenBreberen
15:00

Kellerduell mit Endspielcharakter

Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell zwischen dem Vorletzten Karken (15./6 Punkte) und Schlusslicht Übach-Palenberg (16./3 Punkte). Beide Mannschaften stehen massiv unter Druck. Karken-Coach Frank Lehnen sieht die Lage realistisch, bleibt aber kämpferisch: „Natürlich ein wichtiges Spiel für beide Seiten bei der Tabellensituation. Trotz zehn fehlender Spieler am Sonntag werden wir alles uns verfügbare reinwerfen, um die Punkte in Karken zu behalten. Nochmal kurz ein Dank an unsere Zweite Mannschaft, die nun schon seit Monaten uns mit Spielern unterstützt. Man muss auch einfach mal den Erfolg erzwingen.“

Die personelle Situation ist prekär, doch der Trainer appelliert an den Willen seiner Spieler. Für beide Teams zählt nur ein Sieg, sonst droht der Kontakt zum rettenden Ufer endgültig zu reißen.

So., 16.11.2025, 14:45 Uhr
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
14:45live

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
Roland Millich
Roland MillichMillich
13:00

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
15:15live

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
15:15

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
15:00

Aufrufe: 014.11.2025, 12:00 Uhr
Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor