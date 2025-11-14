Dynamo will die perfekte Hinrunde – Spitzenspiel in Brachelen

Zehn Siege in zehn Spielen – Dynamo Erkelenz dominiert die Liga nach Belieben. Dahinter liefern sich Brachelen, Würm-Lindern und Selfkant ein enges Rennen. Im Tabellenkeller stehen Karken, Geilenkirchen und Übach-Palenberg bereits unter Druck. Der 12. Spieltag verspricht Spannung im Kampf um Punkte und Prestige.

Alles andere als der elfte Sieg in Folge wäre für Dynamo Erkelenz (1./30 Punkte) eine Überraschung. Der Tabellenführer stellt mit 47 Treffern den mit Abstand besten Angriff der Liga. Für Aufsteiger Scherpenseel-Grotenrath (13./6 Punkte) geht es dagegen um Schadensbegrenzung – schon 26 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Für Scherpenseel dürfte es ein Abend mit langen Laufwegen werden.

Beide Teams stehen mit 25 Punkten punktgleich hinter Erkelenz, nur das Torverhältnis trennt sie. Brachelen (2.) spielt bislang eine nahezu makellose Saison, während Union Würm-Lindern (3.) mit 33:15 Toren ebenfalls stark auftritt. Das Duell ist ein echter Gradmesser: Wer gewinnt, bleibt erster Herausforderer des Spitzenreiters. Beide Offensivreihen zählen zu den besten der Liga. Kleinigkeiten werden über Sieg und Platz zwei entscheiden.

Golkrath (5./20 Punkte) mischt als Aufsteiger die Liga auf und zeigte zuletzt starke Leistungen gegen die Topteams. Breberen (10./13 Punkte) hat nach durchwachsenem Saisonstart Stabilität gewonnen, bleibt aber unberechenbar. Beide Mannschaften setzen auf Offensivfußball – Tore dürften garantiert sein. Golkrath hat den Heimvorteil, Breberen die Routine. Ein Duell auf Augenhöhe, das taktische Disziplin verlangt.

Kellerduell mit Endspielcharakter

Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell zwischen dem Vorletzten Karken (15./6 Punkte) und Schlusslicht Übach-Palenberg (16./3 Punkte). Beide Mannschaften stehen massiv unter Druck. Karken-Coach Frank Lehnen sieht die Lage realistisch, bleibt aber kämpferisch: „Natürlich ein wichtiges Spiel für beide Seiten bei der Tabellensituation. Trotz zehn fehlender Spieler am Sonntag werden wir alles uns verfügbare reinwerfen, um die Punkte in Karken zu behalten. Nochmal kurz ein Dank an unsere Zweite Mannschaft, die nun schon seit Monaten uns mit Spielern unterstützt. Man muss auch einfach mal den Erfolg erzwingen.“

Die personelle Situation ist prekär, doch der Trainer appelliert an den Willen seiner Spieler. Für beide Teams zählt nur ein Sieg, sonst droht der Kontakt zum rettenden Ufer endgültig zu reißen.