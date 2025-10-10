Dynamo will den siebten Streich – Breberen vor der Herkulesaufgabe

– Foto: Miriam Senft

Der siebte Spieltag der Kreisliga A Heinsberg 4 verspricht Spannung im oberen Drittel: Spitzenreiter Dynamo Erkelenz will seine weiße Weste beim formstarken SV Breberen verteidigen. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell der sieglosen Teams zwischen Geilenkirchen und Rurich.

Der Primus auf Prüfstand Wenn der ungeschlagene Tabellenführer Dynamo Erkelenz (18 Punkte) am Sonntag beim Sechsten SV Breberen (10 Punkte) gastiert, treffen zwei Teams in Topform aufeinander. Während Dynamo mit makelloser Bilanz durch die Liga marschiert, zeigte sich Breberen zuletzt stark verbessert und blieb in den letzten drei Partien ungeschlagen.

Dynamo-Trainer Hüseyin Bozkurt warnt vor Überheblichkeit: „Am kommenden Wochenende steht für uns das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Gastgeber ist der SV Breberen, der sich aktuell im Mittelfeld der Tabelle befindet. Die Breberener haben bislang fünf Partien absolviert und noch ein Nachholspiel gegen Dremmen vor sich, sollten sie dieses gewinnen, wären sie stand jetzt in den Top 5 der Tabelle. In den letzten Wochen zeigt sich Breberen in einer sehr guten Form – die vergangenen drei Begegnungen konnten sie allesamt für sich entscheiden und neun Punkte einfahren. Besonders zuhause präsentiert sich der SV bislang stark: In drei Heimspielen holte Breberen sieben Punkte. Wir sind uns unserer Stärken bewusst und werden mit breiter Brust, aber auch mit dem nötigen Respekt anreisen. Mit sechs Siegen aus sechs Spielen sind wir optimal in die Saison gestartet und wollen unsere Serie natürlich fortsetzen. Uns ist klar, dass es in Breberen kein einfaches Spiel werden wird, dennoch möchten wir auch dort etwas Zählbares mitnehmen. Wie in jeder Partie wollen wir kompakt auftreten, spielstark agieren und eine gute Leistung auf den Platz bringen.“ Auch Breberens Mannschaftsverantwortlicher Marc Schulvens weiß um die Schwere der Aufgabe, bleibt aber optimistisch „Revuepassierend muss man sagen, dass wir mit unserem Start zufrieden sind – zehn Punkte aus fünf Spielen. Wir haben allerdings weiterhin mit Verletzungspech zu kämpfen, gehen personell etwas auf dem Zahnfleisch. Natürlich jetzt mit Dynamo den schwerstmöglichen Gegner vor der Brust. Aber wenn wir da Punkte mitnehmen wollen, braucht man einen Sahnetag, eine 1A-Performance. Wir sind dennoch positiv gestimmt und hoffen, bis zur Winterpause noch 10 bis 15 Punkte zu holen.“

Karken: Wiedergutmachung und Verletzungssorgen Der Tabellenvierte Dremmen (12 Punkte) will nach der deutlichen 1:5-Niederlage in Erkelenz wieder in die Spur finden. Gegner Karken (Platz 11, 5 Punkte) wartet seit dem zweiten Spieltag auf einen Sieg. Dremmens Trainer Kevin Jansen erwartet eine fordernde Begegnung: „Nach der völlig verdienten Niederlage am Sonntag in Erkelenz haben wir mit Karken am Freitag einen Gegner zu Gast, der, glaube ich, noch gar nicht richtig in der Liga angekommen ist. Die Verletzungsmisere, wie sie derzeit bei Karken herrscht, kenne ich aus der vergangenen Saison nur zu gut. Das bedeutet aber definitiv nicht, dass wir sie deswegen unterschätzen werden. Vor allem Steven und Kai wirbeln vorne ordentlich rum und können uns vor einige Schwierigkeiten stellen. Ich erwarte eine mutige offensive Truppe, die – genau wie wir – nicht mit einer Niederlage zum Oktoberfest nach Haaren fahren will.“ Karken-Trainer Frank Lehnen sieht seine Mannschaft in einer schwierigen Phase: „Es zieht sich leider wie ein roter Faden durch die bisherige Saison. Wir haben ein Missmatch in der Offensive und der Defensive. Wir vergeben trotz ansprechender Offensivleistungen zu viele Chancen. Umgedreht zeigen wir oft sehr gute Defensivleistungen, aber kurze Momente der Unachtsamkeit fallen uns direkt auf die Füße. Unser Hauptaugenmerk in der Trainingsarbeit liegt darin, dies auf beiden Seiten des Platzes besser zu gestalten. Leider fehlt uns diesmal unser momentaner Toptorjäger – zum Glück nicht verletzungsbedingt, sondern wegen Urlaub.“