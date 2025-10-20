Dynamo weiterhin ungeschlagen – Scherpenseel mit Lebenszeichen

Während Tabellenführer Dynamo Erkelenz auch nach dem achten Spieltag ungeschlagen bleibt, setzt Scherpenseel im Tabellenkeller ein Ausrufezeichen.
Dynamo Erkelenz unantastbar
Auch gegen Schlusslicht Geilenkirchen-Hünshoven ließ Tabellenführer Dynamo Erkelenz nichts anbrennen und feierte den achten Sieg im achten Spiel. Brendan Schäfer sorgte mit einem Doppelpack vor der Pause für klare Verhältnisse, Razvan Duma setzte den Schlusspunkt. Der FSV blieb trotz großen Einsatzes chancenlos und wartet weiter auf den ersten Punkt.
FC Dynamo Erkelenz – FSV Geilenkirchen-Hünshoven 3:0
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Norman Post, Aaron Post (45. Viktor Osipov), Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Alexander Bechthold, Brendan Schäfer, Armando Nakamura (45. Razvan Duma), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Viktor Bauer (78. Marios-Paraskevas Akrivos)
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers (83. Jakob Philipp Henssen), Ralf Kakina, Fabrice Schmidt, Finn Krohn, Marin Blajic, Arif Muaremov, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen (72. Tevin Sebastian Peters), Albjon Gashi
Tore: 1:0 Brendan Schäfer (32.), 2:0 Brendan Schäfer (44.), 3:0 Razvan Duma (75.)
Scherpenseel trotzt dem Favoriten
Der Aufsteiger feierte einen emotional wichtigen Heimsieg gegen den favorisierten TuS Dremmen. Doppel-Torschütze Markus Stumvoll bringt Scherpenseel zweimal in Führung, während Dremmen trotz Ausgleich von Mats Winkens nicht mehr rankam. Scherpenseel zeigte sich kämpferisch stark und verdiente sich die Punkte auf dem heimischen Scheleberg redlich.
SV Scherpenseel-Grotenrath – TuS Rheinland Dremmen 2:1
SV Scherpenseel-Grotenrath: Sebastian Störmer, Dennis Kuhn, Joel Karzell (77. Niklas Maaßen), Jannik Petersen, Dustin Hilberath, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina, Lukas Schwarze (53. Niklas Herzogenrath), Raphael Defruytier (90. Dennis Gneist), Giulio Farina (71. Mirco Dreßler) (90. Lukas Gehde)
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Mazir Said (76. Yannick Plum), Julien Feiter, Noah Kux, Bryan Dahlmanns, Sascha Schopphoven, Shaibou Bambara, Tim Fensky, Jan-Hendrik Meyer (62. Roberto Adriano Marchese), Mats Winkens, Simon Hohnen
Tore: 1:0 Markus Stumvoll (9.), 1:1 Mats Winkens (52.), 2:1 Markus Stumvoll (75.)
Gelb-Rot: Dennis Kuhn (86./SV Scherpenseel-Grotenrath/Quatsch)
Brachelen bleibt im Windschatten
Der Tabellenzweite ließ beim starken Aufsteiger Golkrath nichts anbrennen. Marco Weingart traf kurz vor und nach der Pause jeweils eiskalt und führte Brachelen zum fünften Saisonsieg. Während Brachelen Dynamo auf Abstand hält, musste Golkrath nach gutem Saisonstart einen kleinen Dämpfer hinnehmen.
SV Golkrath – SV Brachelen 0:2
SV Golkrath: Florian Winkels, Simon Gawenda (72. Kai Oliver Engels), Mike Mertens, Eric Gassen, Jonas Fontein, Jan Gottschalk, Robin Demming, Steffen Brodermanns (78. Timo Römers), Jannik Karaskiwiecz, Niklas Gottwald (60. Daniel Demming), Niklas Wachtling
SV Brachelen: Lars Wolters, Ben Rademacher, Fynn-Luca Redwand, Ron van Kessel, André Handschumacher (76. Nico Etienne Schild), Moritz Leuner (87. Stefan Koch), Tobias Bienert, Henrik Hayen, Alexander Kohlen, Oktay Oral (70. Justin Birkenheuer), Marco Weingart (83. Alison Joshua Kudah Mansaray)
Tore: 0:1 Marco Weingart (45.), 0:2 Marco Weingart (76.)
Alle weiteren Ergebnisse des Spieltags: