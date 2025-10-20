– Foto: Christian Dortants

Dynamo weiterhin ungeschlagen – Scherpenseel mit Lebenszeichen Brachelen und Selfkant liefern sich weiter ein enges Rennen hinter dem Primus.

Während Tabellenführer Dynamo Erkelenz auch nach dem achten Spieltag ungeschlagen bleibt, setzt Scherpenseel im Tabellenkeller ein Ausrufezeichen.

Dynamo Erkelenz unantastbar Auch gegen Schlusslicht Geilenkirchen-Hünshoven ließ Tabellenführer Dynamo Erkelenz nichts anbrennen und feierte den achten Sieg im achten Spiel. Brendan Schäfer sorgte mit einem Doppelpack vor der Pause für klare Verhältnisse, Razvan Duma setzte den Schlusspunkt. Der FSV blieb trotz großen Einsatzes chancenlos und wartet weiter auf den ersten Punkt.

FC Dynamo Erkelenz – FSV Geilenkirchen-Hünshoven 3:0

FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Norman Post, Aaron Post (45. Viktor Osipov), Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Alexander Bechthold, Brendan Schäfer, Armando Nakamura (45. Razvan Duma), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Viktor Bauer (78. Marios-Paraskevas Akrivos)

FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers (83. Jakob Philipp Henssen), Ralf Kakina, Fabrice Schmidt, Finn Krohn, Marin Blajic, Arif Muaremov, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen (72. Tevin Sebastian Peters), Albjon Gashi

Tore: 1:0 Brendan Schäfer (32.), 2:0 Brendan Schäfer (44.), 3:0 Razvan Duma (75.)

Scherpenseel trotzt dem Favoriten Der Aufsteiger feierte einen emotional wichtigen Heimsieg gegen den favorisierten TuS Dremmen. Doppel-Torschütze Markus Stumvoll bringt Scherpenseel zweimal in Führung, während Dremmen trotz Ausgleich von Mats Winkens nicht mehr rankam. Scherpenseel zeigte sich kämpferisch stark und verdiente sich die Punkte auf dem heimischen Scheleberg redlich.