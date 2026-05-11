Dynamo vorzeitig Meister - Dremmen jubelt im Spektakel von Golkrath Selfkant festigt Rang zwei – Brachelen und Würm-Lindern bleiben dran. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Maxima Klassen

Der 26. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte an der Spitze die erwarteten Ergebnisse: Tabellenführer Dynamo Erkelenz feierte in Karken die Meisterschaft, während der SC Selfkant im Verfolgerduell gegen Breberen Rang zwei behauptete. Spektakulär wurde es in Golkrath, wo Dremmen ein wildes Neun-Tore-Spiel spät für sich entschied. Im Tabellenkeller verpasste Übach-Palenberg erneut einen dringend benötigten Befreiungsschlag.

Würm-Lindern erfüllt die Pflicht souverän Die SG Union Würm-Lindern hat mit dem 3:0 bei Union Schafhausen II den Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt. Der Tabellenvierte kontrollierte die Partie gegen den Elften früh und ging bereits nach neun Minuten durch Benjamin Jansen in Führung. Schafhausen hielt die Begegnung lange offen, ehe Marc Röhlen und Tim Janes in der Schlussphase alles klarmachten. Während Würm-Lindern mit nun 51 Punkten weiter auf Rang vier liegt, bleibt Schafhausen mit 34 Zählern im gesicherten Mittelfeld.

Union Schafhausen II – SG Union Würm-Lindern 0:3

Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier, Eliah Frenken (80. Tim Kandler), Franz Florack (46. Patryk Wiwaaryk), Paul Kohnen, Andre Schornstein, Ruben Zacharias (46. Philipp Beumers), Kai Franken, Elie-Paul Kataningi (75. Robin Pillath), Brandy Nzenze (85. Joda Nehen)

SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Tim Frahn, Eric Thevis, Benjamin Jansen, Felix Sebastian Jansen, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Leon Rothkranz, Tim Janes, Marc Röhlen (87. Marcel Löhr)

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Benjamin Jansen (9.), 0:2 Marc Röhlen (80.), 0:3 Tim Janes (90.+2)

Dynamo kennt weiter keine Gnade Der FC Dynamo Erkelenz bleibt auch nach dem 26. Spieltag ungeschlagen und fertigte Schlusslicht Grün-Weiß Karken mit 7:1 ab. Der Spitzenreiter entschied die Partie bereits in der Anfangsphase mit drei Treffern innerhalb von 19 Minuten und ist somit vorzeitig Meister. Besonders die Offensivwucht des Tabellenführers stellte den Aufsteiger aus Karken erneut vor unlösbare Probleme. Mit nun 130 erzielten Treffern untermauert Dynamo seine Ausnahmestellung, während Karken mit zehn Punkten abgeschlagen Letzter bleibt.

Grün-Weiß Karken – FC Dynamo Erkelenz 1:7

Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Nils Focker, Levin Jarl Normann, Massimiliano Pilon (80. Ben Schieren), Maurice Weingartz, Ibraqhima Sory Diallo, Martin Rongen (75. Daniel Sterle), Steven Lehnen (83. Janik Coenen), Christian Rongen (83. Younes El Abboubi), Kai Schmitz (85. Alexander Hermann), Azad Yousif

FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen (61. Philip Wirtz), Niklas Brunen (56. Aaron Post), Max Wessel (46. Brendan Schäfer), Tobias Wilhelm, Viktor Bauer, Norman Post, Marios-Paraskevas Akrivos (46. Viktor Osipov), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Alexander Bechthold (64. Razvan Duma), Thomas Schmidt

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Thomas Schmidt (3.), 0:2 Marios-Paraskevas Akrivos (6.), 0:3 Norman Post (19.), 0:4 Max Wessel (29. Foulelfmeter), 0:5 Batin Bozkurt (53.), 0:6 Ron Manfred Elsermann (73.), 0:7 Norman Post (79.), 1:7 Younes El Abboubi (82.) Rurich rettet spät einen Punkt Der FC Germania Rurich hat sich beim 3:3 in Scherpenseel einen Punkt in letzter Minute gesichert. Die Gastgeber, die als Viertletzter dringend Zähler im Abstiegskampf benötigen, führten zur Pause bereits 3:1 und standen lange vor einem wichtigen Heimsieg. Erst Khaled Hamdan Ali Khan und Simon Zitz in der Nachspielzeit retteten dem Tabellenneunten noch das Remis. Überschattet wurde die Partie von der Roten Karte gegen Baboucar Ceesay wegen eines Kopfstoßes kurz vor Schluss.