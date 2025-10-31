Dynamo vor Pflichtaufgabe – Karken und Rurich im Krisenduell gefordert

„Zweite Mannschaften sind meistens schwer einzuschätzen, weil man nie genau weiß, wer gegebenenfalls aus der ersten Mannschaft unterstützt. Ich finde, der Kader von Schafhausen II hat grundsätzlich das Potenzial, jeden Gegner in der Liga zu schlagen. Wir werden aber alles daran setzen, unsere Siegesserie auszubauen und auch am Sonntag wieder als Sieger vom Platz zu gehen.“

Aufsteiger im Stimmungstief

Für Grün-Weiß Karken (14./6 Punkte) wird das Heimspiel gegen den FC Germania Rurich (11./8 Punkte) zu einem richtungsweisenden Duell. Nach der 2:7-Niederlage in Geilenkirchen zeigte sich Trainer Frank Lehnen enttäuscht:

„Gegen Geilenkirchen haben wir die bisher schlechteste Saisonleistung abgeliefert. Es lief weder vorne noch hinten was zusammen. Diese Fehlerketten dürfen dann auch nicht passieren. Da dürfen wir auch nicht die lange Verletztenliste als Ausrede nutzen. So eine Leistung darf man in unserer Situation nicht abliefern. Dementsprechend groß ist die Enttäuschung bei der Mannschaft. Es gilt jetzt, bis zum Rurich-Spiel eine positivere Stimmung zu erzeugen, um auch mal wieder unsere Stärken auf den Platz zu bringen. So schwer das auch gerade ist, müssen wir versuchen, trotzdem mit Selbstbewusstsein aufzulaufen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.“

Rurichs Trainer Mark Lambertz sieht die Begegnung als Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen: „Am Sonntag treffen wir mit Karken auf einen Gegner, der im bisherigen Saisonverlauf zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt hat. Wir betrachten das Spiel als Chance, uns im Duell gegen einen direkten Konkurrenten etwas vom Tabellenende abzusetzen und den dritten Sieg in Folge feiern zu können. Es wird sicherlich ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden.“

Ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“, das vor allem mental entschieden werden dürfte.