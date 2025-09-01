Top-Auftakt für Würm-Lindern. – Foto: Miriam Senft

Dynamo und Würm mit Top-Auftakt Am ersten Spieltag gibt es in der A-Liga gleich drei hohe Siege. Zwei Mitfavoriten gewinnen deutlich. Aber auch ein Aufsteiger zeigt sich dominant.

Die SG Union Würm/Lindern, erwartbarer Mitfavorit im Aufstiegsrennen, ist erfolgreich in die neue Spielzeit der Kreisliga A gestartet. Im Heimspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Sean King mit 6:3 gegen den SV Breberen durch, was nach Ansicht von King „zwar verdient, aber um zwei Tore zu hoch“ war. Der Coach hatte das erwartet schwere Spiel gegen einen kämpferisch starken Gegner gesehen.

Defensivarbeit verbesserungswürdig Und in der Tat kam Breberen besser ins Spiel, ging in der 26. Minute durch Maurice Winkens in Führung. In der Folge lag sogar das zweite Tor für den „Underdog“ in der Luft, doch durch ein Eigentor von Jahn Melchers kamen die Gastgeber ins Spiel zurück (41. Minute). Nur eine Minute später drehte Mika Kreutzer mit dem 2:1 die Partie für Union.

Kurz nach der Pause erhöhte Tim Janes auf 3:1 (51.), doch Frederic Fell verkürzte für Breberen (54.). Wiederum Janes und Yannik Schlömer stellten anschließend auf 5:2, ehe Eric von Heel auf 3:5 verkürzte. Den Schlusspunkt zum 6:3 setzte schließlich Michael Thevis mit seinem Treffer zum 6:3 in der Nachspielzeit. Eine Sache hatte Sean King trotz des Sieges gar nicht gefallen: „Mit der Defensivarbeit war ich heute nicht zufrieden.“ Gut in die Saison gekommen ist auch der SV Brachelen. Auf eigenem Platz schlug er den FSV Geilenkirchen mit 3:0. Schon früh stellte Brachelen die Weichen auf Sieg, denn bereits nach drei Minuten traf Alexander Kohlen im Nachschuss zum 1:0. Die Hausherren blieben die überlegene Mannschaft: Nach einer Ecke von Ben Rademacher war wiederum Kohlen zur Stelle und markierte sehenswert das 2:0 (40.). Für die endgültige Entscheidung sorgte anschließend Marco Weingart, der das 3:0 erzielte (69.).