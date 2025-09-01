Dynamo und Würm mit Top-Auftakt

Die SG Union Würm/Lindern, erwartbarer Mitfavorit im Aufstiegsrennen, ist erfolgreich in die neue Spielzeit der Kreisliga A gestartet. Im Heimspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Sean King mit 6:3 gegen den SV Breberen durch, was nach Ansicht von King „zwar verdient, aber um zwei Tore zu hoch“ war. Der Coach hatte das erwartet schwere Spiel gegen einen kämpferisch starken Gegner gesehen.
Und in der Tat kam Breberen besser ins Spiel, ging in der 26. Minute durch Maurice Winkens in Führung. In der Folge lag sogar das zweite Tor für den „Underdog“ in der Luft, doch durch ein Eigentor von Jahn Melchers kamen die Gastgeber ins Spiel zurück (41. Minute). Nur eine Minute später drehte Mika Kreutzer mit dem 2:1 die Partie für Union.
Kurz nach der Pause erhöhte Tim Janes auf 3:1 (51.), doch Frederic Fell verkürzte für Breberen (54.). Wiederum Janes und Yannik Schlömer stellten anschließend auf 5:2, ehe Eric von Heel auf 3:5 verkürzte. Den Schlusspunkt zum 6:3 setzte schließlich Michael Thevis mit seinem Treffer zum 6:3 in der Nachspielzeit. Eine Sache hatte Sean King trotz des Sieges gar nicht gefallen: „Mit der Defensivarbeit war ich heute nicht zufrieden.“
Gut in die Saison gekommen ist auch der SV Brachelen. Auf eigenem Platz schlug er den FSV Geilenkirchen mit 3:0. Schon früh stellte Brachelen die Weichen auf Sieg, denn bereits nach drei Minuten traf Alexander Kohlen im Nachschuss zum 1:0. Die Hausherren blieben die überlegene Mannschaft: Nach einer Ecke von Ben Rademacher war wiederum Kohlen zur Stelle und markierte sehenswert das 2:0 (40.). Für die endgültige Entscheidung sorgte anschließend Marco Weingart, der das 3:0 erzielte (69.).
Mit einem 8:1-Kantersieg im Aufsteigerduell gegen Grün-Weiß Karken begann die Saison für den SV Golkrath. Jan Gottschalk traf doppelt gegen die überforderten Gäste, außerdem trafen für Golkrath. Jannik Karaskiwiecz, Spielertrainer Daniel Demming, Robin Demming, Niklas Gottwald, Mike Mertens und Niklas Wachtling erzielt. Der Ehrentreffer für die Gäste aus Heinsberg war Steven Lehnen vergönnt.
Dynamo Erkelenz unterstrich seine Ambitionen auf eine Top-Platzierung durch einen klaren 6:0-Sieg beim Oberbrucher BC. Bis zur 18. Minute trafen Muhammet Karpuz und Thomas zur 2:0-Führung. Im der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nichts anbrennen, und der gerade erst eingewechselte Alexander Bechthold entschied die Partie mit dem 3:0 (59.). Dem 4:0 durch Armando Nakamura ließ Max Wessels, in der Vorsaison noch für den SV Helpenstein in der Landesliga unterwegs, das 5:0 folgen. In der Schlussminute traf schließlich noch Batin Bozkurt zum 6:0.
Eine Heimniederlage musste der SV Roland Millich beim 1:2 gegen den TuS Rheinland Dremmen hinnehmen. Mats Winkens hatte die Gäste in der 29. Minute nach vorne gebracht, doch Peter Christoph Schmitt konnte egalisieren (57.), nachdem kurz zuvor sein Teamkollege Kevin Rapp einen Strafstoß vergeben hatte. Doch die Punkte gingen am Ende nach Dremmen, weil Sascha Schopphoven in der 62. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte.
Weiterhin spielten der SC Selfkant gegen den SV Scherpenseel 3:2, der VfR Übach-Palenberg gegen den SV Waldenrath/Straeten 2:4 und Germania Rurich trennte sich 2:2 von Union Schafhausen II.