Dynamo und Würm-Lindern bleiben makellos an der Spitze

Nach einem Eigentor von Tino Beckers (36.) und dem Treffer von Andre Halcour (54.) lag Viktoria zur Pause 0:2 vorn. Doch Selfkant bewies Moral: Hinrik-German Heidlas (61.), David Schürmann (71.), Gioele Vergossen (74.) und ein Strafstoß von Beckers (86.) drehten die Partie. Mit dem zweiten Sieg bleibt Selfkant im Spitzenquartett.

Waldenrath-Straeten-Trainer Michel Noethlichs analysierte: „Bis zur 60. Minute habe ich ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen mit dem Momentum auf unserer Seite. Ab der 60. merkte man dann doch die fehlende Fitness einzelner Spieler, die angeschlagen oder krank ins Spiel gegangen sind. Selfkant dreht das Spiel in erster Linie über die Standards, aber auch aufgrund des höheren Fitnesslevels – an diesem Tag fehlten uns einfach die Körner für 90 Minuten, um einen starken Gegner wie Selfkant schlagen zu können.“

SC Selfkant – Viktoria Waldenrath-Straeten 4:2

SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Martin Gerighausen (76. Tom Claßen), Sandro Beckers (31. David Schürmann), Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Jan Kaumanns (88. Levi Maassen), Kevin Pusch, Tim Bakker, Kian Ehlen (90. Zakir Ahmed Rasuli), Gioele Vergossen, Yannick Nachbar (60. Christian Heinrichs)

Viktoria Waldenrath-Straeten: Ron Limpinsel, Johannes Jansen, Matthias Herbert Jansen, Timo Kandetzki (68. Raimund Scheuvens), Alexander Jansen, Sven Herfs, Lukas Hermann, Daniel Penners (86. Jonas Sebastian Heinrichs), Alexander Dircks, Hendrik Beumers, Andre Halcour (67. Lars Dahlmanns)

Tore: 0:1 Daniel Penners (36.), 0:2 Andre Halcour (54.), 1:2 Hinrik-German Heidlas (61.), 2:2 David Schürmann (71.), 3:2 Gioele Vergossen (74.), 4:2 Tino Beckers (86. Foulelfmeter)

Gerechtes Remis im Aufsteigerduell

In einer intensiven Begegnung mit wechselnden Phasen trennten sich die beiden Aufsteiger leistungsgerecht 2:2. Lukas Schwarze (14.) und Norman Krause (79.) trafen für die Hausherren, Simon Gawenda (51.) und Robin Demming (90.+2) glichen für Golkrath aus.

Scherpenseel-Trainer Björn Hilberath lobte sein Team: „Es war aus meiner Sicht ein Spiel auf einem guten Niveau und auf Augenhöhe. Während wir in der ersten Halbzeit Vorteile hatten, ging die zweite Halbzeit an Golkrath, sodass es am Ende ein gerechtes Unentschieden gab. Mich hat es besonders gefreut, dass Norman Krause getroffen hat. Jetzt gilt der Fokus auf Oberbruch, gegen die dann auch endlich wieder sechs Spieler zurück im Kader sein werden und wir erstmals in der Saison aus dem Vollen schöpfen können.“

Golkraths Trainer Daniel Demming analysierte detailliert: „In der ersten Halbzeit war das Spiel sehr chancenarm. Scherpenseel nutzte in der 14. Minute das Gewusel im 16er nach einem langen Einwurf, Lukas Schwarze schob zum 1:0 ein. Ansonsten standen beide Defensiven relativ stabil. In der zweiten Halbzeit wurde Golkrath etwas mutiger und machte in der 51. Minute nach einer Ecke den Ausgleich. Der Ball kam über die Latte zu Simon Gawenda, der das Ding über die Linie drückte. Im Anschluss erarbeitete sich Golkrath über gute Konter ein leichtes Chancenplus. In der 79. Minute nutzte der gerade eingewechselte Norman Krause einen Ballverlust im Aufbauspiel der Golkrather und schweißte den Ball aus 30 Metern über die Unterkante der Latte zum 2:1 ins Tor. Die Golkrather mussten sich vom Rückschlag kurz schütteln und starteten nochmal eine Schlussoffensive. In der Nachspielzeit konnte Robin Demming einen Steckpass seines Bruders Daniel nutzen. Er hob den Ball über den herauslaufenden Keeper und köpfte den Ball anschließend selbst ins Tor. Unterm Strich war das relativ ausgeglichene Spiel mit leichtem Plus bei den Golkrathern ziemlich fair für beide Mannschaften.“