Dynamo und Selfkant marschieren weiter vorneweg Kreisliga A Heinsberg: Brachelen torhungrig, Dremmen souverän, Geilenkirchen weiter punktlos.

Am 4. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bleiben Dynamo Erkelenz und der SC Selfkant ungeschlagen. Brachelen feiert ein Schützenfest, während Geilenkirchen und Übach-Palenberg im Tabellenkeller feststecken.

Scherpenseel verliert spät Ein spätes Tor durch Silas Schier in der 89. Minute bescherte Union Schafhausen II den ersten Saisonsieg. Scherpenseel-Grotenrath verteidigte lange diszipliniert, blieb offensiv jedoch ungefährlich. Mit nun fünf Punkten hat Schafhausen den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. Die Gastgeber warten dagegen weiter auf den ersten Dreier und verharren im Tabellenkeller.

SV Scherpenseel-Grotenrath – Union Schafhausen II 0:1

SV Scherpenseel-Grotenrath: Sebastian Störmer, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Norman Schulze (78. Marvin Heinen), Jannik Petersen, Dustin Hilberath, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina, Niklas Maaßen (47. Lukas Schwarze), Giulio Farina (86. Mirco Dreßler)

Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Julian Joeken (70. Eliah Frenken), Lars Rütten, Nick Brünker, Silas Schier, Sven Rütten, Kai Franken, Matthias Gorka (63. Maik Römer), Joda Nehen (75. Elie-Paul Kataningi), Luke Schmitz (20. Andre Schornstein), Felix Grafen (90. Patryk Wiwaaryk)

Tore: 0:1 Silas Schier (89.)

Dynamo siegt im Spitzenspiel Dynamo Erkelenz entschied das Topspiel gegen Würm-Lindern spät mit 3:2 für sich. Nach wechselnder Führung erzielte Thomas Schmidt in der 88. Minute den entscheidenden Treffer. Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein intensives Spiel auf hohem Niveau. Erkelenz behauptet damit die Spitzenposition, Würm-Lindern muss die erste Saisonniederlage hinnehmen.

FC Dynamo Erkelenz – SG Union Würm-Lindern 3:2

FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Viktor Osipov, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Max Wessel, Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos (75. Brendan Schäfer), Batin Bozkurt (73. Viktor Bauer), Ron Manfred Elsermann

SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Michael Thevis, Nicolas Wypior, Eric Thevis, Benjamin Jansen, Niklas Spelz, Maurice Muth (75. Felix Sebastian Jansen), Leon Rothkranz (60. Marc Röhlen), Julian Herzog, Tim Janes (89. Max Mänz)

Tore: 0:1 Eric Thevis (5.), 1:1 Armando Nakamura (20.), 2:1 Marios-Paraskevas Akrivos (38.), 2:2 Jan-Niklas Janes (80. Foulelfmeter), 3:2 Thomas Schmidt (88.) Brachelen zerlegt Aufsteiger Karken Brachelen zeigte sich torhungrig und ließ Aufsteiger Karken keine Chance. Bereits nach zwölf Minuten führte der Gast mit 2:0, ehe er in der zweiten Halbzeit die Führung auf 8:0 ausbaute. Der Ehrentreffer für Karken kurz vor Schluss war nur Ergebniskosmetik. Mit dem Kantersieg festigt Brachelen Rang fünf, während Karken defensiv große Probleme offenbarte.