Dynamo siegt munter weiter – Verfolger patzen

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg festigt die Hierarchie an der Spitze. Während Tabellenführer Dynamo souverän gewinnt, geraten Selfkant und Brachelen ins Straucheln, Würm-Lindern festigt Rang zwei.
Dynamo erfüllt die Pflicht
Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz (51 Punkte) setzte sich bei Union Schafhausen II (12., 16 Punkte) mit 4:1 durch. Aaron Post (34.) und Thomas Schmidt (48.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Norman Post (77.) und Muhammet Karpuz (89.) erhöhten gegen überforderte Gastgeber, ehe Patryk Wiwaaryk (90.) verkürzte. Mit nun 17 Siegen aus 17 Spielen bleibt Dynamo das Maß der Dinge, Schafhausen steckt weiter im unteren Tabellendrittel.
Union Schafhausen II – FC Dynamo Erkelenz 1:4
Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier (79. Cedric Börsch), Paul Kohnen (67. Elie-Paul Kataningi), Lukas Hartmann (72. Patryk Wiwaaryk), Andre Schornstein, Ruben Zacharias (60. Eliah Frenken), Kai Franken, Matthias Gorka, Joda Nehen (84. Alaa Eddin Altout), Maik Römer
FC Dynamo Erkelenz: Torben Fritzsche, Brendan Schäfer, Aaron Post, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Tobias Wilhelm (30. Viktor Bauer), Norman Post, Marios-Paraskevas Akrivos, Batin Bozkurt (78. Razvan Duma), Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt
Tore: 0:1 Aaron Post (34.), 0:2 Thomas Schmidt (48.), 0:3 Norman Post (77.), 0:4 Muhammet Karpuz (89.), 1:4 Patryk Wiwaaryk (90.)
Übach sendet Lebenszeichen
Der VfR Übach-Palenberg (15., 10 Punkte) überraschte mit einem 3:1 gegen den Fünften TuS Rheinland Dremmen (24 Punkte). Ufuk Düven traf bereits nach einer Minute, Tuncay Türkmen (30.) und Ismail Ait-Lahssaine (77.) bauten die Führung aus. Sascha Schopphoven verkürzte für Dremmen (80.), mehr gelang den Gästen jedoch nicht. Für Übach ist es ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf.
VfR Übach-Palenberg – TuS Rheinland Dremmen 3:1
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Jannis Völker, Yusuf Cetinkaya, Melih Sen-Sever (57. Sinan Uzun), Onur Albayrak, Yunus Emre Türkmen, Riza Acar, Mert Sayin (87. Alessio Pinna), Adrian Szkaradek (75. Ismail Ait-Lahssaine), Tuncay Türkmen (84. Talha-Numan Tuc)
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Julien Feiter (40. Ange Benny Kossi), Soulaymane Sadiki, Roberto Adriano Marchese, Bryan Dahlmanns (68. Frederic Nowos), Sascha Schopphoven, Marlon Kremer (68. Jannis Perske), Tim Fensky, Mats Winkens, Taylan Faruk Kaya, Simon Hohnen
Tore: 1:0 Ufuk Düven (1.), 2:0 Tuncay Türkmen (30.), 3:0 Ismail Ait-Lahssaine (77.), 3:1 Sascha Schopphoven (80.)
Würm-Lindern festigt Rang zwei
Die SG Union Würm-Lindern (2., 34 Punkte) gewann gegen den FSV Geilenkirchen-Hünshoven (13., 13 Punkte) mit 2:0. Jan-Niklas Janes traf kurz vor der Pause (45.+2), Yannik Schlömer erhöhte nach einer Stunde (61.). Würm-Lindern kontrollierte die Partie weitgehend und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Geilenkirchen hingegen verharrt im Tabellenkeller.
SG Union Würm-Lindern – FSV Geilenkirchen-Hünshoven 2:0
SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Tim Frahn, Benjamin Jansen (83. Michael Thevis), Calvin König, Mika Kreutzer (59. Felix Sebastian Jansen) (84. Felix Sebastian Jansen), Maurice Muth (84. Luca Kreutzer), Leon Rothkranz, Leon Bogdanovic (83. Marc Röhlen), Tim Janes, Yannik Schlömer (86. Niklas Spelz)
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: David Strank, Tom Wiggers, Ralf Kakina (63. Jan Rambau), Fabrice Schmidt (83. Marin Blajic), Finn Krohn, Pajazit Fejzula, Marvin Abimbola (55. Christopher Mertens), Philipp Heinrichs, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen, Albjon Gashi
Tore: 1:0 Jan-Niklas Janes (45.+2 Foulelfmeter), 2:0 Yannik Schlömer (61.)
Waldenrath stoppt Selfkant
Viktoria Waldenrath-Straeten (8., 22 Punkte) schlug den Tabellendritten SC Selfkant (32 Punkte) mit 3:1. Lukas Hermann (14.) und Timo Kandetzki (28.) brachten die Gastgeber früh in Führung, Tim Bakker verkürzte per Foulelfmeter (40.). Hermann stellte den alten Abstand wieder her (65.). Selfkant verpasst es, den Druck auf Rang zwei zu erhöhen.
Viktoria Waldenrath-Straeten – SC Selfkant 3:1
Viktoria Waldenrath-Straeten: Ron Limpinsel, Johannes Jansen, Benedikt Mengeler, Simon Backhaus, Timo Kandetzki, Felix Bertrams (94. Marius Reiners), Lars Dahlmanns (89. Luca Jansen), Sven Herfs, Lukas Hermann (84. Niklas Nyhsen), Alexander Dircks, Lars Philippen (79. Jonas Sebastian Heinrichs)
SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Martin Gerighausen, Tom Claßen (46. Tino Beckers), Hinrik-German Heidlas, Robin Neukirchen, Jan Kaumanns (46. Sandro Beckers), Kevin Pusch (78. Zaki Rasuli), Tim Bakker, Kian Ehlen (70. David Schürmann), Levi Maassen, Gioele Vergossen
Tore: 1:0 Lukas Hermann (14.), 2:0 Timo Kandetzki (28.), 2:1 Tim Bakker (40. Foulelfmeter), 3:1 Lukas Hermann (65.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: