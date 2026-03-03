Dynamo siegt munter weiter – Verfolger patzen Erkelenz bleibt makellos, Selfkant und Brachelen verlieren an Boden. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg festigt die Hierarchie an der Spitze. Während Tabellenführer Dynamo souverän gewinnt, geraten Selfkant und Brachelen ins Straucheln, Würm-Lindern festigt Rang zwei.

Dynamo erfüllt die Pflicht Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz (51 Punkte) setzte sich bei Union Schafhausen II (12., 16 Punkte) mit 4:1 durch. Aaron Post (34.) und Thomas Schmidt (48.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Norman Post (77.) und Muhammet Karpuz (89.) erhöhten gegen überforderte Gastgeber, ehe Patryk Wiwaaryk (90.) verkürzte. Mit nun 17 Siegen aus 17 Spielen bleibt Dynamo das Maß der Dinge, Schafhausen steckt weiter im unteren Tabellendrittel.

Union Schafhausen II – FC Dynamo Erkelenz 1:4

Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier (79. Cedric Börsch), Paul Kohnen (67. Elie-Paul Kataningi), Lukas Hartmann (72. Patryk Wiwaaryk), Andre Schornstein, Ruben Zacharias (60. Eliah Frenken), Kai Franken, Matthias Gorka, Joda Nehen (84. Alaa Eddin Altout), Maik Römer

FC Dynamo Erkelenz: Torben Fritzsche, Brendan Schäfer, Aaron Post, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Tobias Wilhelm (30. Viktor Bauer), Norman Post, Marios-Paraskevas Akrivos, Batin Bozkurt (78. Razvan Duma), Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt

Tore: 0:1 Aaron Post (34.), 0:2 Thomas Schmidt (48.), 0:3 Norman Post (77.), 0:4 Muhammet Karpuz (89.), 1:4 Patryk Wiwaaryk (90.)

Übach sendet Lebenszeichen Der VfR Übach-Palenberg (15., 10 Punkte) überraschte mit einem 3:1 gegen den Fünften TuS Rheinland Dremmen (24 Punkte). Ufuk Düven traf bereits nach einer Minute, Tuncay Türkmen (30.) und Ismail Ait-Lahssaine (77.) bauten die Führung aus. Sascha Schopphoven verkürzte für Dremmen (80.), mehr gelang den Gästen jedoch nicht. Für Übach ist es ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf.

VfR Übach-Palenberg – TuS Rheinland Dremmen 3:1

VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Jannis Völker, Yusuf Cetinkaya, Melih Sen-Sever (57. Sinan Uzun), Onur Albayrak, Yunus Emre Türkmen, Riza Acar, Mert Sayin (87. Alessio Pinna), Adrian Szkaradek (75. Ismail Ait-Lahssaine), Tuncay Türkmen (84. Talha-Numan Tuc)

TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Julien Feiter (40. Ange Benny Kossi), Soulaymane Sadiki, Roberto Adriano Marchese, Bryan Dahlmanns (68. Frederic Nowos), Sascha Schopphoven, Marlon Kremer (68. Jannis Perske), Tim Fensky, Mats Winkens, Taylan Faruk Kaya, Simon Hohnen

Tore: 1:0 Ufuk Düven (1.), 2:0 Tuncay Türkmen (30.), 3:0 Ismail Ait-Lahssaine (77.), 3:1 Sascha Schopphoven (80.) Würm-Lindern festigt Rang zwei Die SG Union Würm-Lindern (2., 34 Punkte) gewann gegen den FSV Geilenkirchen-Hünshoven (13., 13 Punkte) mit 2:0. Jan-Niklas Janes traf kurz vor der Pause (45.+2), Yannik Schlömer erhöhte nach einer Stunde (61.). Würm-Lindern kontrollierte die Partie weitgehend und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Geilenkirchen hingegen verharrt im Tabellenkeller.