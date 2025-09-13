Dynamo Schwerin und Berliner AK bejubeln Heimsiege

Vor 200 Zuschauern in Schwerin zeigte die SG Dynamo von Beginn an, dass sie die Punkte unbedingt behalten wollte. Bereits in der 14. Minute brachte Randy Dei die Gastgeber in Führung. Nach der Pause gelang Enes Küc in der 54. Minute zwar der Ausgleich für die Gäste aus Berlin, doch Dynamo reagierte sofort. Mahdi Mohammadi stellte in der 61. Minute die Führung wieder her, ehe Mario Schilling nur drei Minuten später (64.) auf 3:1 erhöhte. Mit diesem Doppelschlag war die Partie entschieden, und Dynamo feierte einen emotionalen Heimsieg. Viktoria Berlin hingegen bleibt nach fünf Spielen punktlos am Tabellenende. ---

Es entwickelte sich ein wahres Torfestival. Der Berliner AK begann furios: Fodelcio Gomes Pereira brachte sein Team in der 21. Minute in Führung, ehe Ali Ihsan Keles in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+4) auf 2:0 erhöhte. Direkt nach dem Seitenwechsel folgten die nächsten Treffer: Abdulkadir Beyazit traf in der 52. Minute, nur zwei Minuten später legte Furkan Yildirim das 4:0 nach. Doch die Gäste aus Wismar gaben sich nicht geschlagen. Evgeni Pataman (57.) eröffnete die Aufholjagd, Pascal Breier machte mit einem Doppelschlag in der 59. und 88. Minute die Partie noch einmal spannend. In der 86. Minute musste Furkan Yildirim nach Gelb-Rot vom Platz, sodass der BAK in Unterzahl ins Zittern geriet. Am Ende retteten die Berliner den knappen Vorsprung über die Zeit und bejubelten einen wichtigen Heimsieg. ---

Morgen, 12:00 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin TuS Makkabi Berlin Makkabi 12:00 live PUSH

TeBe Berlin musste am letzten Spieltag einen herben Dämpfer hinnehmen. Im Heimspiel gegen Neustrelitz unterlag man klar mit 0:3, Younes Laribi traf doppelt. Damit endete die Siegesserie, die die Lila-Weißen in die Spitzengruppe gebracht hatte. Makkabi Berlin hingegen gewann ein intensives Spiel gegen Dynamo Schwerin mit 2:1. Erst spät trafen Maximilian Stahl und Tyron Koomson per Elfmeter. Mit neun Punkten ist Makkabi oben mit dabei, dieses Duell ist ein echtes Spitzenspiel. ---

Morgen, 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 13:00 live PUSH

Das Derby in Lichtenberg elektrisiert die Fans. Beide Teams stehen mit neun Punkten oben in der Tabelle, doch Sparta hat dank der 6:3-Gala gegen Croatia Berlin die bessere Tordiffenz. Etienne Nikol traf doppelt, dazu kamen Tore von Dominic Schmüser, Daniel Hänsch, Gani Gashi und Nikolas Meyer. Der SV Lichtenberg 47 verlor dagegen knapp mit 1:2 bei Tasmania Berlin. Sebastian Reiniger glich zwar aus, doch in der Nachspielzeit kassierte man noch den entscheidenden Gegentreffer. Dieses Derby verspricht Tempo und Leidenschaft. ---

Neustrelitz holte beim 3:0 in Berlin gegen Tennis Borussia den ersten Sieg nach schwierigen Wochen. Adrian Heinle und Younes Laribi waren die prägenden Figuren, Letzterer traf doppelt. Mit vier Punkten verschaffte sich die TSG etwas Luft. Rathenow dagegen kam bei Mahlsdorf trotz zweier Auswärtstore nicht über ein 2:2 hinaus. Christoph Zorn und Willi Noack drehten das Spiel zwar zwischenzeitlich, doch Yohji Irvan Koré sorgte für den Ausgleich. Mit nur einem Punkt bleibt Optik im Tabellenkeller. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 14:00 PUSH

Tasmania Berlin siegte zuletzt dramatisch mit 2:1 gegen Lichtenberg 47. Youssef Labbouz brachte sein Team in Führung, ehe Nathaniel Amamoo in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte. Damit hält sich Tasmania mit neun Punkten in der Spitzengruppe. Union Klosterfelde zeigte beim 3:3 in Wismar große Moral. Caner Özcin traf doppelt, Gentuar Durmishi steuerte ein weiteres Tor bei. Mit vier Punkten ist der Aufsteiger ordentlich gestartet, doch in Berlin wartet eine ganz schwere Aufgabe. ---

Croatia Berlin steckt nach dem 3:6 in Lichtenberg in der Krise. Zwar trafen Piotr Woznikiewicz, Mehmet Uzuner und Erdi Temel, doch defensiv war die Mannschaft anfällig. Mit drei Punkten steht man im Tabellenkeller. Siedenbollentin holte beim 2:2 gegen Hansa Rostock II einen Punkt. Daniel Eidtner traf doppelt und bewies Nervenstärke. Mit sieben Punkten rangiert der Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld. ---