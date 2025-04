Dynamo Schwerin schlägt zurück und deklassiert Tennis Borussia Berlin

Die Partie begann rasant. Bereits in der 7. Minute brachte Louis Franz Wesner die Gäste aus Berlin mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später traf Sarwar Osse zum Ausgleich. Kurz vor der Pause war es dann Marvin Runge, der die Gastgeber in Führung schoss. In der 40. Minute traf er zur 2:1-Führung – Schwerin drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel. In der zweiten Hälfte hielt Tennis Borussia zunächst mit, doch in der 78. Minute folgte der nächste Rückschlag: Torschütze Louis Franz Wesner sah die Rote Karte. In Überzahl spielte Dynamo seine Überlegenheit aus. Arnold-Marius Lietz erhöhte in der 86. Minute auf 3:1 und entschied damit die Partie. In der Nachspielzeit sorgte Sarwar Osse mit seinem zweiten Treffer für den Schlusspunkt.

