Dynamo Schwerin gewinnt Nordduell und zieht mit Anker Wismar gleich

Die SG Dynamo Schwerin hat im Auswärtsspiel beim FC Anker Wismar einen wichtigen Sieg eingefahren. Am 26. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord gewann Dynamo das Nordduell mit 2:1.

Die Gäste jubelten kurz vor der Pause: In der 42. Minute brachte Bohdan Kostik die Gäste mit 1:0 in Führung. Die zweite Hälfte war kaum angepfiffen, da schlug Dynamo erneut zu. In der 49. Minute war es Sarwar Osse, der auf 2:0 stellte. Wismar schüttelte sich kurz und kam nur sieben Minuten später zum Anschluss: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Niklas Tille in der 56. Minute den fälligen Foulelfmeter zum 1:2. Schwerin brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Morgen, 14:00 Uhr Berliner AK Berliner AK SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 14:00 PUSH

Nach dem Auswärtssieg bei Makkabi Berlin (2:1) steht der BAK auf Rang zehn. Leon Schmeißer sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Nun wartet mit Lichtenberg 47 ein Gegner in Topform: Beim 5:1 gegen Anker Wismar traf Luis Millgramm doppelt (3., 38.), zudem überzeugten Kevin Owczarek, Hannes Graf und Nils Grießig. Das Hinspiel entschied Lichtenberg mit 2:1 für sich – doppelt traf Sebastian Reiniger (11., 35.). Lichtenberg 47 steht unter Druck, um im Kampf um den Aufstieg weiter mitzuhalten. ---

Nach dem 0:5 gegen den BFC Preussen ist Ahrensfelde weiterhin Vorletzter. Tasmania Berlin pausierte zuletzt. Das Hinspiel endete 1:1 – Florian Schulte brachte Ahrensfelde früh in Führung (8.), Mohammed Berjaoui glich nach 36 Minuten aus. Ein Heimsieg ist für Ahrensfelde Pflicht, Tasmania will dagegen den Anschluss an Platz fünf wahren. ---

So., 04.05.2025, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

Der Tabellenführer ließ beim 5:0 in Ahrensfelde keine Zweifel aufkommen: Drei Tore von Pedro Vitor Cruz Magalhaes, dazu Treffer von Oliver Maric und Furkan Yildirim unterstreichen die Offensivkraft. Makkabi hingegen verspielte eine Führung gegen den Berliner AK (1:2) und verlor in Unterzahl. Im Hinspiel gewann der BFC Preussen mit 3:1, unter anderem durch Tore von Guilherme Henrique Lopes De Oliveira (38.) und Christian Gawe (47.). Auch diesmal gilt: Ein Ausrutscher könnte im Titelkampf entscheidend sein. ---

So., 04.05.2025, 14:00 Uhr Rostocker FC Rostocker FC SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH

Der Rostocker FC kassierte zuletzt eine 0:9-Niederlage in Staaken und steht weiter mit null Punkten am Tabellenende. Sparta Lichtenberg oausierte zuletzt. Im Hinspiel war Sparta beim 7:0 überragend: Yahya Al-Areed traf viermal, Sydney Mohamed Sylla erzielte drei Tore. Alles spricht auch im Rückspiel für einen klaren Sieg der Gäste. ---

Neustrelitz verlor zuletzt knapp in Mahlsdorf mit 2:3 – dabei führte man früh durch Tobias Teetz (2.) und Manuel Härtel (6.). Staaken feierte ein historisches 9:0 gegen Rostock und schöpft neuen Mut im Abstiegskampf. Besonders Efraim Koku Gakpeto und Ferris Freiwald ragten heraus. Das Hinspiel entschied Neustrelitz mit 3:1 für sich – Luca Müller traf doppelt. Diesmal geht es für Staaken um alles: Jeder Punkt kann im engen Keller entscheidend sein. ---