Dynamo schlägt den Meister – Tore satt zum Saisonfinale

Mit dem 29. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg nähert sich die Saison ihrem Ende – und sie tut es mit einem Knall: Überall fielen Tore, die Spitzenmannschaften präsentierten sich wechselhaft, und die Personalien für den Sommer werfen ihre Schatten voraus. Und fest steht: Kückhoven, Schwanenberg und Kempen werden in der kommenden Saison in der Kreisliga B starten.

Der Tabellendritte überrollt den frisch gebackenen Meister aus Kuckum mit einem überraschend deutlichen 8:2-Heimsieg. Alexander Bechthold glänzt mit vier Treffern, Artur Matern verabschiedet sich mit einem Doppelpack. Der Meister Kuckum blieb in der Defensive ungewohnt fehleranfällig und fand nie zu seiner gewohnten Stabilität. Erkelenz festigt damit Platz drei, während bei Kuckum der Fokus offenbar schon auf der Aufstiegsfeier lag. Trainer Thorsten Berg sprach von einem „emotionalen Abschied“ dreier Urgesteine – auch sportlich war es ein besonderes Spiel.

Germania Kückhoven – SG Union Würm-Lindern 1:6

Germania Kückhoven: Mike Kyek, David Schiffer, Christoph Kehr, Nils Thönnißen, Kilian Jacobs, Calvin Künzl, Steffen Fell, Timyr Voronin, Fabian Schaper, Razvan Duma (46. Bo Altmann), Timo Schlösser (60. Christian Portz)

SG Union Würm-Lindern: Winfried Hulsen, Jan-Niklas Janes, Michael Thevis, Nicolas Wypior (67. Max Jansen), Eric Thevis, Benjamin Jansen (47. Marcel Schmelzer), Tim Janes, Luca Grunewald (80. Max Mänz), Julian Herzog, Baboucar Ceesay, Marc Röhlen

Tore: 0:1 Marc Röhlen (27.), 0:2 Benjamin Jansen (30.), 0:3 Marc Röhlen (57.), 0:4 Tim Janes (63.), 0:5 Tim Janes (71.), 1:5 Kilian Jacobs (77.), 1:6 Marc Röhlen (82.)

Vier Tore, aber kein Sieger

In einem offenen Duell sichern sich die Gastgeber einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und kann aufatmen – Absteigen kann Rurich nicht mehr. Rurich egalisiert zweimal die Führung der Gäste aus Selfkant, die als Tabellensechster ihre Ambitionen auf Rang fünf nicht unterstreichen konnten. Besonders in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv, jedoch ohne klare Dominanz einer Mannschaft. Für Rurich bedeutet der Punktgewinn der Klassenerhalt. Selfkant bleibt in der oberen Tabellenhälfte stabil.