Dynamo Reserve in Neusalza-Spremberg

Dank des gemeinsamen Hauptsponsors ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich kommt es auch in diesem Jahr wieder zu einem Duell der 1. Männermannschaft des FSV 1990 Neusalza-Spremberg mit einem Team der SG Dynamo Dresden. Diesmal wird die neu gegründete 2. Männermannschaf der Dynamos am Hänscheberg weilen. Schiedsrichter Tobias Weickelt aus Zittau pfeift die Partie am Mittwoch um 18:00 Uhr an. (gs)