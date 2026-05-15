Dynamo reist als Meister nach Scherpenseel Erkelenz steht vorzeitig ganz oben – Verfolgerduelle im Kampf um Platz zwei. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Dortants

Der FC Dynamo Erkelenz hat den Titel bereits am 26. Spieltag perfekt gemacht. Dahinter spitzt sich das Rennen um Platz zwei weiter zu.

Verfolgerduell in Würm-Lindern Der Tabellenvierte SG Union Würm-Lindern empfängt mit dem drittplatzierten SV Brachelen einen direkten Konkurrenten im Rennen um Rang zwei. Zwei Punkte trennen beide Mannschaften vor dem Duell. Würm-Lindern reist mit dem Rückenwind des 3:0-Erfolgs bei Union Schafhausen II an, während Brachelen zuletzt den VfR Übach-Palenberg klar mit 5:1 bezwang. Bereits das Hinspiel war beim 4:2-Auswärtssieg der Union torreich verlaufen. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg an Brachelen vorbeiziehen.

Meister Dynamo vor Pflichtaufgabe

Der bereits feststehende Meister FC Dynamo Erkelenz gastiert beim abstiegsbedrohten SV Scherpenseel-Grotenrath. Die Erkelenzer sind auch nach 26 Spieltagen ungeschlagen und führen die Liga mit 74 Punkten sowie einem Torverhältnis von 130:28 souverän an. Scherpenseel rangiert als Viertletzter weiterhin tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel gewann Dynamo deutlich mit 5:0. Die Rollen scheinen vor dem Duell klar verteilt.

Kellerduell in Übach-Palenberg Der VfR Übach-Palenberg empfängt Schlusslicht Grün-Weiß Karken zum direkten Duell zweier Aufsteiger. Während der VfR mit 17 Punkten noch Resthoffnungen im Abstiegskampf besitzt, steht Karken mit lediglich zehn Zählern bereits stark unter Druck. Beide Mannschaften kassierten zuletzt deutliche Niederlagen. Das Hinspiel entschied Übach-Palenberg knapp mit 2:1 für sich. Für beide Teams dürfte die Partie richtungsweisenden Charakter besitzen.

Millich will ins obere Mittelfeld Roland Millich empfängt als Tabellenachter den Zehnten aus Schafhausen. Die Gastgeber überzeugten zuletzt mit einem klaren 4:1 beim BC Oberbruch und könnten mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen. Union Schafhausen II dagegen unterlag Würm-Lindern deutlich mit 0:3 und wartet auf Konstanz. Das Hinspiel endete mit einem klaren 6:1-Erfolg für Millich.