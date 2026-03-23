Dynamo punktet weiter, Karken überrascht den Verfolger

Während Spitzenreiter FC Dynamo Erkelenz seine makellose Serie fortsetzte, ließ Verfolger Würm-Lindern überraschend in Karken Punkte liegen. Selfkant und Brachelen nutzten dies, im Tabellenkeller sendeten Übach-Palenberg und Karken bemerkenswerte Lebenszeichen.
FC Dynamo Erkelenz lässt Millich keine Chance
Der Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz setzte sich gegen den Achten Roland Millich erwartungsgemäß mit 3:0 durch und untermauerte damit seine Ausnahmestellung in der Liga. Batin Bozkurt brachte den Primus früh in Führung, Ron Manfred Elsermann erhöhte nach der Pause, ehe Bozkurt den Endstand besorgte. Millich blieb über weite Strecken ordentlich organisiert, fand offensiv aber kaum Mittel gegen die stabile Defensive des Spitzenreiters. Mit nun 57 Punkten baut Dynamo den Vorsprung an der Spitze weiter aus.
FC Dynamo Erkelenz – Roland Millich 3:0
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Norman Post, Aaron Post (54. Brendan Schäfer), Max Wessel, Tobias Wilhelm (78. Andreas Haas), Viktor Bauer (45. Niklas Brunen), Armando Nakamura (73. Razvan Duma), Marios-Paraskevas Akrivos (79. Viktor Osipov), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt
Roland Millich: Fabian Stecker, Yannick Wersich (84. Giuliano Franken), Kilian Schmitz, Christian Hemmer, Manuel Memenga, Firat-Deniz Aslan, Jordi Orbons, Dominic Tobor (80. Tim Hubert Peters), Kevin Rapp, Fabian Reimann, Michel Rekas
Tore: 1:0 Batin Bozkurt (14.), 2:0 Ron Manfred Elsermann (51.), 3:0 Batin Bozkurt (71.)
Übach-Palenberg dreht das Spiel beim Aufsteiger
Der Vorletzte VfR Übach-Palenberg gewann beim Neunten SV Golkrath mit 2:1 und feierte damit einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Nach einem Eigentor von Onur Albayrak schien Golkrath früh auf Kurs, doch Riza Acar drehte die Partie mit einem verwandelten Handelfmeter und einem weiteren Treffer nach der Pause. Für Golkrath war die Niederlage ein empfindlicher Rückschlag im engen Mittelfeld. Übach-Palenberg verkürzte den Rückstand auf die Konkurrenz im Tabellenkeller.
SV Golkrath – VfR Übach-Palenberg 1:2
SV Golkrath: Marc Michel, Simon Gawenda, Timo Römers, Kai Oliver Engels (65. Jonas Fontein), Christoph Husemann, Daniel Demming, Robin Demming, Marco Schumacher, Steffen Brodermanns (65. Noel Weyand), Mike Mertens, Niklas Wachtling
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Onur Albayrak (93. Abdi Rahim Mohamed), Yusuf Cetinkaya, Riza Acar, Yunus Emre Türkmen (82. Ismail Ait-Lahssaine), Mert Sayin (75. Jannis Völker), Adrian Szkaradek, Berat Gündüz (46. Melih Sen-Sever), Tuncay Türkmen, Alessio Pinna
Tore: 1:0 Onur Albayrak (14. Eigentor), 1:1 Riza Acar (46. Handelfmeter), 1:2 Riza Acar (60.)
Sensation des Spieltags: Karken schlägt Würm-Lindern verdient
Schlusslicht Grün-Weiß Karken sorgte mit dem 3:1 gegen den Tabellendritten SG Union Würm-Lindern für das herausragende Ergebnis des Spieltags. Zwar brachte Marc Röhlen die Gäste früh in Führung, doch Levin Jarl Normann und zweimal Kai Schmitz drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Karken zeigte eine seltene Mischung aus Effizienz und Widerstandskraft und kam damit zu einem unerwarteten, aber verdienten Sieg. Für Würm-Lindern ist die Niederlage im Rennen um Rang zwei ein herber Rückschlag.
Grün-Weiß Karken – SG Union Würm-Lindern 3:1
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire (70. Timo Jacobi), Richard Deines, Martin Rongen (19. Massimiliano Pilon), Steven Lehnen (97. Salah Eddine Amraoui El Youncha), Christian Rongen, Kai Schmitz, Younes El Abboubi (95. Abdullah Parlak), Abdel Aziz Djalo (75. Adam Miller)
SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Eric Thevis, Benjamin Jansen (67. Michael Thevis), Calvin König, Niklas Spelz (53. Tim Janes), Mika Kreutzer, Maurice Muth (76. Jeremy Bessix), Leon Bogdanovic, Julian Herzog, Marc Röhlen
Tore: 0:1 Marc Röhlen (7.), 1:1 Levin Jarl Normann (24.), 2:1 Kai Schmitz (33.), 3:1 Kai Schmitz (90.+11)
Weitere Ergebnisse des Spieltags: