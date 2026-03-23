Dynamo punktet weiter, Karken überrascht den Verfolger Der 20. Spieltag verschiebt die Kräfteverhältnisse – oben wie unten. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Dortants

Während Spitzenreiter FC Dynamo Erkelenz seine makellose Serie fortsetzte, ließ Verfolger Würm-Lindern überraschend in Karken Punkte liegen. Selfkant und Brachelen nutzten dies, im Tabellenkeller sendeten Übach-Palenberg und Karken bemerkenswerte Lebenszeichen.

FC Dynamo Erkelenz lässt Millich keine Chance Der Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz setzte sich gegen den Achten Roland Millich erwartungsgemäß mit 3:0 durch und untermauerte damit seine Ausnahmestellung in der Liga. Batin Bozkurt brachte den Primus früh in Führung, Ron Manfred Elsermann erhöhte nach der Pause, ehe Bozkurt den Endstand besorgte. Millich blieb über weite Strecken ordentlich organisiert, fand offensiv aber kaum Mittel gegen die stabile Defensive des Spitzenreiters. Mit nun 57 Punkten baut Dynamo den Vorsprung an der Spitze weiter aus.

FC Dynamo Erkelenz – Roland Millich 3:0

FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Norman Post, Aaron Post (54. Brendan Schäfer), Max Wessel, Tobias Wilhelm (78. Andreas Haas), Viktor Bauer (45. Niklas Brunen), Armando Nakamura (73. Razvan Duma), Marios-Paraskevas Akrivos (79. Viktor Osipov), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt

Roland Millich: Fabian Stecker, Yannick Wersich (84. Giuliano Franken), Kilian Schmitz, Christian Hemmer, Manuel Memenga, Firat-Deniz Aslan, Jordi Orbons, Dominic Tobor (80. Tim Hubert Peters), Kevin Rapp, Fabian Reimann, Michel Rekas

Tore: 1:0 Batin Bozkurt (14.), 2:0 Ron Manfred Elsermann (51.), 3:0 Batin Bozkurt (71.)

Übach-Palenberg dreht das Spiel beim Aufsteiger Der Vorletzte VfR Übach-Palenberg gewann beim Neunten SV Golkrath mit 2:1 und feierte damit einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Nach einem Eigentor von Onur Albayrak schien Golkrath früh auf Kurs, doch Riza Acar drehte die Partie mit einem verwandelten Handelfmeter und einem weiteren Treffer nach der Pause. Für Golkrath war die Niederlage ein empfindlicher Rückschlag im engen Mittelfeld. Übach-Palenberg verkürzte den Rückstand auf die Konkurrenz im Tabellenkeller.