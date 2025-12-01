– Foto: Christian Dortants

Dynamo marschiert, Würm-Lindern imponiert – Golkrath kollabiert Der 13. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bringt klare Spitzen – und tiefe Abstürze. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Der Tabellenführer bleibt unantastbar, der erste Verfolger setzt ein Ausrufezeichen, und im Tabellenkeller verschärfen sich die Sorgen. Während Geilenkirchen-Hünshoven einen historischen Befreiungsschlag landet, rutscht Aufsteiger Karken noch tiefer in die Krise.

Der Spitzenreiter lässt erneut keinen Zweifel Dynamo Erkelenz (1.) bestätigt seine absolute Dominanz und baut die perfekte Bilanz mit einem klaren 8:2-Sieg aus. Dynamo bleibt damit mit 36 Punkten aus zwölf Spielen unangefochten an der Spitze. Waldenrath-Straeten (11.) konnte die Partie nach dem frühen Ausgleich nur kurze Zeit offenhalten. Mit einem Fünf-Tore-Lauf zwischen der 52. und 75. Minute entschied der Tabellenführer die Begegnung endgültig. Dynamo stellt mit 60 Toren weiterhin die stärkste Offensive der Liga.

FC Dynamo Erkelenz – Viktoria Waldenrath-Straeten 8:2

FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Brendan Schäfer, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Viktor Bauer, Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos (60. Viktor Osipov), Batin Bozkurt (62. Aaron Post), Ron Manfred Elsermann

Viktoria Waldenrath-Straeten: Ron Limpinsel, Johannes Jansen, Benedikt Mengeler, Simon Backhaus, Vincent Laurs (60. Niklas Rongen), Alexander Jansen, Lukas Hermann, Alexander Dircks, Marius Reiners, Lars Philippen, Fynn Pöttgens

Tore: 1:0 Thomas Schmidt (34.), 1:1 Lukas Hermann (36.), 2:1 Muhammet Karpuz (52.), 3:1 Marios-Paraskevas Akrivos (58.), 4:1 Armando Nakamura (62.), 5:1 Thomas Schmidt (65.), 6:1 Aaron Post (70.), 7:1 Brendan Schäfer (72.), 8:1 Norman Post (75.), 8:2 Fynn Pöttgens (82.)

Karkens Abwärtstrend setzt sich fort Aufsteiger Grün-Weiß Karken (15.) kassiert die neunte Saisonniederlage und bleibt mit sechs Punkten tief im Tabellenkeller. Scherpenseel-Grotenrath (14.) nutzte die defensive Unsicherheit der Gastgeber konsequent aus und feierte einen wichtigen Auswärtssieg. Besonders Jannik Karzell prägte die Partie mit drei Treffern. Karken zeigte nach der Pause kurzzeitig Moral, blieb aber insgesamt zu instabil. Die Gastgeber haben nun 53 Gegentore – so viele wie kein anderes Team.

Grün-Weiß Karken – SV Scherpenseel-Grotenrath 2:5

Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Alexander Hermann, Martin Rongen, Steven Lehnen, Christian Rongen, Kai Schmitz, Conner York Rolf Wagner, Azad Yousif (54. Adam Miller) (66. Miguel René Ott)

SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Norman Schulze, Joel Karzell, Jannik Petersen, Jannik Karzell, Luca Farina, Dennis Gneist (87. Niklas Maaßen), Raphael Defruytier (86. Mirco Dreßler), Giulio Farina (60. Marlin Kornetka) (74. Meriton Mehdiji)

Tore: 0:1 Niklas Herzogenrath (6.), 0:2 Jannik Karzell (43.), 1:2 Steven Lehnen (55.), 1:3 Jannik Petersen (62.), 1:4 Jannik Karzell (84.), 2:4 Kai Schmitz (88.), 2:5 Jannik Karzell (90.+2) Der Tabellenzweite zerlegt das Schlusslicht Union Würm-Lindern (2.) hielt den Druck auf Spitzenreiter Erkelenz mit einer beeindruckenden Demonstration aufrecht. Beim Tabellenletzten Übach-Palenberg (16.) dominierte der Favorit von Beginn an und führte bereits zur Pause klar. In der zweiten Halbzeit reihte sich Schlömer mit vier Treffern in die Liste der herausragenden Spieler des Wochenendes ein. Übach-Palenberg blieb erneut ohne jede Chance und steht weiter bei sechs Punkten. Würm-Lindern festigt mit 31 Punkten und 46:17 Toren seine Position als erster Verfolger.