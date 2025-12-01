 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Dynamo marschiert, Würm-Lindern imponiert – Golkrath kollabiert

Der 13. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bringt klare Spitzen – und tiefe Abstürze.

Der Tabellenführer bleibt unantastbar, der erste Verfolger setzt ein Ausrufezeichen, und im Tabellenkeller verschärfen sich die Sorgen. Während Geilenkirchen-Hünshoven einen historischen Befreiungsschlag landet, rutscht Aufsteiger Karken noch tiefer in die Krise.

Der Spitzenreiter lässt erneut keinen Zweifel

Dynamo Erkelenz (1.) bestätigt seine absolute Dominanz und baut die perfekte Bilanz mit einem klaren 8:2-Sieg aus. Dynamo bleibt damit mit 36 Punkten aus zwölf Spielen unangefochten an der Spitze. Waldenrath-Straeten (11.) konnte die Partie nach dem frühen Ausgleich nur kurze Zeit offenhalten. Mit einem Fünf-Tore-Lauf zwischen der 52. und 75. Minute entschied der Tabellenführer die Begegnung endgültig. Dynamo stellt mit 60 Toren weiterhin die stärkste Offensive der Liga.

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
8
2
Abpfiff

FC Dynamo Erkelenz – Viktoria Waldenrath-Straeten 8:2
FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Brendan Schäfer, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Viktor Bauer, Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos (60. Viktor Osipov), Batin Bozkurt (62. Aaron Post), Ron Manfred Elsermann
Viktoria Waldenrath-Straeten: Ron Limpinsel, Johannes Jansen, Benedikt Mengeler, Simon Backhaus, Vincent Laurs (60. Niklas Rongen), Alexander Jansen, Lukas Hermann, Alexander Dircks, Marius Reiners, Lars Philippen, Fynn Pöttgens
Tore: 1:0 Thomas Schmidt (34.), 1:1 Lukas Hermann (36.), 2:1 Muhammet Karpuz (52.), 3:1 Marios-Paraskevas Akrivos (58.), 4:1 Armando Nakamura (62.), 5:1 Thomas Schmidt (65.), 6:1 Aaron Post (70.), 7:1 Brendan Schäfer (72.), 8:1 Norman Post (75.), 8:2 Fynn Pöttgens (82.)

Karkens Abwärtstrend setzt sich fort

Aufsteiger Grün-Weiß Karken (15.) kassiert die neunte Saisonniederlage und bleibt mit sechs Punkten tief im Tabellenkeller. Scherpenseel-Grotenrath (14.) nutzte die defensive Unsicherheit der Gastgeber konsequent aus und feierte einen wichtigen Auswärtssieg. Besonders Jannik Karzell prägte die Partie mit drei Treffern. Karken zeigte nach der Pause kurzzeitig Moral, blieb aber insgesamt zu instabil. Die Gastgeber haben nun 53 Gegentore – so viele wie kein anderes Team.

Gestern, 14:30 Uhr
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
2
5
Abpfiff

Grün-Weiß Karken – SV Scherpenseel-Grotenrath 2:5
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Alexander Hermann, Martin Rongen, Steven Lehnen, Christian Rongen, Kai Schmitz, Conner York Rolf Wagner, Azad Yousif (54. Adam Miller) (66. Miguel René Ott)
SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Norman Schulze, Joel Karzell, Jannik Petersen, Jannik Karzell, Luca Farina, Dennis Gneist (87. Niklas Maaßen), Raphael Defruytier (86. Mirco Dreßler), Giulio Farina (60. Marlin Kornetka) (74. Meriton Mehdiji)
Tore: 0:1 Niklas Herzogenrath (6.), 0:2 Jannik Karzell (43.), 1:2 Steven Lehnen (55.), 1:3 Jannik Petersen (62.), 1:4 Jannik Karzell (84.), 2:4 Kai Schmitz (88.), 2:5 Jannik Karzell (90.+2)

Der Tabellenzweite zerlegt das Schlusslicht

Union Würm-Lindern (2.) hielt den Druck auf Spitzenreiter Erkelenz mit einer beeindruckenden Demonstration aufrecht. Beim Tabellenletzten Übach-Palenberg (16.) dominierte der Favorit von Beginn an und führte bereits zur Pause klar. In der zweiten Halbzeit reihte sich Schlömer mit vier Treffern in die Liste der herausragenden Spieler des Wochenendes ein. Übach-Palenberg blieb erneut ohne jede Chance und steht weiter bei sechs Punkten. Würm-Lindern festigt mit 31 Punkten und 46:17 Toren seine Position als erster Verfolger.

Gestern, 14:45 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
0
9
Abpfiff

VfR Übach-Palenberg – SG Union Würm-Lindern 0:9
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Dalin Acar (65. Frederic Köchling), Serhat Kabadayi, Jannis Völker (46. Christopher Olujimi), Ertugrul Kabadayi, Ufuk Düven, Yunus Emre Türkmen (78. Nico Reiß), Talha-Numan Tuc (46. Yusuf Cetinkaya), Hüseyin Can Balik, Isa Türkmen, Alessio Pinna
SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Nicolas Wypior (46. Jan-Niklas Janes), Eric Thevis, Benjamin Jansen (70. Tim Frahn), Calvin König, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Leon Rothkranz (46. Maurice Muth), Julian Herzog (60. Felix Sebastian Jansen), Tim Janes (63. Jeremy Bessix), Yannik Schlömer
Tore: 0:1 Yannik Schlömer (36.), 0:2 Nicolas Wypior (39.), 0:3 Yannik Schlömer (41.), 0:4 Tim Janes (45.+1), 0:5 Yannik Schlömer (68.), 0:6 Felix Sebastian Jansen (70.), 0:7 Yannik Schlömer (76.), 0:8 David Balo (78.), 0:9 Jeremy Bessix (89.)

Geilenkirchen schockt den Aufsteiger

Geilenkirchen-Hünshoven (13.) gelang der Befreiungsschlag des Spieltages und der höchste Saisonsieg. Der klare Erfolg gegen Golkrath (5.) überraschte sowohl in Höhe als auch im Spielverlauf, denn die Gäste kassierten früh mehrere Gegentore. Für den Aufsteiger ist die Niederlage ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um die obere Tabellenregion. Geilenkirchen verkürzt den Abstand ans Mittelfeld auf drei Punkte.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
6
0
Abpfiff

FSV Geilenkirchen-Hünshoven – SV Golkrath 6:0
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers (78. Finn Krohn), Ralf Kakina, Fabrice Schmidt, Marin Blajic, Marvin Abimbola (69. Niklas Jansen), Philipp Heinrichs, Jan Rambau (75. Christopher Mertens), Arif Muaremov, Gery Wembolua Olenga (69. Albjon Gashi)
SV Golkrath: Patrick Vonken, Simon Gawenda, Jonas Fontein, Christoph Husemann, Jan Gottschalk (46. Kai Oliver Engels), Robin Demming, Timo Römers, Steffen Brodermanns, Jannik Karaskiwiecz, Jens Körfer (60. Marco Mertens), Daniel Demming
Tore: 1:0 Jan Rambau (9.), 2:0 Marvin Abimbola (13.), 3:0 Gery Wembolua Olenga (38.), 4:0 Ralf Kakina (59.), 5:0 Christopher Mertens (81.), 6:0 Niklas Jansen (87.)

Weitere Ergebnisse am 13. Spieltag:

Gestern, 14:30 Uhr
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
SV Breberen
SV BreberenBreberen
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
0
2

Gestern, 14:30 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
1
3
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
Abgesagt

