Dynamo marschiert, Würm-Lindern imponiert – Golkrath kollabiert

Der Tabellenführer bleibt unantastbar, der erste Verfolger setzt ein Ausrufezeichen, und im Tabellenkeller verschärfen sich die Sorgen. Während Geilenkirchen-Hünshoven einen historischen Befreiungsschlag landet, rutscht Aufsteiger Karken noch tiefer in die Krise.
Der Spitzenreiter lässt erneut keinen Zweifel
Dynamo Erkelenz (1.) bestätigt seine absolute Dominanz und baut die perfekte Bilanz mit einem klaren 8:2-Sieg aus. Dynamo bleibt damit mit 36 Punkten aus zwölf Spielen unangefochten an der Spitze. Waldenrath-Straeten (11.) konnte die Partie nach dem frühen Ausgleich nur kurze Zeit offenhalten. Mit einem Fünf-Tore-Lauf zwischen der 52. und 75. Minute entschied der Tabellenführer die Begegnung endgültig. Dynamo stellt mit 60 Toren weiterhin die stärkste Offensive der Liga.
FC Dynamo Erkelenz – Viktoria Waldenrath-Straeten 8:2
FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Brendan Schäfer, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Viktor Bauer, Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos (60. Viktor Osipov), Batin Bozkurt (62. Aaron Post), Ron Manfred Elsermann
Viktoria Waldenrath-Straeten: Ron Limpinsel, Johannes Jansen, Benedikt Mengeler, Simon Backhaus, Vincent Laurs (60. Niklas Rongen), Alexander Jansen, Lukas Hermann, Alexander Dircks, Marius Reiners, Lars Philippen, Fynn Pöttgens
Tore: 1:0 Thomas Schmidt (34.), 1:1 Lukas Hermann (36.), 2:1 Muhammet Karpuz (52.), 3:1 Marios-Paraskevas Akrivos (58.), 4:1 Armando Nakamura (62.), 5:1 Thomas Schmidt (65.), 6:1 Aaron Post (70.), 7:1 Brendan Schäfer (72.), 8:1 Norman Post (75.), 8:2 Fynn Pöttgens (82.)
Karkens Abwärtstrend setzt sich fort
Aufsteiger Grün-Weiß Karken (15.) kassiert die neunte Saisonniederlage und bleibt mit sechs Punkten tief im Tabellenkeller. Scherpenseel-Grotenrath (14.) nutzte die defensive Unsicherheit der Gastgeber konsequent aus und feierte einen wichtigen Auswärtssieg. Besonders Jannik Karzell prägte die Partie mit drei Treffern. Karken zeigte nach der Pause kurzzeitig Moral, blieb aber insgesamt zu instabil. Die Gastgeber haben nun 53 Gegentore – so viele wie kein anderes Team.
Grün-Weiß Karken – SV Scherpenseel-Grotenrath 2:5
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Alexander Hermann, Martin Rongen, Steven Lehnen, Christian Rongen, Kai Schmitz, Conner York Rolf Wagner, Azad Yousif (54. Adam Miller) (66. Miguel René Ott)
SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Norman Schulze, Joel Karzell, Jannik Petersen, Jannik Karzell, Luca Farina, Dennis Gneist (87. Niklas Maaßen), Raphael Defruytier (86. Mirco Dreßler), Giulio Farina (60. Marlin Kornetka) (74. Meriton Mehdiji)
Tore: 0:1 Niklas Herzogenrath (6.), 0:2 Jannik Karzell (43.), 1:2 Steven Lehnen (55.), 1:3 Jannik Petersen (62.), 1:4 Jannik Karzell (84.), 2:4 Kai Schmitz (88.), 2:5 Jannik Karzell (90.+2)
Der Tabellenzweite zerlegt das Schlusslicht
Union Würm-Lindern (2.) hielt den Druck auf Spitzenreiter Erkelenz mit einer beeindruckenden Demonstration aufrecht. Beim Tabellenletzten Übach-Palenberg (16.) dominierte der Favorit von Beginn an und führte bereits zur Pause klar. In der zweiten Halbzeit reihte sich Schlömer mit vier Treffern in die Liste der herausragenden Spieler des Wochenendes ein. Übach-Palenberg blieb erneut ohne jede Chance und steht weiter bei sechs Punkten. Würm-Lindern festigt mit 31 Punkten und 46:17 Toren seine Position als erster Verfolger.
VfR Übach-Palenberg – SG Union Würm-Lindern 0:9
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Dalin Acar (65. Frederic Köchling), Serhat Kabadayi, Jannis Völker (46. Christopher Olujimi), Ertugrul Kabadayi, Ufuk Düven, Yunus Emre Türkmen (78. Nico Reiß), Talha-Numan Tuc (46. Yusuf Cetinkaya), Hüseyin Can Balik, Isa Türkmen, Alessio Pinna
SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Nicolas Wypior (46. Jan-Niklas Janes), Eric Thevis, Benjamin Jansen (70. Tim Frahn), Calvin König, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Leon Rothkranz (46. Maurice Muth), Julian Herzog (60. Felix Sebastian Jansen), Tim Janes (63. Jeremy Bessix), Yannik Schlömer
Tore: 0:1 Yannik Schlömer (36.), 0:2 Nicolas Wypior (39.), 0:3 Yannik Schlömer (41.), 0:4 Tim Janes (45.+1), 0:5 Yannik Schlömer (68.), 0:6 Felix Sebastian Jansen (70.), 0:7 Yannik Schlömer (76.), 0:8 David Balo (78.), 0:9 Jeremy Bessix (89.)
Geilenkirchen schockt den Aufsteiger
Geilenkirchen-Hünshoven (13.) gelang der Befreiungsschlag des Spieltages und der höchste Saisonsieg. Der klare Erfolg gegen Golkrath (5.) überraschte sowohl in Höhe als auch im Spielverlauf, denn die Gäste kassierten früh mehrere Gegentore. Für den Aufsteiger ist die Niederlage ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um die obere Tabellenregion. Geilenkirchen verkürzt den Abstand ans Mittelfeld auf drei Punkte.
FSV Geilenkirchen-Hünshoven – SV Golkrath 6:0
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers (78. Finn Krohn), Ralf Kakina, Fabrice Schmidt, Marin Blajic, Marvin Abimbola (69. Niklas Jansen), Philipp Heinrichs, Jan Rambau (75. Christopher Mertens), Arif Muaremov, Gery Wembolua Olenga (69. Albjon Gashi)
SV Golkrath: Patrick Vonken, Simon Gawenda, Jonas Fontein, Christoph Husemann, Jan Gottschalk (46. Kai Oliver Engels), Robin Demming, Timo Römers, Steffen Brodermanns, Jannik Karaskiwiecz, Jens Körfer (60. Marco Mertens), Daniel Demming
Tore: 1:0 Jan Rambau (9.), 2:0 Marvin Abimbola (13.), 3:0 Gery Wembolua Olenga (38.), 4:0 Ralf Kakina (59.), 5:0 Christopher Mertens (81.), 6:0 Niklas Jansen (87.)
