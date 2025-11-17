 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
– Foto: Ralf Meurer

Dynamo marschiert weiter – Würm-Lindern kontert Brachelens Angriff

Der 12. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bringt klare Spitzenverhältnisse – und verschärft den Abstiegskampf.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Dynamo Erkelenz bleibt unangefochten an der Tabellenspitze, Würm-Lindern entscheidet das Topspiel für sich, und im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Karken und Übach-Palenberg.

Spitzenreiter bleibt makellos

Der Tabellenführer (1./33 Punkte) ließ auch gegen Scherpenseel (13./6 Punkte) keinerlei Zweifel an seiner Dominanz. Dynamo agierte früh druckvoll und führte bereits zur Pause komfortabel. Thomas Schmidt stellte mit einem Doppelpack die Weichen. Scherpenseel fand zu keiner Phase Mittel gegen das Tempo des Spitzenreiters. Erkelenz bleibt damit mit elf Siegen aus elf Spielen das Maß aller Dinge.

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
5
0
Abpfiff

FC Dynamo Erkelenz – SV Scherpenseel-Grotenrath 5:0
FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Brendan Schäfer, Viktor Osipov (69. Aaron Post), Niklas Brunen, Viktor Bauer (77. Philip Wirtz), Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos (81. Daryoush Dilawari), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann
SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Dennis Kuhn, Meriton Mehdiji, Norman Schulze, Joel Karzell, Jannik Petersen, Dustin Hilberath (88. Niklas Maaßen), Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina, Giulio Farina (70. Mirco Dreßler)
Tore: 1:0 Armando Nakamura (7.), 2:0 Thomas Schmidt (17.), 3:0 Thomas Schmidt (38.), 4:0 Brendan Schäfer (60.), 5:0 Marios-Paraskevas Akrivos (78.)

Millich löst sich eindrucksvoll von der Mitte

Millich (6./18 Punkte) setzte ein deutliches Zeichen im Kampf um die obere Tabellenhälfte und überrollte Schafhausen II (12./10 Punkte) vor allem durch Effizienz im Abschluss. Bereits zur Halbzeit führte der Gast klar und verteidigte diese Linie konsequent. Schafhausen gelang nur ein Ehrentreffer, während Millich die sich bietenden Räume konsequent ausnutzte. Mit dem Auswärtssieg setzt Millich seine leichte Aufwärtsentwicklung fort.

Gestern, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
Roland Millich
Roland MillichMillich
1
6
Abpfiff

Union Schafhausen II – Roland Millich 1:6
Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Lars Rütten, Silas Schier (69. Patryk Wiwaaryk), Eliah Frenken (70. Robin Pillath), Paul Kohnen (46. Maximilian Sausen), Andre Schornstein, Sven Rütten, Ruben Zacharias (78. Sven Kimuamu), Kai Franken, Justin Küppers (70. Elie-Paul Kataningi), Maik Römer
Roland Millich: Darren Rice, Kilian Schmitz, Christian Hemmer, Benjamin Erckner, Firat-Deniz Aslan, Jordi Orbons, Mihail Nastas (90. Tim Hubert Peters), Kevin Rapp (78. Dominic Tobor), Fabian Reimann, Nassir Laziz (71. Yannick Wersich), Michel Rekas
Tore: 0:1 Jordi Orbons (33. Foulelfmeter), 0:2 Nassir Laziz (37.), 0:3 Jordi Orbons (43.), 1:3 Maik Römer (57.), 1:4 Fabian Reimann (60.), 1:5 Mihail Nastas (65.), 1:6 Yannick Wersich (77.)

Würm-Lindern setzt sich im Spitzenspiel durch

Der Tabellenzweite (2./28 Punkte) behauptete sich im direkten Duell gegen den Vierten Brachelen (4./25 Punkte) und zeigte dabei insbesondere in der zweiten Halbzeit Reife und Abgeklärtheit. Brachelen drehte zunächst die Partie, verlor aber nach dem Ausgleich den Zugriff. Würm-Linderns Tim Janes entschied das Spiel mit einem Viererpack fast im Alleingang. Für die Gäste bleibt der Anschluss an Dynamo damit gewahrt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
2
4

SV Brachelen – SG Union Würm-Lindern 2:4
SV Brachelen: Maximilian Leuner, Ben Rademacher (79. Lennardt van Kessel), Fynn-Luca Redwand, Nico Etienne Schild, Ron van Kessel, Moritz Leuner, Tobias Bienert, Henrik Hayen, Alexander Kohlen (82. André Handschumacher), Oktay Oral (74. Justin Birkenheuer), Marco Weingart
SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Michael Thevis, Nicolas Wypior, Eric Thevis, Niklas Spelz (67. Benjamin Jansen), Mika Kreutzer (71. Calvin König), Maurice Muth (60. Yannik Schlömer), Leon Rothkranz, Julian Herzog (90. Marcel Schmelzer), Tim Janes (88. Felix Sebastian Jansen)
Tore: 0:1 Tim Janes (23.), 1:1 Alexander Kohlen (33.), 2:1 Ben Rademacher (45.), 2:2 Tim Janes (45.+2), 2:3 Tim Janes (57.), 2:4 Tim Janes (87.)

Oberbruch nutzt frühe Momente – und übersteht Unterzahl

Oberbruch (10./14 Punkte) legte gegen Dremmen (9./16 Punkte) einen Blitzstart hin und führte nach sechs Minuten bereits mit zwei Toren. Trotz zweifacher Gelb-Roter Karten verteidigten die Hausherren die Führung engagiert und kompakt. Dremmen fand kaum spielerische Mittel, um die numerische Überzahl auszunutzen. Für Oberbruch sind die Punkte wichtig, um Distanz zur Gefahrenzone zu schaffen.

Gestern, 15:15 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
2
0
Abpfiff

BC Oberbruch – TuS Rheinland Dremmen 2:0
BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Janosch Handanović (90. Jeremy Diogo), Max Driever, Leon Schneider, Valdrin Recica, Sandy Bock, David Eduardo Madeira, Eric Leichtling (81. Pedro San Jose Justo), Maurice Seidel (78. Leopold Djon)
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Noah Kux, Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Marlon Kremer (61. Frederic Nowos), Shaibou Bambara (11. Sebastian Burylo) (61. Ange Benny Kossi), Soulaymane Sadiki, Mats Winkens, Taylan Faruk Kaya, Yannick Plum, Simon Hohnen
Tore: 1:0 Patrick Ajani (2.), 2:0 Eric Leichtling (6.)
Gelb-Rot: David Eduardo Madeira (39./BC Oberbruch/Eher Kopf zu tief als Fuß zu hoch)
Gelb-Rot: Sandy Bock (90./BC Oberbruch/keine Ahnung wofür)

Alle weiteren Ergebnisse des 12. Spieltags:

Gestern, 14:45 Uhr
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
SV Breberen
SV BreberenBreberen
2
6
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:15 Uhr
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
1
2
Abpfiff

Aufrufe: 017.11.2025, 17:00 Uhr
Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor