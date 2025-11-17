– Foto: Ralf Meurer

Dynamo marschiert weiter – Würm-Lindern kontert Brachelens Angriff Der 12. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bringt klare Spitzenverhältnisse – und verschärft den Abstiegskampf.

Dynamo Erkelenz bleibt unangefochten an der Tabellenspitze, Würm-Lindern entscheidet das Topspiel für sich, und im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Karken und Übach-Palenberg.

Spitzenreiter bleibt makellos Der Tabellenführer (1./33 Punkte) ließ auch gegen Scherpenseel (13./6 Punkte) keinerlei Zweifel an seiner Dominanz. Dynamo agierte früh druckvoll und führte bereits zur Pause komfortabel. Thomas Schmidt stellte mit einem Doppelpack die Weichen. Scherpenseel fand zu keiner Phase Mittel gegen das Tempo des Spitzenreiters. Erkelenz bleibt damit mit elf Siegen aus elf Spielen das Maß aller Dinge.

FC Dynamo Erkelenz – SV Scherpenseel-Grotenrath 5:0

FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Brendan Schäfer, Viktor Osipov (69. Aaron Post), Niklas Brunen, Viktor Bauer (77. Philip Wirtz), Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos (81. Daryoush Dilawari), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann

SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Dennis Kuhn, Meriton Mehdiji, Norman Schulze, Joel Karzell, Jannik Petersen, Dustin Hilberath (88. Niklas Maaßen), Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina, Giulio Farina (70. Mirco Dreßler)

Tore: 1:0 Armando Nakamura (7.), 2:0 Thomas Schmidt (17.), 3:0 Thomas Schmidt (38.), 4:0 Brendan Schäfer (60.), 5:0 Marios-Paraskevas Akrivos (78.)

Millich löst sich eindrucksvoll von der Mitte Millich (6./18 Punkte) setzte ein deutliches Zeichen im Kampf um die obere Tabellenhälfte und überrollte Schafhausen II (12./10 Punkte) vor allem durch Effizienz im Abschluss. Bereits zur Halbzeit führte der Gast klar und verteidigte diese Linie konsequent. Schafhausen gelang nur ein Ehrentreffer, während Millich die sich bietenden Räume konsequent ausnutzte. Mit dem Auswärtssieg setzt Millich seine leichte Aufwärtsentwicklung fort.

Union Schafhausen II – Roland Millich 1:6

Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Lars Rütten, Silas Schier (69. Patryk Wiwaaryk), Eliah Frenken (70. Robin Pillath), Paul Kohnen (46. Maximilian Sausen), Andre Schornstein, Sven Rütten, Ruben Zacharias (78. Sven Kimuamu), Kai Franken, Justin Küppers (70. Elie-Paul Kataningi), Maik Römer

Roland Millich: Darren Rice, Kilian Schmitz, Christian Hemmer, Benjamin Erckner, Firat-Deniz Aslan, Jordi Orbons, Mihail Nastas (90. Tim Hubert Peters), Kevin Rapp (78. Dominic Tobor), Fabian Reimann, Nassir Laziz (71. Yannick Wersich), Michel Rekas

Tore: 0:1 Jordi Orbons (33. Foulelfmeter), 0:2 Nassir Laziz (37.), 0:3 Jordi Orbons (43.), 1:3 Maik Römer (57.), 1:4 Fabian Reimann (60.), 1:5 Mihail Nastas (65.), 1:6 Yannick Wersich (77.) Würm-Lindern setzt sich im Spitzenspiel durch Der Tabellenzweite (2./28 Punkte) behauptete sich im direkten Duell gegen den Vierten Brachelen (4./25 Punkte) und zeigte dabei insbesondere in der zweiten Halbzeit Reife und Abgeklärtheit. Brachelen drehte zunächst die Partie, verlor aber nach dem Ausgleich den Zugriff. Würm-Linderns Tim Janes entschied das Spiel mit einem Viererpack fast im Alleingang. Für die Gäste bleibt der Anschluss an Dynamo damit gewahrt.