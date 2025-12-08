– Foto: Miriam Senft

Dynamo marschiert weiter – Verfolgerduell bringt keine Klarheit Spitzenreiter bleibt unantastbar, Dahinter rückt das Feld enger zusammen. Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk.

Der 14. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bestätigt die Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze: Dynamo Erkelenz bleibt auch in Selfkant ohne Punktverlust. Im Tabellenkeller dagegen verschärft sich die Lage für Karken und Übach-Palenberg weiter.

Der Spitzenreiter bleibt unantastbar Selfkant (4., 26 Punkte) stemmte sich tapfer gegen den makellosen Tabellenführer aus Erkelenz (39 Punkte), der einmal mehr seine Offensivstärke bewies. Dynamo setzte früh Akzente und erhöhte das Tempo nach dem Seitenwechsel weiter. Selfkant verkürzte zweimal, konnte die spielerische Überlegenheit der Gäste aber nicht nachhaltig bremsen. Erkelenz bleibt somit weiter ohne Punktverlust eine Klasse für sich.

SC Selfkant – FC Dynamo Erkelenz 2:4

SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Martin Gerighausen, Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Jan Kaumanns (80. Yannick Nachbar), Bram Loete, Kevin Pusch (60. Tom Claßen), Tim Bakker, Kian Ehlen, Gioele Vergossen, Zaki Rasuli (60. Levi Maassen)

FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Brendan Schäfer (60. Viktor Bauer), Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Max Wessel, Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt (78. Alexander Bechthold), Marios-Paraskevas Akrivos, Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann

Tore: 0:1 Batin Bozkurt (20.), 0:2 Armando Nakamura (30.), 0:3 Marios-Paraskevas Akrivos (48.), 1:3 Jan Kaumanns (50.), 2:3 Tino Beckers (88.), 2:4 Viktor Bauer (90.+4)

Gelb-Rot: Tim Bakker (90./SC Selfkant/)

Rot: Armando Nakamura (90./FC Dynamo Erkelenz/)

Wichtiger Erfolg für die Gäste Der Tabellenletzte Übach-Palenberg (6 Punkte) zeigte zwar frühen Kampfgeist, doch Scherpenseel-Grotenrath (14., 12 Punkte) nutzte seine Chancen konsequenter. Die Rote Karte gegen die Gastgeber in der Anfangsphase beeinflusste die Statik des Spiels merklich. Trotz Unterzahl gelang Übach ein kurzes Aufbäumen, doch die Gäste dominierten daraufhin das Zentrum und kamen verdient zum Siegtreffer. Der VfR fand in der Schlussphase keine Antwort mehr. Scherpenseel verbessert damit seine Position im Tabellenkeller.