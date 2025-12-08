Dynamo marschiert weiter – Verfolgerduell bringt keine Klarheit

Der 14. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bestätigt die Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze: Dynamo Erkelenz bleibt auch in Selfkant ohne Punktverlust. Im Tabellenkeller dagegen verschärft sich die Lage für Karken und Übach-Palenberg weiter.
Der Spitzenreiter bleibt unantastbar
Selfkant (4., 26 Punkte) stemmte sich tapfer gegen den makellosen Tabellenführer aus Erkelenz (39 Punkte), der einmal mehr seine Offensivstärke bewies. Dynamo setzte früh Akzente und erhöhte das Tempo nach dem Seitenwechsel weiter. Selfkant verkürzte zweimal, konnte die spielerische Überlegenheit der Gäste aber nicht nachhaltig bremsen. Erkelenz bleibt somit weiter ohne Punktverlust eine Klasse für sich.
SC Selfkant – FC Dynamo Erkelenz 2:4
SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Martin Gerighausen, Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Jan Kaumanns (80. Yannick Nachbar), Bram Loete, Kevin Pusch (60. Tom Claßen), Tim Bakker, Kian Ehlen, Gioele Vergossen, Zaki Rasuli (60. Levi Maassen)
FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Brendan Schäfer (60. Viktor Bauer), Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Max Wessel, Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt (78. Alexander Bechthold), Marios-Paraskevas Akrivos, Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann
Tore: 0:1 Batin Bozkurt (20.), 0:2 Armando Nakamura (30.), 0:3 Marios-Paraskevas Akrivos (48.), 1:3 Jan Kaumanns (50.), 2:3 Tino Beckers (88.), 2:4 Viktor Bauer (90.+4)
Gelb-Rot: Tim Bakker (90./SC Selfkant/)
Rot: Armando Nakamura (90./FC Dynamo Erkelenz/)
Wichtiger Erfolg für die Gäste
Der Tabellenletzte Übach-Palenberg (6 Punkte) zeigte zwar frühen Kampfgeist, doch Scherpenseel-Grotenrath (14., 12 Punkte) nutzte seine Chancen konsequenter. Die Rote Karte gegen die Gastgeber in der Anfangsphase beeinflusste die Statik des Spiels merklich. Trotz Unterzahl gelang Übach ein kurzes Aufbäumen, doch die Gäste dominierten daraufhin das Zentrum und kamen verdient zum Siegtreffer. Der VfR fand in der Schlussphase keine Antwort mehr. Scherpenseel verbessert damit seine Position im Tabellenkeller.
VfR Übach-Palenberg – SV Scherpenseel-Grotenrath 1:2
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Baran Durman, Dalin Acar, Serhat Kabadayi, Ertugrul Kabadayi (67. Yusuf Cetinkaya), Ufuk Düven (60. Christopher Olujimi), Yunus Emre Türkmen (63. Talha-Numan Tuc), Hüseyin Can Balik, Alessio Pinna, Riza Acar, Gökhan Akcin (60. Jannis Völker)
SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Norman Schulze (37. Meriton Mehdiji), Joel Karzell, Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina, Dennis Gneist (43. Giulio Farina) (76. Mirco Dreßler), Raphael Defruytier
Tore: 1:0 Riza Acar (14.), 1:1 Markus Stumvoll (20.), 1:2 Jannik Karzell (49.)
Rot: Baran Durman (17./VfR Übach-Palenberg/Pressball, laut Schiri zu Grob eingestiegen)
Spektakel ohne Sieger
Brachelen (3., 26 Punkte) und Dremmen (7., 17 Punkte) lieferten sich ein intensives Duell mit vielen Wendungen. Der Favorit aus Brachelen führte früh, sah sich nach der Pause jedoch einem mutigen TuS gegenüber, der die Partie drehte. In der Schlussphase fanden beide Teams Antworten auf Rückschläge und erzielten jeweils wichtige Treffer. Ein verschossener Elfmeter der Gastgeber blieb rückblickend spielentscheidend. Das Remis hilft eher dem kämpferisch überzeugenden TuS Dremmen.
SV Brachelen – TuS Rheinland Dremmen 3:3
SV Brachelen: Maximilian Leuner, Ben Rademacher (65. Lennardt van Kessel), Fynn-Luca Redwand, Nico Etienne Schild, Ron van Kessel, Moritz Leuner, Tobias Bienert, Henrik Hayen, Alexander Kohlen, Oktay Oral (86. Justin Birkenheuer), Marco Weingart
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Julien Feiter, Noah Kux, Roberto Adriano Marchese, Bryan Dahlmanns (46. Mats Winkens), Sascha Schopphoven, Marlon Kremer (73. Ange Benny Kossi), Tim Fensky, Soulaymane Sadiki, Yannick Plum, Simon Hohnen
Tore: 1:0 Marco Weingart (20.), 1:1 Marlon Kremer (52.), 1:2 Yannick Plum (66.), 2:2 Henrik Hayen (74.), 3:2 Fynn-Luca Redwand (76.), 3:3 Simon Hohnen (84.)
Besondere Vorkommnisse: Nico Etienne Schild (SV Brachelen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Winfried Hulsen (43.).
