Dynamo marschiert weiter - Golkrath dreht das Spiel

Der 16. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg festigt die Machtverhältnisse an der Spitze. Während Dynamo weiter unaufhaltsam marschiert, büßen mehrere Verfolger wichtige Zähler ein.

Geilenkirchen trotzt dem Favoriten Der Tabellen-13. FSV Geilenkirchen-Hünshoven erkämpfte sich beim 2:2 gegen den Vierten SV Brachelen einen wichtigen Punkt. Danny Fäuster brachte Brachelen per Foulelfmeter in Führung (18.), doch Niklas Jansen glich umgehend aus. Henrik Hayen stellte noch vor der Pause auf 2:1 für den Favoriten, ehe Philipp Heinrichs (64.) den Endstand markierte. Brachelen verpasst damit den möglichen Sprung auf Rang drei, Geilenkirchen verschafft sich Luft im Abstiegskampf.

FSV Geilenkirchen-Hünshoven – SV Brachelen 2:2

FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers, Ralf Kakina, Fabrice Schmidt, Finn Krohn, Marvin Abimbola, Philipp Heinrichs, Gery Wembolua Olenga (71. Jan Rambau), Niklas Jansen (75. Christopher Mertens), Albjon Gashi

SV Brachelen: Alex Tober, Danny Fäuster, Fynn-Luca Redwand, Ron van Kessel, Moritz Leuner, Tobias Bienert (51. Nico Etienne Schild), Henrik Hayen, Alexander Kohlen, Pascal Pöttgens (83. Stefan Koch), Ahmet Özdal, Marco Weingart (76. Justin Birkenheuer)

Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Danny Fäuster (18. Foulelfmeter), 1:1 Niklas Jansen (21.), 1:2 Henrik Hayen (27.), 2:2 Philipp Heinrichs (64.)

Golkrath dreht späte Partie in Karken Aufsteiger SV Golkrath (6.) setzte sich beim Schlusslicht Grün-Weiß Karken mit 2:1 durch. Niklas Wachtling brachte die Gäste in Führung (55.), ehe Adam Miller spät ausglich (82.). Nur eine Minute später traf Steffen Brodermanns zum Sieg. Karken bleibt mit sechs Punkten abgeschlagen Letzter, Golkrath festigt das obere Mittelfeld.