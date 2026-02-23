Dynamo marschiert weiter - Golkrath dreht das Spiel

Der 16. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg festigt die Machtverhältnisse an der Spitze. Während Dynamo weiter unaufhaltsam marschiert, büßen mehrere Verfolger wichtige Zähler ein.
Geilenkirchen trotzt dem Favoriten
Der Tabellen-13. FSV Geilenkirchen-Hünshoven erkämpfte sich beim 2:2 gegen den Vierten SV Brachelen einen wichtigen Punkt. Danny Fäuster brachte Brachelen per Foulelfmeter in Führung (18.), doch Niklas Jansen glich umgehend aus. Henrik Hayen stellte noch vor der Pause auf 2:1 für den Favoriten, ehe Philipp Heinrichs (64.) den Endstand markierte. Brachelen verpasst damit den möglichen Sprung auf Rang drei, Geilenkirchen verschafft sich Luft im Abstiegskampf.
FSV Geilenkirchen-Hünshoven – SV Brachelen 2:2
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers, Ralf Kakina, Fabrice Schmidt, Finn Krohn, Marvin Abimbola, Philipp Heinrichs, Gery Wembolua Olenga (71. Jan Rambau), Niklas Jansen (75. Christopher Mertens), Albjon Gashi
SV Brachelen: Alex Tober, Danny Fäuster, Fynn-Luca Redwand, Ron van Kessel, Moritz Leuner, Tobias Bienert (51. Nico Etienne Schild), Henrik Hayen, Alexander Kohlen, Pascal Pöttgens (83. Stefan Koch), Ahmet Özdal, Marco Weingart (76. Justin Birkenheuer)
Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Danny Fäuster (18. Foulelfmeter), 1:1 Niklas Jansen (21.), 1:2 Henrik Hayen (27.), 2:2 Philipp Heinrichs (64.)
Golkrath dreht späte Partie in Karken
Aufsteiger SV Golkrath (6.) setzte sich beim Schlusslicht Grün-Weiß Karken mit 2:1 durch. Niklas Wachtling brachte die Gäste in Führung (55.), ehe Adam Miller spät ausglich (82.). Nur eine Minute später traf Steffen Brodermanns zum Sieg. Karken bleibt mit sechs Punkten abgeschlagen Letzter, Golkrath festigt das obere Mittelfeld.
Grün-Weiß Karken – SV Golkrath 1:2
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch, Nils Focker, Levin Jarl Normann, Timo Thissen (54. Younes El Abboubi), Ibraqhima Sory Diallo (90. Alexander Hermann), Christian Rongen (67. Conner York Rolf Wagner), Kai Schmitz, Janik Coenen (89. Maurice Weingartz), Atiqullah Osmani, Salah Eddine Amraoui El Youncha (62. Adam Miller)
SV Golkrath: Marc Michel, Simon Gawenda (65. Kai Oliver Engels), Timo Römers, Mike Mertens, Christoph Husemann, Jan Gottschalk, Daniel Demming, Robin Demming, Steffen Brodermanns, Jannik Karaskiwiecz (87. Jens Körfer), Niklas Wachtling
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Niklas Wachtling (55.), 1:1 Adam Miller (82.), 1:2 Steffen Brodermanns (83.)
Dynamo überrollt Oberbruch
Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz bleibt makellos und besiegte den Zehnten BC Oberbruchmit 7:2. Nach frühem Rückstand durch Oskar Tkacz drehte der Spitzenreiter die Partie noch vor der Pause. Thomas Schmidt traf doppelt, Viktor Bauer ebenfalls, hinzu kamen Treffer von Elsermann, Post und Wilhelm. Mit nun 45 Punkten und 77:14 Toren zieht Dynamo an der Spitze weiter einsam seine Kreise, während Oberbruch defensiv anfällig bleibt.
FC Dynamo Erkelenz – BC Oberbruch 7:2
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Brendan Schäfer, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Max Wessel, Tobias Wilhelm, Viktor Bauer (75. Aaron Post), Norman Post, Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos (81. Razvan Duma), Ron Manfred Elsermann
BC Oberbruch: Adriano Martins Teixeira, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Max Driever, Sandy Bock, Jeremy Diogo (85. Kevin Richardt), Abass Gabriel Kudah Mansaray, Pedro San Jose Justo (57. Abdoulie Cham), Sebair Ljatifi (78. Dustin Kaniecki), Oskar Tkacz (85. Domenic Richter), Maurice Seidel (52. Eric Dos Santos Vieira)
Zuschauer: 169
Tore: 0:1 Oskar Tkacz (9.), 1:1 Viktor Bauer (16.), 2:1 Thomas Schmidt (33.), 3:1 Thomas Schmidt (47.), 4:1 Ron Manfred Elsermann (59.), 4:2 Oskar Tkacz (68.), 5:2 Viktor Bauer (74.), 6:2 Aaron Post (80.), 7:2 Tobias Wilhelm (85.)
Alle weiteren Ergebnisse am Wochenende: