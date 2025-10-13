– Foto: Miriam Senft

Dynamo marschiert weiter – Brachelen setzt Ausrufezeichen Der siebte Spieltag bringt klare Sieger an der Spitze, viele Tore im Tabellenmittelfeld und ein Achtungserfolg im Keller. Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Dynamo Erkelenz bleibt makellos, während Brachelen im Spitzenspiel gegen Selfkant seine Ambitionen unterstreicht.

Spektakel in Dremmen: Später Ausgleich rettet Punkt In einem mitreißenden Offensivduell trennten sich Dremmen und Aufsteiger Karken leistungsgerecht 4:4. Der Tabellenfünfte sah nach Treffern von Hohnen (2) und Winkens schon wie der sichere Sieger aus, ehe Lehnen und Rongen das Spiel drehten. In der Nachspielzeit rettete Meyer den Gastgebern doch noch den Punkt. Karken bleibt damit auf Rang zwölf, während Dremmen leicht an Boden verliert.

TuS Rheinland Dremmen – Grün-Weiß Karken 4:4

TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Noah Kux, Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Ange Benny Kossi, Shaibou Bambara, Tim Fensky (88. Jan-Hendrik Meyer), Soulaymane Sadiki, Mats Winkens, Yannick Plum, Simon Hohnen

Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Timo Jacobi, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Conner York Rolf Wagner, Timo Thissen (71. Adam Miller), Ibraqhima Sory Diallo, Christian Rongen, Janik Coenen (73. Omar Mejel), Steven Lehnen, Atiqullah Osmani

Tore: 1:0 Simon Hohnen (25.), 2:0 Mats Winkens (49.), 2:1 Timo Thissen (50.), 3:1 Simon Hohnen (66.), 3:2 Steven Lehnen (70.), 3:3 Steven Lehnen (75.), 3:4 Christian Rongen (83.), 4:4 Jan-Hendrik Meyer (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Steven Lehnen (Grün-Weiß Karken) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).

Rurich erkämpft wichtigen Auswärtssieg – Eigentor entscheidet Kellerduell Ein unglückliches Eigentor von Wiggers brachte den Gästen den ersten Saisonsieg und wichtige Punkte im Tabellenkeller. Beide Teams zeigten Einsatz. Geilenkirchen bleibt nach sieben Niederlagen Schlusslicht.

FSV Geilenkirchen-Hünshoven – FC Germania Rurich 0:1

FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers, Ralf Kakina (84. Gery Wembolua Olenga), Fabrice Schmidt, Marin Blajic, Marvin Abimbola (78. Lucas Bohnen), Philipp Heinrichs, Jan Rambau, Arif Muaremov, Niklas Jansen (85. Christopher Mertens)

FC Germania Rurich: Thomas Krings, Arjan Gerrath, Deniz Hagen (61. Khaled Hamdan Ali Khan), Florian Syben, Michal Haranczyk (61. René Lambertz), Mark Lambertz, Deniz Eyüp Engels, Nils Ingendorn, Justin Longley (75. Julian Köber), Simon Zitz (90. Florian Eisen), Baboucar Ceesay (61. Yannick Wellens)

Tore: 0:1 Tom Wiggers (78. Eigentor) Dynamo ohne Fehl und Tadel – Bozkurt trifft doppelt Spitzenreiter Dynamo Erkelenz bleibt das Maß der Dinge und feiert den siebten Sieg im siebten Spiel. Bozkurt traf doppelt, Schmidt und Wessel sorgten für klare Verhältnisse. Selbst ein vergebener Strafstoß von Norman Post änderte nichts am souveränen Auftritt des Tabellenführers, der mit 29:5 Toren unangefochten an der Spitze steht.