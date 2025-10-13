Dynamo marschiert weiter – Brachelen setzt Ausrufezeichen

Dynamo Erkelenz bleibt makellos, während Brachelen im Spitzenspiel gegen Selfkant seine Ambitionen unterstreicht.
Spektakel in Dremmen: Später Ausgleich rettet Punkt
In einem mitreißenden Offensivduell trennten sich Dremmen und Aufsteiger Karken leistungsgerecht 4:4. Der Tabellenfünfte sah nach Treffern von Hohnen (2) und Winkens schon wie der sichere Sieger aus, ehe Lehnen und Rongen das Spiel drehten. In der Nachspielzeit rettete Meyer den Gastgebern doch noch den Punkt. Karken bleibt damit auf Rang zwölf, während Dremmen leicht an Boden verliert.
TuS Rheinland Dremmen – Grün-Weiß Karken 4:4
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Noah Kux, Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Ange Benny Kossi, Shaibou Bambara, Tim Fensky (88. Jan-Hendrik Meyer), Soulaymane Sadiki, Mats Winkens, Yannick Plum, Simon Hohnen
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Timo Jacobi, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Conner York Rolf Wagner, Timo Thissen (71. Adam Miller), Ibraqhima Sory Diallo, Christian Rongen, Janik Coenen (73. Omar Mejel), Steven Lehnen, Atiqullah Osmani
Tore: 1:0 Simon Hohnen (25.), 2:0 Mats Winkens (49.), 2:1 Timo Thissen (50.), 3:1 Simon Hohnen (66.), 3:2 Steven Lehnen (70.), 3:3 Steven Lehnen (75.), 3:4 Christian Rongen (83.), 4:4 Jan-Hendrik Meyer (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Steven Lehnen (Grün-Weiß Karken) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
Rurich erkämpft wichtigen Auswärtssieg – Eigentor entscheidet Kellerduell
Ein unglückliches Eigentor von Wiggers brachte den Gästen den ersten Saisonsieg und wichtige Punkte im Tabellenkeller. Beide Teams zeigten Einsatz. Geilenkirchen bleibt nach sieben Niederlagen Schlusslicht.
FSV Geilenkirchen-Hünshoven – FC Germania Rurich 0:1
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers, Ralf Kakina (84. Gery Wembolua Olenga), Fabrice Schmidt, Marin Blajic, Marvin Abimbola (78. Lucas Bohnen), Philipp Heinrichs, Jan Rambau, Arif Muaremov, Niklas Jansen (85. Christopher Mertens)
FC Germania Rurich: Thomas Krings, Arjan Gerrath, Deniz Hagen (61. Khaled Hamdan Ali Khan), Florian Syben, Michal Haranczyk (61. René Lambertz), Mark Lambertz, Deniz Eyüp Engels, Nils Ingendorn, Justin Longley (75. Julian Köber), Simon Zitz (90. Florian Eisen), Baboucar Ceesay (61. Yannick Wellens)
Tore: 0:1 Tom Wiggers (78. Eigentor)
Dynamo ohne Fehl und Tadel – Bozkurt trifft doppelt
Spitzenreiter Dynamo Erkelenz bleibt das Maß der Dinge und feiert den siebten Sieg im siebten Spiel. Bozkurt traf doppelt, Schmidt und Wessel sorgten für klare Verhältnisse. Selbst ein vergebener Strafstoß von Norman Post änderte nichts am souveränen Auftritt des Tabellenführers, der mit 29:5 Toren unangefochten an der Spitze steht.
SV Breberen – FC Dynamo Erkelenz 0:4
SV Breberen: Lukas Welter, Mirko Scheufen, Lukas Eidams, Carel Boylan (82. Marc Mevissen), Paul Boylan (41. Marius Wienen), Eric von Heel, Leon Bienwald, Felix Senft, Frederic Fell, Justin Frenken, Tim Rademacher
FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Aaron Post, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Max Wessel, Brendan Schäfer (54. Alexander Bechthold), Armando Nakamura, Norman Post, Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt
Tore: 0:1 Thomas Schmidt (31.), 0:2 Batin Bozkurt (35.), 0:3 Batin Bozkurt (68.), 0:4 Max Wessel (90.)
Besondere Vorkommnisse: Norman Post (FC Dynamo Erkelenz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (44.).
Torreiches Remis mit zwei Eigentoren
Ein kurioses Spiel endete mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Millich führte zweimal, kassierte aber spät durch ein Eigentor von Franken das 3:3. Besonders bitter: Beide Teams trafen je einmal ins eigene Netz. Millich bleibt als Achter im Mittelfeld, Scherpenseel holt den dritten Punkt der Saison.
Roland Millich – SV Scherpenseel-Grotenrath 3:3
Roland Millich: Darren Rice, Kilian Schmitz (45. Yannick Wersich), Christian Hemmer, Giuliano Franken, Manuel Memenga, Felix Bischofs, Firat-Deniz Aslan, Jordi Orbons, Kevin Rapp, Fabian Reimann (83. Roy Mühlenberg), Michel Rekas (74. Nassir Laziz)
SV Scherpenseel-Grotenrath: Sebastian Störmer, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Norman Schulze (85. Meriton Mehdiji), Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina (89. Mirco Dreßler), Lukas Schwarze (49. Giulio Farina), Dennis Gneist (49. Dustin Hilberath), Raphael Defruytier
Tore: 0:1 Niklas Herzogenrath (31.), 1:1 Fabian Reimann (36.), 2:1 Fabian Reimann (47.), 2:2 Norman Schulze (71.), 3:2 Roy Mühlenberg (86.), 3:3 Giuliano Franken (90.+3 Eigentor)
Alle weiteren Ergebnisse: