Dynamo marschiert makellos durch die Hinrunde

Der 15. Spieltag markiert das Ende der Hinrunde in der Kreisliga A Heinsberg. Während Spitzenreiter Dynamo Erkelenz seine Ausnahmestellung eindrucksvoll bestätigte, sorgte TuS Rheinland Dremmen mit einem klaren Sieg gegen den Tabellenzweiten für das sportliche Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller bleibt die Lage angespannt.
Dynamo bleibt Maß aller Dinge
Der souveräne Tabellenführer (1.) ließ auch dem Aufsteiger Golkrath (7.) keine Chance und beendete die Hinrunde verlustpunktfrei. Bereits zur Pause war die Partie mit vier Treffern entschieden. Erkelenz stellte erneut seine enorme Offensivkraft unter Beweis und kommt nun auf 70 Saisontore. Golkrath fand zu keiner Zeit Zugriff und rutscht ins breite Mittelfeld ab.
FC Dynamo Erkelenz – SV Golkrath 6:0
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Brendan Schäfer (61. Aaron Post), Norman Post, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen (66. Viktor Osipov), Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos (72. Razvan Duma), Batin Bozkurt, Max Wessel (75. Andreas Haas), Ron Manfred Elsermann, Alexander Bechthold (46. Viktor Bauer)
SV Golkrath: Patrick Vonken, Simon Gawenda, Marco Schumacher (69. Kai Oliver Engels), Eric Gassen (77. Jonas Fontein), Christoph Husemann, Jan Gottschalk, Daniel Demming (79. Mike Mertens), Steffen Brodermanns, Jannik Karaskiwiecz, Niklas Gottwald, Niklas Wachtling
Tore: 1:0 Alexander Bechthold (7.), 2:0 Alexander Bechthold (34.), 3:0 Ron Manfred Elsermann (36.), 4:0 Norman Post (41.), 5:0 Batin Bozkurt (56.), 6:0 Ron Manfred Elsermann (72.)
Rurich festigt obere Tabellenhälfte
Rurich (6.) bestätigte seine stabile Form und setzte sich verdient gegen Oberbruch (9.) durch. Die Gastgeber nutzten ihre Überzahl nach der Roten Karte gegen Oberbruch konsequent. Mit dem Sieg schließt Rurich punktgleich zur Spitzengruppe auf. Oberbruch bleibt nach der 15. Partie im unteren Mittelfeld stecken.
FC Germania Rurich – BC Oberbruch 3:1
FC Germania Rurich: Thomas Krings, Florian Syben, Michal Haranczyk, Thomas Lambertz, René Lambertz (82. Adrian Huppertz), Yannick Wellens (66. Khaled Hamdan Ali Khan), Deniz Eyüp Engels, Nils Ingendorn, Yaroslav Yevdokymov (71. Baboucar Ceesay), Justin Longley, Simon Zitz
BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Janosch Handanović, Max Driever, Leon Schneider, Valdrin Recica, Sandy Bock, Abass Gabriel Kudah Mansaray (71. Leopold Djon), Oskar Tkacz (85. Jeremy Diogo), Maurice Seidel (59. Eric Leichtling)
Tore: 1:0 Justin Longley (29.), 2:0 Florian Syben (47.), 3:0 René Lambertz (70.), 3:1 Oskar Tkacz (78.)
Rot: Janosch Handanović (45./BC Oberbruch/Hart aber vertretbar. Handanovic trifft T. Lambertz mit offener Sohle überhalb des Knöchels)
Selfkant bleibt Brachelens ärgster Verfolger
Der SC Selfkant (4.) erfüllte seine Pflichtaufgabe beim Schlusslicht Karken (16.) souverän. Nach torloser erster Hälfte setzte sich die höhere Qualität der Gäste klar durch. Karken bleibt mit nur einem Sieg abgeschlagen Letzter. Selfkant überwintert punktgleich mit Brachelen auf Rang vier.
Grün-Weiß Karken – SC Selfkant 0:3
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Alexander Hermann, Maurice Weingartz, Steven Lehnen, Christian Rongen, Kai Schmitz, Janik Coenen (46. Martin Rongen), Conner York Rolf Wagner
SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Tom Claßen, Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers (46. Leon Sentis), Bram Loete, Kevin Pusch, Kian Ehlen, Levi Maassen (77. Philipp Mertens), Gioele Vergossen, Zaki Rasuli, Yannick Nachbar
Tore: 0:1 Hinrik-German Heidlas (62.), 0:2 Kevin Pusch (70.), 0:3 Tom Claßen (84.)
Dremmen schockt den Tabellenzweiten
Dremmen (5.) sorgte für die Überraschung des Spieltags und besiegte den Zweiten Würm-Lindern deutlich. Die Gastgeber präsentierten sich äußerst effizient und nutzten defensive Schwächen konsequent aus. Würm-Lindern verpasst es damit, den Rückstand auf Dynamo zu verkürzen. Dremmen verabschiedet sich mit einem Ausrufezeichen in die Winterpause.
TuS Rheinland Dremmen – SG Union Würm-Lindern 4:1
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Julien Feiter, Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Ange Benny Kossi, Marlon Kremer (56. Bryan Dahlmanns), Tim Fensky, Soulaymane Sadiki (90. Sebastian Burylo), Mats Winkens (77. Frederic Nowos), Yannick Plum (83. Jan-Hendrik Meyer), Simon Hohnen (88. Jannis Perske)
SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Eric Thevis, Benjamin Jansen, Calvin König, Niklas Spelz (79. Jeremy Bessix), Mika Kreutzer, Maurice Muth (56. Felix Sebastian Jansen), Julian Herzog, Tim Janes, Yannik Schlömer
Tore: 1:0 Sascha Schopphoven (14.), 2:0 Soulaymane Sadiki (52.), 3:0 Simon Hohnen (58.), 4:0 Bryan Dahlmanns (79.), 4:1 Felix Sebastian Jansen (90.+2)
Weitere Ergebnisse des 15. Spieltags: