Dynamo marschiert makellos durch die Hinrunde

– Foto: Miriam Senft

Der 15. Spieltag markiert das Ende der Hinrunde in der Kreisliga A Heinsberg. Während Spitzenreiter Dynamo Erkelenz seine Ausnahmestellung eindrucksvoll bestätigte, sorgte TuS Rheinland Dremmen mit einem klaren Sieg gegen den Tabellenzweiten für das sportliche Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller bleibt die Lage angespannt.

Dynamo bleibt Maß aller Dinge Der souveräne Tabellenführer (1.) ließ auch dem Aufsteiger Golkrath (7.) keine Chance und beendete die Hinrunde verlustpunktfrei. Bereits zur Pause war die Partie mit vier Treffern entschieden. Erkelenz stellte erneut seine enorme Offensivkraft unter Beweis und kommt nun auf 70 Saisontore. Golkrath fand zu keiner Zeit Zugriff und rutscht ins breite Mittelfeld ab.

FC Dynamo Erkelenz – SV Golkrath 6:0

FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Brendan Schäfer (61. Aaron Post), Norman Post, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen (66. Viktor Osipov), Thomas Schmidt, Marios-Paraskevas Akrivos (72. Razvan Duma), Batin Bozkurt, Max Wessel (75. Andreas Haas), Ron Manfred Elsermann, Alexander Bechthold (46. Viktor Bauer)

SV Golkrath: Patrick Vonken, Simon Gawenda, Marco Schumacher (69. Kai Oliver Engels), Eric Gassen (77. Jonas Fontein), Christoph Husemann, Jan Gottschalk, Daniel Demming (79. Mike Mertens), Steffen Brodermanns, Jannik Karaskiwiecz, Niklas Gottwald, Niklas Wachtling

Tore: 1:0 Alexander Bechthold (7.), 2:0 Alexander Bechthold (34.), 3:0 Ron Manfred Elsermann (36.), 4:0 Norman Post (41.), 5:0 Batin Bozkurt (56.), 6:0 Ron Manfred Elsermann (72.)

Rurich festigt obere Tabellenhälfte Rurich (6.) bestätigte seine stabile Form und setzte sich verdient gegen Oberbruch (9.) durch. Die Gastgeber nutzten ihre Überzahl nach der Roten Karte gegen Oberbruch konsequent. Mit dem Sieg schließt Rurich punktgleich zur Spitzengruppe auf. Oberbruch bleibt nach der 15. Partie im unteren Mittelfeld stecken.

FC Germania Rurich – BC Oberbruch 3:1

FC Germania Rurich: Thomas Krings, Florian Syben, Michal Haranczyk, Thomas Lambertz, René Lambertz (82. Adrian Huppertz), Yannick Wellens (66. Khaled Hamdan Ali Khan), Deniz Eyüp Engels, Nils Ingendorn, Yaroslav Yevdokymov (71. Baboucar Ceesay), Justin Longley, Simon Zitz

BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Janosch Handanović, Max Driever, Leon Schneider, Valdrin Recica, Sandy Bock, Abass Gabriel Kudah Mansaray (71. Leopold Djon), Oskar Tkacz (85. Jeremy Diogo), Maurice Seidel (59. Eric Leichtling)

Tore: 1:0 Justin Longley (29.), 2:0 Florian Syben (47.), 3:0 René Lambertz (70.), 3:1 Oskar Tkacz (78.)

Rot: Janosch Handanović (45./BC Oberbruch/Hart aber vertretbar. Handanovic trifft T. Lambertz mit offener Sohle überhalb des Knöchels) Selfkant bleibt Brachelens ärgster Verfolger Der SC Selfkant (4.) erfüllte seine Pflichtaufgabe beim Schlusslicht Karken (16.) souverän. Nach torloser erster Hälfte setzte sich die höhere Qualität der Gäste klar durch. Karken bleibt mit nur einem Sieg abgeschlagen Letzter. Selfkant überwintert punktgleich mit Brachelen auf Rang vier.