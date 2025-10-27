Dynamo makellos - Verfolger halten Anschluss

FSV Geilenkirchen-Hünshoven meldet sich mit einem Kantersieg eindrucksvoll zurück, während Aufsteiger Karken erneut Lehrgeld zahlt.
Union Würm-Lindern zerlegt Golkrath – Janes-Doppelpack krönt Offensivgala
Mit einem deutlichen 7:2-Erfolg gegen den Sechsten SV Golkrath untermauerte Union Würm-Lindern (3./22 Punkte) seine Ambitionen. Nach einer frühen 2:0-Führung glichen die Gäste zunächst aus, ehe ein Eigentor und die überragende zweite Halbzeit der Hausherren das Spiel entschieden. Tim Janes traf doppelt, auch Eric Thevis und Niklas Spelz trugen sich in die Torschützenliste ein. Golkrath blieb zwar offensiv gefährlich, offenbarte aber erhebliche Defensivprobleme. Würm-Lindern bleibt damit weiter ungeschlagen in eigener Halle.
SG Union Würm-Lindern – SV Golkrath 7:2
SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Nicolas Wypior, Eric Thevis, Benjamin Jansen (84. Michael Thevis), Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Julian Herzog (82. Marc Röhlen), Tim Janes, Jeremy Bessix (60. Leon Rothkranz)
SV Golkrath: Florian Winkels, Simon Gawenda (54. Kai Oliver Engels), Mike Mertens, Eric Gassen, Jonas Fontein, Jan Gottschalk (79. Jens Körfer), Robin Demming, Steffen Brodermanns (51. Daniel Demming), Jannik Karaskiwiecz, Niklas Gottwald (79. Marco Mertens), Niklas Wachtling
Tore: 1:0 Eric Thevis (15.), 2:0 Jan-Niklas Janes (17. Foulelfmeter), 2:1 Mike Mertens (25.), 2:2 Jannik Karaskiwiecz (28.), 3:2 Steffen Brodermanns (48. Eigentor), 4:2 Tim Janes (73.), 5:2 Marc Röhlen (82.), 6:2 Niklas Spelz (86.), 7:2 Tim Janes (89.)
Brachelen siegt spät gegen Oberbruch – Weingart sorgt für Entscheidung
Der Tabellenzweite SV Brachelen (2./22 Punkte) behielt im Heimspiel gegen den BC Oberbruch (9./11 Punkte) mit 2:1 die Oberhand. Nach der frühen Führung durch Tobias Bienert machten die Gäste lange Druck, ehe Marco Weingart kurz vor Schluss die Partie entschied. Oberbruch kam zwar in der Nachspielzeit durch Jeremy Diogo noch zum Anschluss, doch für mehr reichte es nicht. Brachelen bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter Dynamo. Die Defensive zeigte sich erneut stabil, während vorne die Effizienz den Unterschied machte.
SV Brachelen – BC Oberbruch 2:1
SV Brachelen: Lars Wolters, Ben Rademacher, Fynn-Luca Redwand, Ron van Kessel, André Handschumacher, Moritz Leuner, Tobias Bienert (81. Nico Etienne Schild), Henrik Hayen, Alexander Kohlen (89. Alison Joshua Kudah Mansaray), Oktay Oral (74. Justin Birkenheuer), Marco Weingart
BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, David Eduardo Madeira, Janosch Handanović, Max Driever, Leon Schneider, Kevin Richardt (58. Valdrin Recica), Abass Gabriel Kudah Mansaray, Eric Leichtling (77. Jeremy Diogo), Maurice Seidel
Tore: 1:0 Tobias Bienert (23.), 2:0 Marco Weingart (87.), 2:1 Jeremy Diogo (90.+1)
Geilenkirchen schießt Karken ab – Heinrichs überragt beim 7:2
Mit einem furiosen 7:2-Erfolg meldete sich der FSV Geilenkirchen-Hünshoven (16./6 Punkte) eindrucksvoll zurück und feierte den ersten Heimsieg der Saison. Philipp Heinrichs glänzte dabei mit einem Hattrick, während Niklas Jansen und Marvin Abimbola ebenfalls trafen. Die Gäste von Grün-Weiß Karken (14./6 Punkte) verkürzten zwischenzeitlich, brachen danach aber defensiv völlig ein.
FSV Geilenkirchen-Hünshoven – Grün-Weiß Karken 7:2
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Ralf Kakina, Fabrice Schmidt (71. Jan Rambau), Finn Krohn, Marin Blajic, Marvin Abimbola (85. Tom Wiggers), Philipp Heinrichs, Arif Muaremov, Niklas Jansen (71. Gery Wembolua Olenga), Albjon Gashi
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch (80. Younes El Abboubi), Timo Jacobi, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Alexander Hermann, Ibraqhima Sory Diallo, Steven Lehnen, Christian Rongen, Kai Schmitz, Janik Coenen
Tore: 1:0 Philipp Heinrichs (17.), 2:0 Niklas Jansen (51.), 3:0 Marvin Abimbola (59.), 4:0 Philipp Heinrichs (68.), 4:1 Levin Jarl Normann (73.), 4:2 Christian Rongen (75.), 5:2 Philipp Heinrichs (85. Foulelfmeter), 6:2 Gery Wembolua Olenga (86.), 7:2 Albjon Gashi (90.+4)
