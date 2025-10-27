– Foto: Miriam Senft

Dynamo makellos - Verfolger halten Anschluss Der 9. Spieltag in der Kreisliga A Heinsberg bringt klare Verhältnisse an der Tabellenspitze – im Tabellenkeller hingegen geht es turbulent zu.

FSV Geilenkirchen-Hünshoven meldet sich mit einem Kantersieg eindrucksvoll zurück, während Aufsteiger Karken erneut Lehrgeld zahlt.

Union Würm-Lindern zerlegt Golkrath – Janes-Doppelpack krönt Offensivgala Mit einem deutlichen 7:2-Erfolg gegen den Sechsten SV Golkrath untermauerte Union Würm-Lindern (3./22 Punkte) seine Ambitionen. Nach einer frühen 2:0-Führung glichen die Gäste zunächst aus, ehe ein Eigentor und die überragende zweite Halbzeit der Hausherren das Spiel entschieden. Tim Janes traf doppelt, auch Eric Thevis und Niklas Spelz trugen sich in die Torschützenliste ein. Golkrath blieb zwar offensiv gefährlich, offenbarte aber erhebliche Defensivprobleme. Würm-Lindern bleibt damit weiter ungeschlagen in eigener Halle.

SG Union Würm-Lindern – SV Golkrath 7:2

SG Union Würm-Lindern: Hannes Künster, Jan-Niklas Janes, Nicolas Wypior, Eric Thevis, Benjamin Jansen (84. Michael Thevis), Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Julian Herzog (82. Marc Röhlen), Tim Janes, Jeremy Bessix (60. Leon Rothkranz)

SV Golkrath: Florian Winkels, Simon Gawenda (54. Kai Oliver Engels), Mike Mertens, Eric Gassen, Jonas Fontein, Jan Gottschalk (79. Jens Körfer), Robin Demming, Steffen Brodermanns (51. Daniel Demming), Jannik Karaskiwiecz, Niklas Gottwald (79. Marco Mertens), Niklas Wachtling

Tore: 1:0 Eric Thevis (15.), 2:0 Jan-Niklas Janes (17. Foulelfmeter), 2:1 Mike Mertens (25.), 2:2 Jannik Karaskiwiecz (28.), 3:2 Steffen Brodermanns (48. Eigentor), 4:2 Tim Janes (73.), 5:2 Marc Röhlen (82.), 6:2 Niklas Spelz (86.), 7:2 Tim Janes (89.)

Brachelen siegt spät gegen Oberbruch – Weingart sorgt für Entscheidung Der Tabellenzweite SV Brachelen (2./22 Punkte) behielt im Heimspiel gegen den BC Oberbruch (9./11 Punkte) mit 2:1 die Oberhand. Nach der frühen Führung durch Tobias Bienert machten die Gäste lange Druck, ehe Marco Weingart kurz vor Schluss die Partie entschied. Oberbruch kam zwar in der Nachspielzeit durch Jeremy Diogo noch zum Anschluss, doch für mehr reichte es nicht. Brachelen bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter Dynamo. Die Defensive zeigte sich erneut stabil, während vorne die Effizienz den Unterschied machte.