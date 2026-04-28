Dynamo lässt erstmals Punkte liegen

Der 24. Spieltag bringt Bewegung ins Verfolgerfeld: Während der Spitzenreiter nur Unentschieden spielt, nutzen mehrere Teams die Gelegenheit zur Positionsverbesserung.
Schafhausen II verschafft sich Luft im Keller
Union Schafhausen II (9.) setzte sich mit 3:1 gegen den VfR Übach-Palenberg (15.) durch und baut den Abstand zur Abstiegszone aus. Trotz eines frühen Rückstands drehte die Heimelf die Partie noch vor der Pause. Maik Römer avancierte mit zwei Treffern zum entscheidenden Akteur. Übach-Palenberg bleibt nach der Niederlage im Tabellenkeller unter Druck.
Union Schafhausen II – VfR Übach-Palenberg 3:1
Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier (46. Julian Joeken), Yves Henkens (78. Matthias Gorka), Taavi van Eijs, Ruben Zacharias (46. Kai Franken), Luke Schmitz (61. Sven Rütten), Vincent Reinold, Maik Römer, Felix Grafen (46. Andre Schornstein), Tim Scheuvens
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Talha-Numan Tuc (78. Melih Sen-Sever), Adrian Szkaradek, Onur Albayrak (82. Yusuf Aydin), Riza Acar, Isa Türkmen, Berat Gündüz, Tuncay Türkmen, Sinan Uzun, Yunus Emre Türkmen
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Riza Acar (2.), 1:1 Maik Römer (45.+2 Foulelfmeter), 2:1 Tim Scheuvens (53.), 3:1 Maik Römer (75.)
Rurich trotzt dem Spitzenreiter
Der FC Germania Rurich (12.) erkämpfte sich beim 2:2 gegen den FC Dynamo Erkelenz (1.) einen Achtungserfolg. Der Tabellenführer ging zweimal in Führung, konnte den Sieg jedoch nicht über die Zeit bringen. Rurich zeigte sich effektiv und nutzte seine Chancen konsequent. Für Dynamo ist es erst das zweite Spiel der Saison ohne Sieg.
FC Germania Rurich – FC Dynamo Erkelenz 2:2
FC Germania Rurich: Thomas Krings, Sebastian Syben, Florian Syben, Arjan Gerrath (35. Baboucar Ceesay), Michal Haranczyk, Mark Lambertz, René Lambertz, Deniz Eyüp Engels (70. Khaled Hamdan Ali Khan), Yaroslav Yevdokymov, Simon Zitz, Jetlir Salihaj (75. Julian Köber)
FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Aaron Post (65. Alexander Bechthold), Niklas Brunen, Max Wessel, Tobias Wilhelm, Armando Nakamura, Norman Post, Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Berkay Bozkurt, Thomas Schmidt
Zuschauer: 215
Tore: 0:1 Thomas Schmidt (2.), 1:1 Sebastian Syben (55.), 1:2 Thomas Schmidt (65.), 2:2 Jetlir Salihaj (70.)
Golkrath überrascht Würm-Lindern
Aufsteiger SV Golkrath (10.) bezwang die SG Union Würm-Lindern (4.) mit 2:1. Niklas Wachtling brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack vor der Pause in Führung. Würm-Lindern kam zwar zurück, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzwingen. Golkrath festigt damit seine Position im gesicherten Mittelfeld.
SV Golkrath – SG Union Würm-Lindern 2:1
SV Golkrath: Marc Michel, Marco Schumacher, Jonas Fontein, Kai Oliver Engels, Christoph Husemann, Daniel Demming, Robin Demming, Steffen Brodermanns, Mike Mertens, Niklas Wachtling, Noel Weyand
SG Union Würm-Lindern: Jan-Niklas Janes (46. Leon Bogdanovic), Tim Frahn (63. Michael Thevis), Eric Thevis (73. Jeremy Bessix), Luca Kreutzer, Felix Sebastian Jansen (46. Marc Röhlen), Calvin König, Maurice Muth, Tim Janes
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Niklas Wachtling (30.), 2:0 Niklas Wachtling (45.), 2:1 Eric Thevis (49.)
Weitere Ergebnisse des Spieltags: