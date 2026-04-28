 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligabericht

Dynamo lässt erstmals Punkte liegen

Selfkant festigt Rang zwei – Spannung hinter der Spitze wächst.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Der 24. Spieltag bringt Bewegung ins Verfolgerfeld: Während der Spitzenreiter nur Unentschieden spielt, nutzen mehrere Teams die Gelegenheit zur Positionsverbesserung.

Schafhausen II verschafft sich Luft im Keller

Union Schafhausen II (9.) setzte sich mit 3:1 gegen den VfR Übach-Palenberg (15.) durch und baut den Abstand zur Abstiegszone aus. Trotz eines frühen Rückstands drehte die Heimelf die Partie noch vor der Pause. Maik Römer avancierte mit zwei Treffern zum entscheidenden Akteur. Übach-Palenberg bleibt nach der Niederlage im Tabellenkeller unter Druck.

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
3
1

Union Schafhausen II – VfR Übach-Palenberg 3:1
Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier (46. Julian Joeken), Yves Henkens (78. Matthias Gorka), Taavi van Eijs, Ruben Zacharias (46. Kai Franken), Luke Schmitz (61. Sven Rütten), Vincent Reinold, Maik Römer, Felix Grafen (46. Andre Schornstein), Tim Scheuvens
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Talha-Numan Tuc (78. Melih Sen-Sever), Adrian Szkaradek, Onur Albayrak (82. Yusuf Aydin), Riza Acar, Isa Türkmen, Berat Gündüz, Tuncay Türkmen, Sinan Uzun, Yunus Emre Türkmen
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Riza Acar (2.), 1:1 Maik Römer (45.+2 Foulelfmeter), 2:1 Tim Scheuvens (53.), 3:1 Maik Römer (75.)

Rurich trotzt dem Spitzenreiter

Der FC Germania Rurich (12.) erkämpfte sich beim 2:2 gegen den FC Dynamo Erkelenz (1.) einen Achtungserfolg. Der Tabellenführer ging zweimal in Führung, konnte den Sieg jedoch nicht über die Zeit bringen. Rurich zeigte sich effektiv und nutzte seine Chancen konsequent. Für Dynamo ist es erst das zweite Spiel der Saison ohne Sieg.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
2
2

FC Germania Rurich – FC Dynamo Erkelenz 2:2
FC Germania Rurich: Thomas Krings, Sebastian Syben, Florian Syben, Arjan Gerrath (35. Baboucar Ceesay), Michal Haranczyk, Mark Lambertz, René Lambertz, Deniz Eyüp Engels (70. Khaled Hamdan Ali Khan), Yaroslav Yevdokymov, Simon Zitz, Jetlir Salihaj (75. Julian Köber)
FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Aaron Post (65. Alexander Bechthold), Niklas Brunen, Max Wessel, Tobias Wilhelm, Armando Nakamura, Norman Post, Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Berkay Bozkurt, Thomas Schmidt
Zuschauer: 215
Tore: 0:1 Thomas Schmidt (2.), 1:1 Sebastian Syben (55.), 1:2 Thomas Schmidt (65.), 2:2 Jetlir Salihaj (70.)

Golkrath überrascht Würm-Lindern

Aufsteiger SV Golkrath (10.) bezwang die SG Union Würm-Lindern (4.) mit 2:1. Niklas Wachtling brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack vor der Pause in Führung. Würm-Lindern kam zwar zurück, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzwingen. Golkrath festigt damit seine Position im gesicherten Mittelfeld.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
2
1
Abpfiff
+Video

SV Golkrath – SG Union Würm-Lindern 2:1
SV Golkrath: Marc Michel, Marco Schumacher, Jonas Fontein, Kai Oliver Engels, Christoph Husemann, Daniel Demming, Robin Demming, Steffen Brodermanns, Mike Mertens, Niklas Wachtling, Noel Weyand
SG Union Würm-Lindern: Jan-Niklas Janes (46. Leon Bogdanovic), Tim Frahn (63. Michael Thevis), Eric Thevis (73. Jeremy Bessix), Luca Kreutzer, Felix Sebastian Jansen (46. Marc Röhlen), Calvin König, Maurice Muth, Tim Janes
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Niklas Wachtling (30.), 2:0 Niklas Wachtling (45.), 2:1 Eric Thevis (49.)

Weitere Ergebnisse des Spieltags:

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
2
2
Abpfiff

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
2
2
Abpfiff

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
SV Breberen
SV BreberenBreberen
0
4
Abpfiff

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
1
5
Abpfiff

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
Roland Millich
Roland MillichMillich
4
1
Abpfiff