Dynamo lässt erstmals Punkte liegen Selfkant festigt Rang zwei – Spannung hinter der Spitze wächst. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der 24. Spieltag bringt Bewegung ins Verfolgerfeld: Während der Spitzenreiter nur Unentschieden spielt, nutzen mehrere Teams die Gelegenheit zur Positionsverbesserung.

Schafhausen II verschafft sich Luft im Keller Union Schafhausen II (9.) setzte sich mit 3:1 gegen den VfR Übach-Palenberg (15.) durch und baut den Abstand zur Abstiegszone aus. Trotz eines frühen Rückstands drehte die Heimelf die Partie noch vor der Pause. Maik Römer avancierte mit zwei Treffern zum entscheidenden Akteur. Übach-Palenberg bleibt nach der Niederlage im Tabellenkeller unter Druck.

Union Schafhausen II – VfR Übach-Palenberg 3:1

Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier (46. Julian Joeken), Yves Henkens (78. Matthias Gorka), Taavi van Eijs, Ruben Zacharias (46. Kai Franken), Luke Schmitz (61. Sven Rütten), Vincent Reinold, Maik Römer, Felix Grafen (46. Andre Schornstein), Tim Scheuvens

VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Talha-Numan Tuc (78. Melih Sen-Sever), Adrian Szkaradek, Onur Albayrak (82. Yusuf Aydin), Riza Acar, Isa Türkmen, Berat Gündüz, Tuncay Türkmen, Sinan Uzun, Yunus Emre Türkmen

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Riza Acar (2.), 1:1 Maik Römer (45.+2 Foulelfmeter), 2:1 Tim Scheuvens (53.), 3:1 Maik Römer (75.)

Rurich trotzt dem Spitzenreiter Der FC Germania Rurich (12.) erkämpfte sich beim 2:2 gegen den FC Dynamo Erkelenz (1.) einen Achtungserfolg. Der Tabellenführer ging zweimal in Führung, konnte den Sieg jedoch nicht über die Zeit bringen. Rurich zeigte sich effektiv und nutzte seine Chancen konsequent. Für Dynamo ist es erst das zweite Spiel der Saison ohne Sieg.