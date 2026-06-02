Dynamo krönt Saison, Karken sendet Lebenszeichen Meister gewinnt Gipfeltreffen – Würm-Lindern übernimmt Rang zwei. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der 29. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte wichtige Entscheidungen im Kampf um die Spitzenplätze und den Klassenerhalt. Meister FC Dynamo Erkelenz behauptete sich im Topspiel gegen den SC Selfkant, während die SG Union Würm-Lindern dank eines deutlichen Auswärtssieges auf den zweiten Tabellenplatz vorrückte. Im Tabellenkeller sorgte Grün-Weiß Karken mit einem überraschenden Erfolg gegen Viktoria Waldenrath-Straeten für ein spätes Ausrufezeichen.

Meister setzt sich auch gegen den Verfolger durch Der souveräne Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz gewann auch das Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten SC Selfkant. Marios-Paraskevas Akrivos und Armando Nakamura sorgten bereits vor der Pause für die Entscheidung. Selfkant hielt die Partie offen, fand offensiv jedoch kaum Lösungen gegen die beste Defensive der Liga. Die Rote Karte gegen Nakamura änderte am verdienten Erfolg des ungeschlagenen Meisters nichts. Durch die Niederlage fiel Selfkant hinter Würm-Lindern auf Rang drei zurück.

FC Dynamo Erkelenz – SC Selfkant 2:0

FC Dynamo Erkelenz: Torben Fritzsche, Niklas Brunen (66. Muhammet Karpuz), Max Wessel, Tobias Wilhelm, Viktor Bauer (77. Viktor Osipov), Armando Nakamura, Norman Post, Marios-Paraskevas Akrivos (86. Brendan Schäfer), Batin Bozkurt (90. Razvan Duma), Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt

SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, David Schürmann (66. Barry Schroeder), Tom Claßen, Tim Bakker, Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Jan Kaumanns, Bram Loete, Kian Ehlen, Levi Maassen (76. Yannick Nachbar), Zaki Rasuli

Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Marios-Paraskevas Akrivos (20.), 2:0 Armando Nakamura (42.)

Rot: Armando Nakamura (68./FC Dynamo Erkelenz/Foulspiel)

Würm-Lindern dreht nach Rückstand auf Lange hielt Roland Millich gegen den Tabellendritten mit, ehe Würm-Lindern kurz vor der Pause ausglich und unmittelbar nach Wiederbeginn die Führung übernahm. Tim Janes leitete mit einem Doppelpack die Wende ein. Anschließend nutzte die SG ihre spielerische Überlegenheit konsequent aus. Mit dem klaren Sieg schob sich Würm-Lindern auf Platz zwei vor. Millich bleibt im unteren Mittelfeld auf Rang zehn.

Roland Millich – SG Union Würm-Lindern 1:5

Roland Millich: Darren Rice, Christian Hemmer, Giuliano Franken, Manuel Memenga, Firat-Deniz Aslan, Jordi Orbons, Dominic Tobor (70. Tim Hubert Peters), Yannick Schenesse (77. Mihail Nastas), Fabian Reimann, Michel Rekas, Nico Schreinemacher

SG Union Würm-Lindern: Jan-Niklas Janes (81. Tim Frahn), Benjamin Jansen (64. Calvin König), Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Rothkranz (83. Felix Sebastian Jansen), Leon Bogdanovic, Tim Janes, Marc Röhlen (83. Jeremy Bessix)

Zuschauer: 190

Tore: 1:0 Nico Schreinemacher (20.), 1:1 Tim Janes (45.+6), 1:2 Tim Janes (47.), 1:3 Niklas Spelz (69.), 1:4 Marc Röhlen (76.), 1:5 Jeremy Bessix (86.) Brachelen festigt Rang vier Der Tabellenvierte SV Brachelen wurde seiner Favoritenrolle in Dremmen gerecht. Lennardt van Kessel brachte die Gäste früh in Führung, ehe Brachelen in der Schlussphase nachlegte. Dremmen hielt die Begegnung lange offen, blieb offensiv jedoch weitgehend harmlos. Mit dem Erfolg untermauerte Brachelen seinen Platz in der Spitzengruppe. Dremmen verharrt auf Rang sechs.