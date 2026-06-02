Dynamo krönt Saison, Karken sendet Lebenszeichen

Der 29. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte wichtige Entscheidungen im Kampf um die Spitzenplätze und den Klassenerhalt. Meister FC Dynamo Erkelenz behauptete sich im Topspiel gegen den SC Selfkant, während die SG Union Würm-Lindern dank eines deutlichen Auswärtssieges auf den zweiten Tabellenplatz vorrückte. Im Tabellenkeller sorgte Grün-Weiß Karken mit einem überraschenden Erfolg gegen Viktoria Waldenrath-Straeten für ein spätes Ausrufezeichen.
Meister setzt sich auch gegen den Verfolger durch
Der souveräne Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz gewann auch das Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten SC Selfkant. Marios-Paraskevas Akrivos und Armando Nakamura sorgten bereits vor der Pause für die Entscheidung. Selfkant hielt die Partie offen, fand offensiv jedoch kaum Lösungen gegen die beste Defensive der Liga. Die Rote Karte gegen Nakamura änderte am verdienten Erfolg des ungeschlagenen Meisters nichts. Durch die Niederlage fiel Selfkant hinter Würm-Lindern auf Rang drei zurück.
FC Dynamo Erkelenz – SC Selfkant 2:0
FC Dynamo Erkelenz: Torben Fritzsche, Niklas Brunen (66. Muhammet Karpuz), Max Wessel, Tobias Wilhelm, Viktor Bauer (77. Viktor Osipov), Armando Nakamura, Norman Post, Marios-Paraskevas Akrivos (86. Brendan Schäfer), Batin Bozkurt (90. Razvan Duma), Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt
SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, David Schürmann (66. Barry Schroeder), Tom Claßen, Tim Bakker, Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Jan Kaumanns, Bram Loete, Kian Ehlen, Levi Maassen (76. Yannick Nachbar), Zaki Rasuli
Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Marios-Paraskevas Akrivos (20.), 2:0 Armando Nakamura (42.)
Rot: Armando Nakamura (68./FC Dynamo Erkelenz/Foulspiel)
Würm-Lindern dreht nach Rückstand auf
Lange hielt Roland Millich gegen den Tabellendritten mit, ehe Würm-Lindern kurz vor der Pause ausglich und unmittelbar nach Wiederbeginn die Führung übernahm. Tim Janes leitete mit einem Doppelpack die Wende ein. Anschließend nutzte die SG ihre spielerische Überlegenheit konsequent aus. Mit dem klaren Sieg schob sich Würm-Lindern auf Platz zwei vor. Millich bleibt im unteren Mittelfeld auf Rang zehn.
Roland Millich – SG Union Würm-Lindern 1:5
Roland Millich: Darren Rice, Christian Hemmer, Giuliano Franken, Manuel Memenga, Firat-Deniz Aslan, Jordi Orbons, Dominic Tobor (70. Tim Hubert Peters), Yannick Schenesse (77. Mihail Nastas), Fabian Reimann, Michel Rekas, Nico Schreinemacher
SG Union Würm-Lindern: Jan-Niklas Janes (81. Tim Frahn), Benjamin Jansen (64. Calvin König), Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Rothkranz (83. Felix Sebastian Jansen), Leon Bogdanovic, Tim Janes, Marc Röhlen (83. Jeremy Bessix)
Zuschauer: 190
Tore: 1:0 Nico Schreinemacher (20.), 1:1 Tim Janes (45.+6), 1:2 Tim Janes (47.), 1:3 Niklas Spelz (69.), 1:4 Marc Röhlen (76.), 1:5 Jeremy Bessix (86.)
Brachelen festigt Rang vier
Der Tabellenvierte SV Brachelen wurde seiner Favoritenrolle in Dremmen gerecht. Lennardt van Kessel brachte die Gäste früh in Führung, ehe Brachelen in der Schlussphase nachlegte. Dremmen hielt die Begegnung lange offen, blieb offensiv jedoch weitgehend harmlos. Mit dem Erfolg untermauerte Brachelen seinen Platz in der Spitzengruppe. Dremmen verharrt auf Rang sechs.
TuS Rheinland Dremmen – SV Brachelen 0:3
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Mazir Said, Julien Feiter, Soulaymane Sadiki, Sascha Schopphoven, Ange Benny Kossi (46. Frederic Nowos), Marlon Kremer, Tim Fensky, Jan-Hendrik Meyer (61. Felix Wenke), Mats Winkens, Yannick Plum
SV Brachelen: Maximilian Leuner, Fynn-Luca Redwand (46. Ben Rademacher), Nico Etienne Schild, Ron van Kessel, Leon Frings (84. Kevin Burg), Moritz Leuner, Henrik Hayen, Alexander Kohlen, Justin Birkenheuer, Marco Weingart (55. Ahmet Özdal), Lennardt van Kessel (12. Leon Frings) (84. Kevin Burg)
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lennardt van Kessel (8.), 0:2 Alexander Kohlen (86.), 0:3 Justin Birkenheuer (89.)
Breberen bleibt auf Kurs
Der Tabellenfünfte SV Breberen setzte sich gegen den Neunten Union Schafhausen II durch. Die Gastgeber taten sich lange schwer, ehe der eingewechselte Jahn Melchers die Führung erzielte. Maurice Winkens entschied die Partie in der Nachspielzeit endgültig. Breberen bestätigte damit seine stabile Form der vergangenen Wochen. Schafhausen II wartet derweil weiter auf einen Erfolg.
SV Breberen – Union Schafhausen II 2:0
SV Breberen: Lukas Welter, Henrik Schmidtchen, Mirko Scheufen (71. Carel Boylan), Tim Rademacher, Eric von Heel (57. Henrik Sentis), Leon Bienwald, Gianluca Janssen, Felix Senft, Frederic Fell, Justin Frenken (46. Maurice Winkens), Luis Damian Seferens (46. Jahn Melchers) (71. Lukas Eidams)
Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier, Eliah Frenken (30. Nick Brünker), Patryk Wiwaaryk, Maximilian Sausen (87. Paul Kohnen), Andre Schornstein, Sven Rütten, Kai Franken, Matthias Gorka (77. Robin Pillath), Elie-Paul Kataningi (60. Joda Nehen)
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Jahn Melchers (70.), 2:0 Maurice Winkens (90.)
Weitere Ergebnisse des Spieltags: