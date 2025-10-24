Dynamo jagt den neunten Sieg – Spannung im Verfolgerfeld

– Foto: Christian Dortants

Während Dynamo Erkelenz weiter ungeschlagen durch die Liga marschiert, will Brachelen seine Verfolgerrolle festigen. Im Tabellenkeller hoffen Geilenkirchen und Karken auf den Befreiungsschlag.

Favorit trifft Aufsteiger mit Mut Union Würm-Lindern (Platz 3, 16 Punkte) empfängt mit dem SV Golkrath (5., 14 Punkte) einen der stärksten Aufsteiger. Beide Teams gehören zu den offensivfreudigsten der Liga.

Union-Trainer Sean King warnt dennoch vor Leichtsinn: „Mit Golkrath kommt ein Aufsteiger, der sich sehr beachtlich bisher aus der Affäre gezogen hat. Nichtsdestotrotz wollen wir zu Hause unsere Serie fortsetzen und ungeschlagen bleiben. Aber wir müssen sehr gut aufpassen. Denn Golkrath kann sehr gut umschalten. Mit Wachtling, Gottschalk, Schumacher und nicht zu vergessen die Demmings haben sie schon sehr gute Qualität.“ King sieht sein Team vorbereitet: „Unser Spielausfall letzte Woche tat dem ein oder anderen Spieler gut. Vor allem mit Julian Herzog kommen wieder gute Ideen ins Spiel.“

Auch Golkraths Trainer Daniel Demming erwartet ein enges Duell: „Es wird ein schweres Spiel für uns. Da wir kurz vor der Saison gegen Würm-Lindern gespielt haben, wissen wir ungefähr, was auf uns zukommt. Wir werden alles reinwerfen, um irgendwie was Zählbares mitzunehmen.“

Erkelenz: Das Wiedersehen des Trainers Tabellenführer Dynamo Erkelenz reist als unangefochtener Spitzenreiter (24 Punkte, 32:5 Tore) zum Tabellenzehnten Germania Rurich, der zuletzt zwei Siege in Folge feierte. Für Dynamo-Trainer Hüseyin Bozkurt ist die Partie eine persönliche Angelegenheit: „Für mich persönlich sind die Spiele gegen Rurich immer ganz besondere, denn ich habe selbst knapp zehn Jahre für die Germania gespielt. Die Ruricher haben in den letzten Wochen an Stabilität gewonnen und aus den vergangenen beiden Partien sechs Punkte geholt.“ Er ergänzt: „Wir wissen also, dass uns in Rurich eine schwierige Aufgabe erwartet. Dennoch werden wir wie immer mit Bodenständigkeit, Teamgeist und dem nötigen Respekt anreisen – und natürlich mit dem Ziel, auch dort etwas Zählbares mitzunehmen.“ Rurichs Coach Mark Lampertz weiß um die Schwere der Aufgabe: „Mit Dynamo Erkelenz wartet nun die wahrscheinlich härteste Aufgabe in der Saison auf uns. Nichtsdestotrotz wollen wir mannschaftlich geschlossen auftreten und es dem Gegner so unbequem wie möglich machen. Jeder Punktgewinn wäre für uns ein Bonuspunkt.“

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr FC Germania Rurich Rurich FC Dynamo Erkelenz Dynamo 15:00 PUSH

FSV Geilenkirchen-Hünshoven – Grün-Weiß Karken: Duell der Krisenteams Am Tabellenende kommt es zum Kellerduell zwischen Schlusslicht FSV Geilenkirchen-Hünshoven (0 Punkte) und dem Vorletzten Grün-Weiß Karken (6 Punkte). Karkens Coach Frank Lehnen, der die defensive Anfälligkeit seiner Mannschaft beklagt: „Leider muss ich mich immer wiederholen. Wir bekommen unsere Defensivschwäche nicht in den Griff. Sehr gute Phasen wechseln sich mit ganz einfachen Fehlern ab. Diese werden auch von unseren Gegnern immer genutzt. Da schlägt denke ich oft der jugendliche Leichtsinn durch. Wir müssen lernen – und das schnellstmöglich.“ Er ergänzt: „Wir müssen schon eine Topleistung abliefern, um etwas Zählbares mitzunehmen. Über die Leistungsfähigkeit von Geilenkirchen werde ich mich aufgrund der Tabelle nicht täuschen lassen.“

“Spiel auf Augenhöhe” Der Tabellensiebte SV Breberen (13 Punkte) empfängt den Aufsteiger Scherpenseel-Grotenrath (13., 6 Punkte), der zuletzt erstmals gewinnen konnte. Breberens Sportverantwortlicher Marc Schulvens erwartet ein offenes Spiel: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, weil Scherpenseel bislang immer knapp verloren oder unentschieden gespielt hat. Mit dem Rückenwind aus dem ersten Sieg kommen sie sicher mit Selbstvertrauen. Personell wird’s bei uns hoffentlich wieder besser aussehen – Gianluca Janssen und Maurice Winkens kommen zurück. Es wird wohl auf die Chancenverwertung ankommen.“ Scherpenseels Trainer Björn Hilberath sieht seine Mannschaft ebenfalls gefordert: „Nach dem Heimsieg letzte Woche erwartet uns nun mit Breberen eine Mannschaft, die sehr unangenehm zu bespielen ist, weil sie kämpferische Elemente mit spielerischer Klasse verbindet. Wir wollen an die Partie in Dremmen anknüpfen und weiter punkten – hoffentlich dann auch mal mit elf Spielern das Spiel beenden.“

Wiedersehen mit besonderer Note Wenn Millich (8., 12 Punkte) auf den Tabellenvierten SC Selfkant (14 Punkte) trifft, ist Brisanz garantiert. Trainer Gianluca Franken blickt dem Duell mit seinem Ex-Team mit gemischten Gefühlen entgegen: „Ein Spiel mit einer besonderen Vorgeschichte für mich und einige der Jungs. Uns erwartet eine sehr anspruchsvolle Aufgabe – Selfkant zählt zu den Topteams der Liga und wird uns sicherlich nichts schenken. Wir wissen um die Stärken unseres Gegners, werden gut vorbereitet ins Spiel gehen und alles daran setzen, die drei Punkte in Millich zu halten.“