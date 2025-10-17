– Foto: Daniel Frenken

Dynamo jagt den achten Sieg – Verfolgerduelle versprechen Spannung Flutlicht-Atmosphäre am Freitagabend in Kuckum - setzt Dynamo weiter einen drauf? Verfolger treffen im direkten Duell aufeinander. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Der Spitzenreiter aus Erkelenz will seine makellose Bilanz ausbauen. Dahinter liefern sich Selfkant und Würm-Lindern ein echtes Topspiel, während Brachelen, Dremmen und Golkrath um Anschluss kämpfen.

Unaufhaltsam? Dynamo will achten Sieg – Bozkurt mahnt zur Bodenhaftung Tabellenführer Dynamo Erkelenz will am Freitagabend (20 Uhr, Kuckum) seinen achten Sieg im achten Spiel feiern. Trainer Hüseyin Bozkurt warnt jedoch eindringlich vor Leichtsinn: „Nach sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen werden wir am Freitagabend den FSV 09 Geilenkirchen empfangen. Anstoß ist um 20 Uhr auf der fast heimischen Anlage in Kuckum. Wie auch schon in den letzten Spielen werden wir mit breiter Brust, aber auch mit der gewohnten Bodenständigkeit in das nächste Spiel gehen und wollen natürlich unsere beeindruckende Serie fortsetzen. Auch wenn die Tabellenlage auf den ersten Blick eine klare Sprache spricht, werden wir die Aufgabe mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. Die Gäste aus Geilenkirchen haben in dieser Saison zwar noch keinen Punkt geholt, zeigten in mehreren Begegnungen jedoch gute Ansätze und kämpferische Leistungen, wie zum Beispiel gegen uns im Pokalspiel. Wir gehen in dieses Spiel wie in jedes andere auch – auf dem Papier mag es einfach aussehen, aber wir haben vor jedem Gegner den nötigen Respekt und wissen, dass jedes Spiel neu gewonnen werden muss. Mit einem weiteren Erfolg könnten wir nicht nur die Tabellenführung festigen, sondern auch ein weiteres Ausrufezeichen in einer bislang makellosen Saison setzen. Die Mannschaft, der Vorstand und wir als Trainerteam würden uns über zahlreiche Unterstützung der eigenen Fans und aller Fußballbegeisterten am Spielfeldrand freuen.“

Auch Sandor Nagy, Trainer des FSV Geilenkirchen-Hünshoven, weiß um die Schwere der Aufgabe, bleibt aber kämpferisch: „Aktuell befinden wir uns in einer schwierigen Situation. Natürlich haben wir uns den Saisonverlauf bis jetzt anders vorgestellt und bleiben hinter den Erwartungen zurück. Jetzt kommt mit Dynamo Erkelenz der Topfavorit auf den Aufstieg. Sie können bislang einen makellosen Saisonverlauf aufweisen. Dementsprechend wird diese Aufgabe für uns sehr, sehr schwer. Wir werden jedoch versuchen, alles in die Waagschale zu werfen. Wir wollen in der Defensive kompakt stehen und es den Erkelenzern so schwer wie möglich machen.“ Geilenkirchen reist zwar punktlos, aber mit viel Einsatzwillen an – ob es gegen den Ligaprimus reicht, scheint fraglich.

Golkrath mit breiter Brust – Brachelen will oben dranbleiben Das Duell zwischen Golkrath (6.) und Brachelen (4.) verspricht Fußball auf hohem Kreisliga-Niveau. Der Aufsteiger aus Golkrath hat nach starken Leistungen viel Selbstvertrauen getankt. Trainer Daniel Demming macht deutlich, wie stabil das Team derzeit auftritt: „Unsere Jungs haben momentan sehr viel Selbstvertrauen. Auch der kleine Rückschlag gegen Selfkant hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Das Spiel jetzt am Sonntag gegen Schafhausen hat gezeigt, zu was wir alles in der Lage sind. Wir werden also mit breiter Brust nach Übach fahren und wollen den Dreier wieder mit nach Golkrath nehmen.“ Gegner Brachelen (4.) reist mit vier Siegen aus sechs Spielen an und will seine Position in der Spitzengruppe festigen. Trainer Danny Fäuster zollt dem Gegner Respekt, zeigt sich aber ebenso entschlossen: „Golkrath ist als Aufsteiger sehr gut in die Saison gestartet und hat zu Hause noch nicht verloren. Folglich wird es am Sonntag keine leichte Aufgabe für uns. Wir fahren mit Respekt, aber auch mit viel Selbstvertrauen aus den letzten Spielen nach Golkrath und wollen mit einem Sieg unseren Platz in der Spitzengruppe weiter festigen.“ Gegen das starke Brachelen dürfte Golkrath wieder mutig nach vorn spielen – ein echter Prüfstein für beide Teams.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Golkrath Golkrath SV Brachelen Brachelen 15:00 PUSH

Viktoria will Wiedergutmachung – Noethlichs kündigt klare Reaktion an Nach der Niederlage in Würm-Lindern kehrt Viktoria Waldenrath-Straeten (10.) auf heimischen Rasen zurück. Trainer Michel Noethlichs gibt sich entschlossen und fordert eine Reaktion: „Wir freuen uns sehr, endlich mal wieder zuhause und vor heimischer Kulisse spielen zu können. Weiterhin gehe ich davon aus, dass wir diesen Sonntag wieder einen breiteren Kader zur Verfügung haben – die Spieler brennen darauf, sich für die unglückliche Niederlage im letzten Spiel gegen Millich zu revanchieren. Das werden wir mit aller Deutlichkeit, Konsequenz und Ernsthaftigkeit versuchen umzusetzen.“ Millich (8.) reist nach zwei Unentschieden in Serie an und gilt als schwer ausrechenbar. Für Waldenrath ist es die Chance, vor eigenem Publikum wieder in die Spur zu finden.

Dremmen trifft auf unangenehmen Aufsteiger TuS Dremmen (5.) musste beim jüngsten 4:4 gegen Karken Federn lassen und steht nun vor einer schweren Aufgabe beim Aufsteiger aus Scherpenseel. Trainer Kevin Jansen zeigte sich selbstkritisch, aber auch entschlossen: „Gegen Karken haben wir meiner Meinung nach die bisher schwächste Performance abgeliefert und haben hinten raus glücklicherweise noch die Niederlage verhindern können. Scherpenseel ist als nächster Aufsteiger aber definitiv eine harte Nuss. Im Pokal sind sie nicht ohne Grund so weit gekommen. Klar ist auch, dass sie vor allem zu Hause eine richtige Macht sind und mit reichlich Erfahrung im Kader jedem Gegner Paroli bieten können.“ Er weiß um die Schwierigkeit der Aufgabe, betont aber das eigene Potenzial: „Wir sind gewarnt und wollen definitiv was mitnehmen am Sonntag. Unser Kader hat genug Qualität, um diese Aufgabe zu meistern. Dafür müssen wir aber auch alles reinlegen. 99 Prozent werden nicht reichen.“ Auch Björn Hilberath, Trainer des SV Scherpenseel-Grotenrath, rechnet mit einem intensiven Schlagabtausch: „Wir erwarten am Sonntag ein kämpferisches Spiel gegen Dremmen und müssen es schaffen, die starke Offensive um Plum, Hohnen und Schopphoven gut zu verteidigen. Zuletzt haben wir zu viele einfache Tore kassiert, die uns immer wieder zurückgeworfen haben im Spielverlauf. Das gilt es zu vermeiden und offensiv unsere Chancen zu nutzen. Wir wissen aber auch, dass wir auf dem heimischen Scheleberg immer eine Chance haben – auch wenn Dremmen natürlich als der große Favorit in die Partie geht.“ Ein klassisches Kreisliga-Spiel mit klarer Rollenverteilung, aber reichlich Zündstoff: Während Dremmen den Kontakt zur Spitzengruppe halten will, braucht Scherpenseel dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.