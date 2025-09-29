Dynamo ist der neue Tabellenführer

Mit 15 Punkten nach dem fünften Spieltag thront Dynamo Erkelenz seit dem vergangenen Wochenende an der Tabellenspitze der Kreisliga A. Beim SV Roland Millich überzeugten die Gäste mit einem deutlichen 7:1-Erfolg.

Nachdem er in der 32. Minute bereits das 1:0 für Dynamo erzielte hatte, traf Muhammet Karpuz nur drei Minuten später per direktem Freistoß zum 2:0. Quasi mit dem Pausenpfiff sorgte Alexander Bechthold mit seinem Treffer zum 3:0 fast schon für die Entscheidung. Nach der Pause erhöhten wiederum Bechthold und Max Wessel auf 5:0, ehe Christian Hemmer den Ehrentreffer für Millich markierte (61. Minute). Anschließend machte Alexander Bechthold noch sein drittes Tor, zum Schluss traf Thomas Schmidt zum 7:1.

Ebenso wie Dynamo hat auch der TuS Rheinland Dremmen alle seine Begegnungen gewonnen, hat aber bislang eine Partie weniger ausgetragen. Im Heimspiel setzte sich der TuS nun erwartungsgemäß mit 2:0 gegen Germania Rurich durch. Nach Vorarbeit von Sascha Schopphoven war es Shaibou Bambara, der bereits nach acht Minuten das 1:0 für die Hausherren erzielte. Beinahe hätte Schopphoven in der 22. Minute das 2:0 nachgelegt, doch er scheiterte knapp. Es dauerte dann bis zur 77. Minute, bis Tim Fensky, der aus der Distanz abgezogen hatte, für das entscheidende 2:0 sorgte. Durch die Niederlage bleibt die Germania auch weiterhin bei zwei Punkten stehen.

Die ersten Punkte der Saison ließ derweil der SC Selfkant liegen, der nicht über ein 0:0 beim Oberbrucher BC hinauskam. Die Punkteteilung überraschte am Ende dann doch ein wenig, hatten die Oberbrucher bis dato doch lediglich drei Zähler auf dem Konto.

Oben dabei bleibt auch die SG Union Würm/Lindern nach einem knappen 3:2-Erfolg auf eigenem Platz gegen Aufsteiger Grün-Weiß Karken. Es war kein überragender Auftritt der Heimelf, dennoch gelang Tim Janes in der 33. Minute das 1:0. Karken zeigte sich aber stets kämpferisch und bereit, wurde kurz vor der Pause so auch mit dem 1:1 von Kai Schmitz belohnt, der allerdings aus abseitsverdächtiger Position traf. Nach Wiederanpfiff schien dann alles den erwarteten Weg zu gehen, denn Eric Thevis sorgte durch zwei Tore für ein 3:1 für die Union. Doch durch Unachtsamkeiten der Gastgeber kamen die Grün-Weißen auf 2:3 heran, nachdem Kai Schmitz seinen zweiten Treffer des Tages erzielt hatte (65.). Union-Trainer Sean King war zwar nicht wirklich zufrieden, hatte aber „am Ende einen verdienten Sieg“ gesehen.

Gut in die Spielzeit gekommen ist der SV Brachelen, der sich zu Hause deutlich und in der Höhe verdient mit 5:1 gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath durchsetzte, wodurch der Gast und Aufsteiger bei einem mickrigen Pünktchen stehen bleibt. Es war etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt, da erzielte Fynn-Luca Redwand das 1:0 für den SVB. Kurz darauf erhöhte Moritz Leuner auf 2:0. Während wiederum Leuner anschließend das 3:0 machte, traf Alexander Kohlen zum Pausenstand von 4:0 (33.). Etwas überraschend kamen die Gäste in der 74. Minute durch Joel Karzell zwar zum 1:4, anschließend traf aber noch Ron van Kessel zum Endstand von 5:1.

Ohne Punkt und noch immer ohne Tor bleibt der FSV Geilenkirchen nach dem 0:5 beim SV Breberen. Ohne Tor endete derweil das Spiel zwischen Union Schafhausen II und dem SV Waldenrath/Straeten.