Dynamo im freien Fall - Trainerdiskussion beim BFC?

Am 6. Spieltag der Regionalliga Nordost setzt es für den BFC Dynamo eine herbe Pleite. Vor 2.138 Zuschauern im Sportforum unterliegt die Mannschaft von Trainer Dennis Kutrieb klar mit 0:4 gegen den SV Babelsberg 03. Bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden – die Gäste führten da schon komfortabel mit vier Treffern. In den vergangenen drei Spielen holt der BFC nur einen Punkt. Gegen Abstiegskandidat ZFC Meuselwitz. Der stellvertretende Wirtschaftsratsvorsitzende Jens Redlich äußert sich zu einer Trainerdiskussion

Babelsberg präsentierte sich von Beginn an gedankenschneller und nutzte die Unsicherheiten in der BFC-Abwehr eiskalt aus. Nach einem Foul von Babelsberg 03 Spieler George Didoss entschied Schiedsrichter Benjamin Strebinger auf Elfmeter. Kapitän Tino Schmidt verwandelte souverän zur Gästeführung (25.). Nur eine Minute später erhöhte Schmidt auf 0:2. Die Dynamo-Defensive wirkte nun völlig verunsichert, und noch in derselben Minute legte Luis Müller das 0:3 nach. Den Schlusspunkt unter die erste Hälfte setzte Didoss (42.), der nach einem weiteren Fehler in der BFC-Abwehr den vierten Treffer erzielte.

BFC ohne Durchschlagskraft

Die Gastgeber bemühten sich nach dem Seitenwechsel um Schadensbegrenzung, doch echte Torgefahr entstand kaum. Babelsberg verwaltete das Ergebnis souverän und kam selbst noch zu Chancen, scheiterte aber mehrfach an BFC Keeper Nicolas Ortegel.

Ernüchterung im Sportforum

Die Zuschauer quittierten die schwache Vorstellung des BFC bereits zur Halbzeitpause mit vereinzelten Pfiffen. Trotz zahlreicher Wechsel nach der Pause konnte die Kutrieb-Elf das Blatt nicht mehr wenden. Babelsberg hingegen zeigte eine abgeklärte und kaltschnäuzige Leistung, die am Ende einen völlig verdienten 4:0-Auswärtserfolg brachte.

Trainerdiskussion?

Während der BFC Dynamo nach dieser Niederlage weiter nach seiner Form sucht, festigt Babelsberg 03 seinen Platz im oberen Drittel der Regionalliga-Nordost. Besonders erfreulich für die Gäste: Nach dem Karriereende von Daniel Frahn verteilen sich die Torerfolge nun auf mehrere Schultern – ein Hinweis auf die neu gewonnene mannschaftliche Geschlossenheit. Und beim BFC Dynamo? Die Bilanz nach sechs Spielen ist ernüchternd. Von möglichen 18 Punkten holt Chefcoach Dennis Kutrieb mit seinem Team (Fast zwanzig Neuzugänge) nur vier Zähler. FuPa Berlin stellt die Trainerfrage beim stellvertretenden Wirtschaftsratsvorsitzenden Jens Redlich: "Ich verstehe die Frage nicht. Wir haben unseren Weg"

