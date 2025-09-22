Dynamo gewinnt Topspiel, Desaster für Karken

Torreicher Spieltag in der Kreisliga A Heinsberg. SC Selfkant schlägt Golkrath.

SC Selfkant – SV Golkrath 4:1 (1:1): Es war eine ausgeglichene und umkämpfte erste Halbzeit. Gerade bei Selfkant gelang noch nicht allzu viel, sodass Golkrath gut mithalten konnte. Yannick Nachbar (15.) traf zur frühen Selfkanter Führung, doch Robin Demming (16.) erzielte im direkten Gegenzug den Ausgleich. Nach dem Wechsel trat Selfkant mit viel mehr Selbstvertrauen auf und war nun die bessere Mannschaft. Jan Kaumanns (54.) und Kian Ehlen (60.) stellten auf 3:1, und auch in der Folge hatten die Gastgeber das Spiel gut im Griff und ließen Golkrath nicht mehr in die Partie kommen. Für den Endstand sorgte Tino Beckers in der Nachspielzeit mit dem 4:1.

Dynamo Erkelenz – SG Union Würm-Lindern 3:2 (2:1): Das Topspiel hielt von Beginn an, was es versprach. Würm-Lindern begann stark, lief früh an und war in den ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft. Verdient daher auch die Führung durch Eric Thevis (5.). Erkelenz brauchte etwas, um ins Spiel zu kommen, nahm aber Mitte der ersten Halbzeit das Zepter in die Hand. Armando Nakamura (26.) glich aus, nachdem Thomas Schmidt sich zuvor außen gut durchgesetzt hatte. Marios Akrivos (34.) nutzte einen Fehler in der Würm-Linderner Hintermannschaft zur Erkelenzer Führung. Bis zur Pause und auch noch bis Mitte der zweiten Halbzeit war Erkelenz die stärkere Mannschaft, ehe Würm-Lindern in der Schlussphase wieder stärker wurde und durch Jan-Niklas Janes (77.) den verdienten Ausgleich schaffte. Alles sah nach einem insgesamt verdienten Remis aus, ehe Erkelenz in der Nachspielzeit der Lucky Punch gelang. Nach einer Ecke war es Thomas Schmidt, der zum glücklichen Siegtreffer traf.

FSV Geilenkirchen – TuS Rheinland Dremmen 0:5 (0:3): Bei Geilenkirchen lief von Beginn an wenig zusammen. Die junge Dremmener Mannschaft drückte mit viel Tempo und ging durch Yannick Plum (7.) früh in Führung. Geilenkirchen hatte kaum Zeit sich zu erholen, da erhöhte Simon Hohnen (21.) schon auf 2:0, und bereits vor der Pause war das Spiel mit dem 0:3 durch Ange Benny Kossi (38.) quasi entschieden. Dremmen nahm auch nach der Pause den Fuß kaum vom Gas und konnte durch Hohnen (62.) und Mats Winkens (89.) zum deutlichen 5:0-Endstand erhöhen.

SV Grün-Weiß Karken – SV Brachelen 1:8 (0:2): Bei Karken war die Personallage nach drei Platzverweisen im Pokalspiel unter der Woche dünn, und das nutzte Brachelen konsequent aus. Marco Weingart (10.) und Moritz Leuner (11.) trafen zur frühen 2:0-Führung. Brachelen verwaltete das Spiel anschließend souverän. Als bei Karken immer mehr die Kräfte nachließen, zeigte man seine ganze spielerische Klasse und spielte weitere Treffer durch Alexander Kohnen (50.), Leuner (71. und 83.) Andre Handschumacher (73.), Lennardt van Kessel (77.) und Noah Frings (89.) heraus. Der Karkener Ehrentreffer gelang Levin Normann (88.) zum zwischenzeitlichen 1:7.

FC Germania Rurich – SV Roland Millich 0:2 (0:0): Auch nach vier Spieltagen steht bei Rurich noch kein Sieg auf der Habenseite, allerdings hat man ein schweres Auftaktprogramm und die Leistung stimmte in den bisherigen Spielen. Auch gegen Millich war man nicht chancenlos. Die Gäste hatten mehr vom Spiel und waren spielerisch überlegen, doch mit Fehlern in der Defensive ermöglichte Millich den Rurichern einige gute Tormöglichkeiten. Lange Zeit tat sich Millich schwer damit, seine Überlegenheit in Torchancen umzusetzen. Manuel Memenga (76.) brachte die Gäste in Führung, sah in der 80. Minute dann aber die Gelb-Rote Karte. In Überzahl versuchte Rurich auszugleichen, doch mit dem 2:0 in der Nachspielzeit machte Felix Bischofs alles klar.

SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten – BC 09 Oberbruch 5:0 (2:0): Die Gastgeber spielten von Beginn an eine starke Partie. Waldenrath/Straeten trat fokussiert auf und konnte vor allem auch immer wieder spielerische Akzente setzen. Lars Philippen (8.) traf früh zur Führung, und Johannes Jansen (41.) legte vor der Pause das 2:0 nach. Oberbruch bäumte sich nach der Pause noch einmal auf, doch Waldenrath/Straeten stand auch in der Defensive sicher und nutzte im Laufe der zweiten Halbzeit auch den sich bietenden Platz. Philippen (65.), Alexander Jansen (76.) und Hendrik Beumers (79.) erzielten die weiteren Treffer zum deutlichen Endstand.

SV Scherpenseel-Grotenrath – FC Union Schafhausen II 0:1 (0:0): In einem hart umkämpften Spiel war es Silas Schier (88.) der mit dem Goldenen Tor kurz vor dem Ende für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste sorgte. Auf dem schwer bespielbaren Platz kam kein schönes Spiel zu Stande, und so kamen beide Mannschaften vor allem über den Kampf. Scherpenseel-Grotenrath hielt dabei gut dagegen und hatte auch seine Möglichkeiten. Schafhausen war aber insgesamt die etwas stärkere Mannschaft, hatte die besseren Chancen und konnte sich so am Ende über einen nicht unverdienten Sieg freuen.

SV Breberen – VfR Übach-Palenberg 4:2 (3:1): Es war ein intensives und mit viel Leidenschaft von beiden Mannschaften geführtes Spiel. Dabei setzte Übach-Palenberg das erste Zeichen und ging durch Alessio Pinna (7.) früh in Führung. Doch Breberen war insgesamt das stabilere Team und schaffte schnell den Ausgleich durch Leon Bienwald (11.). Die Gastgeber hatten mehr Möglichkeiten und konnten bis zum Wechsel durch Justin-Luca Frenken (21.) und Frederic Fell (37.) eine 3:1-Führung herausspielen. Übach-Palenberg versuchte im zweiten Durchgang heranzukommen, doch in den Offensivaktionen beider Teams war auch immer wieder der Wurm drin. Der Anschlusstreffer gelang nicht, stattdessen erhöhte Fell in der Nachspielzeit auf 4:1. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Riza Acar noch für etwas Ergebniskosmetik.

