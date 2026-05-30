Dynamo erwartet Zweiten am vorletzten Spieltag Selfkant fordert den Meister heraus, Würm-Lindern blickt auf Platz zwei. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Der 29. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bietet im Saisonendspurt mehrere richtungsweisende Begegnungen. Während Spitzenreiter FC Dynamo Erkelenz im Topspiel den Tabellenzweiten SC Selfkant empfängt, kämpft die SG Union Würm-Lindern weiter um Rang zwei. Im Tabellenkeller geht es für mehrere Aufsteiger bereits um die letzte Hoffnung im Abstiegskampf.

Gipfeltreffen in Erkelenz Der bereits als Meister feststehende FC Dynamo Erkelenz hat das Gipfeltreffen gegen den Zweiten aus Selfkant souverän für sich gewinnen können. Dynamo ist weiterhin ungeschlagen und stellt mit 139 Treffern die mit Abstand beste Offensive der Liga, während Selfkant nach zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen Rang zwei verteidigen wollte. Das Hinspiel gewann Erkelenz mit 4:2. Damit ist das Rennen um Platz zwei weiterhin offen.

Millich als Stolperstein für Würm-Lindern

Die SG Union Würm-Lindern gastiert als Tabellendritter bei Roland Millich, das als Neunter im gesicherten Mittelfeld rangiert. Das Hinspiel endete 2:2, auch diesmal erwartet Würm-Lindern eine unangenehme Aufgabe. Trainer Sean King sagte: „Ich hätte eigentlich nicht mehr gedacht, dass wir noch im Rennen um Platz zwei sind. Aber wir haben mit Millich und zuletzt mit Dremmen keine leichten Aufgaben. Erstmal müssen wir in Millich gewinnen. Das erweist sich bis jetzt immer sehr schwierig. Ein sehr unangenehmer Gegner! Sehr robust. Und wenn wir da nicht in unser Tempospiel kommen, wird es sehr schwer, da als Sieger vom Platz zu gehen.“ King ergänzte: „Auch wenn die Saison für Millich gelaufen ist, weiß ich, dass auch sie versuchen werden, gerade gegen uns, zu Punkten zu kommen. Es kommt da ganz auf meine Mannschaft an, wie sie in das Spiel reingeht. Dann hätten wir womöglich ein Finale am letzten Spieltag um Platz zwei.“

Golkrath setzt auf Heimstärke Der SV Golkrath trifft als Tabellenelfter auf den punktgleichen FC Germania Rurich. Das Hinspiel gewann Rurich mit 2:0, doch Golkrath geht nach dem 4:2-Erfolg gegen den FSV mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Trainer Daniel Demming erklärte: „Da wir am letzten Spieltag nochmal gegen Dynamo Erkelenz ran müssen, wollen wir den Sonntag nutzen, um nochmal einen Dreier einzufahren.“ Mit Blick auf das Hinspiel ergänzte er: „Beim Hinspiel gegen Rurich vor vier Wochen unterlagen wir zwar, hatten an dem Tag aber große Personalprobleme. Das wird jetzt am Sonntag anders sein. Wir können auf einen fast genesenen Kader zurückgreifen und werden entsprechend auf Sieg spielen.“