Dynamo Erkelenz zieht davon

Dynamo ist auf Kurs Bezirksliga. – Foto: Miriam Senft

Äußerst torreich begann der siebte Spieltag am Freitagabend mit einem 4:4-Unentschieden zwischen dem gastgebenden TuS Rheinland Dremmen und Grün-Weiß Karken. Nicht unverdient hatte Simon Hohnen den TuS nach 24 Minuten nach vorne gebracht. Vor der Pause ließ Mats Winkens das zu diesem Zeitpunkt beruhigende 2:0 folgen (45. Minute).

Doch mit Beginn des zweiten Abschnitts zeigten die Gäste aus Heinsberg, dass sie die Partie noch nicht aufgegeben hatten und verkürzten durch Timo Thissen auf 1:2 (49.). Zwar stellte Simon Hohnen mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 für Dremmen (66.), doch per Doppelschlang machte Steven Lehnen daraus bis zur 74. Minute ein 3:3. Riesenjubel dann im Gäste-Lager, als Christian Rongen Karken sogar mit 4:3 in Führung brachte (83.), aber in der Schlussminute glich Jan-Hendrik Meyer aus. Die Riesenchance zum Sieg für Karken vergab anschließend Steven Lehnen, der in der Nachspielzeit mit einem Strafstoß an TuS-Keeper Winfried Hulsen scheiterte. Einsame Kreise an der Tabellenspitze zieht mittlerweile Dynamo Erkelenz. Im siebten Spiel gab es den siebten Sieg, diesmal mit 4:0 beim bis dahin auf eigenem Platz ungeschlagenen SV Breberen. Mit seinem siebten Saisontreffer, womit er aktuell auch die Torjägerliste der Liga anführt, traf Thomas Schmidt zum Erkelenzer 1:0 (31.). Nur wenige Minuten darauf erhöhte Batin Bozkurt auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel hätte Norman Post beinahe das 3:0 erzielt, doch er scheiterte mit einem Strafstoß (44.). Dennoch kamen nie wirkliche Zweifel am Erkelenzer Sieg auf, denn schließlich besorgte Batin Bozkurt den Treffer zum 3:0 (68.). Den Endstand von 4:0 markierte schließlich Max Wessels in der Schlussminute.

Eine sehr ordentliche Saison spielt bislang Aufsteiger SV Golkrath und darf sich jetzt auch über den ersten Auswärtssieg freuen, denn bei Union Schafhausen II gelang ein 4:1-Erfolg. Zwar ging die Union nach einer Viertelstunde durch Leon Valicek in Führung gegangen, der per Kopf nach einer Ecke getroffen hatte, doch in Halbzeit zwei drehte der SV das Spiel komplett. Durch Treffer von Jannik Karaskiwiecz, Robin Demming, Niklas Wachtling und Simon Gawenda kam Golkrath zum verdienten Dreier. Eine blitzsaubere Heimbilanz weist die SG Union Würm/Lindern auf, denn auch das vierte Spiel auf eigenem Platz wurde gewonnen. Gegen den SV Waldenrath/Straeten stand am Ende ein 2:0, zu dem Marc Röhlen, der in der ersten Halbzeit noch an der Latte gescheitert war, das 1:0 beisteuerte (53.). Für die Entscheidung sorgte anschließend Tim Janes mit dem Tor zum 2:0 (78.).