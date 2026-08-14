Dynamo Erkelenz will nun auch in der Bezirksliga den Turbo zünden Mit einer beispiellosen Aufstiegssaison hat Dynamo Erkelenz Maßstäbe gesetzt. Nun will der erstmals auf Verbandsebene spielende Klub auch in der Bezirksliga für Furore sorgen – und fiebert bereits dem besonderen Stadtderby gegen den SC 09 entgegen. von RP / Mario Emonds · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Erkelenz hat ein klares Ziel – Foto: Michael Schnieders

So souverän wie Dynamo Erkelenz in diesem Jahr war noch nie ein Team aus der Kreisliga A Heinsberg in die Bezirksliga aufgestiegen: 30 Spiele, 28 Siege, zwei Remis, keine Niederlage, 145:30 Tore (und damit im Schnitt jedes Spiel fast 5:1 gewonnen), am Ende 20 Punkte Vorsprung auf den Zweiten und Mitaufsteiger SG Union Würm/Lindern und zur Krönung auch noch den Kreispokal gewonnen (dabei gleich drei Landesligisten eliminiert): Dynamo blickt auf eine für einen A-Ligisten beispiellose Saison zurück.

Zwölf Jahre nach der Vereinsgründung durch den Vorsitzenden Andy Haas spielen die Rot-Weißen nun erstmals auf Verbandsebene. Womit beide Erkelenzer City-Vereine mit ihren ersten Mannschaften nun in derselben Klasse spielen – abgesehen von der Corona-Abbruchsaison 2019/20 in der B-Liga ist das nun zum ersten Mal. Denn auch der alteingesessene SC 09 kickt in der Bezirksliga. Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz Nicht verwunderlich daher, dass beide Seiten diesem speziellen Derby schon jetzt ganz besonders entgegenfiebern. Der Staffelleiter meinte es freilich nicht gut mit den Erka-Teams, setzte diese Paarung erst für den 14. Spieltag aufs Programm. Der findet als letzter Spieltag im alten Jahr am 13. Dezember statt – also erst kurz vor dem Fest. „Das wird dann doch für alle so etwas wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk vor hoffentlich großer Kulisse“, merkt Dynamos neuer Co-Trainer Andreas Kremper an. Der hat wie zig andere bei den Rot-Weißen auch eine Vergangenheit beim FC Wegberg-Beeck.

Eines zeichnet sich aber schon jetzt ab: Die neue Saison dürfte eine Wachablösung in der Erka-Stadt bringen. Denn während SC-Coach Pascal Thora schon erklärt hat, erst mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu wollen, ist Dynamo kein normaler Aufsteiger, der einfach nur den Klassenerhalt anpeilt. Ein bisschen mehr darf es auch für Trainer Hüseyin Bozkurt schon sein: „Wir streben einen einstelligen Platz an – wie hoch es dann wirklich geht, werden wir sehen.“ Die Konkurrenz urteilt nicht so vorsichtig, hebt den Aufsteiger gleich mit auf den Favoritenschild. Was Bozkurt dann aber doch ein bisschen zu weit geht: „Ich sehe die topbesetzte Germania Hilfarth, Falke Bergrath und Aufsteiger VfL Vichttal II ganz vorne. Der Mittelrheinliga-Kader von Vichttal umfasst 27 Mann – da dürften also Woche für Woche etliche Akteure von denen in der Reserve zum Einsatz kommen.“