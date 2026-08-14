Dynamo Erkelenz will nun auch in der Bezirksliga den Turbo zünden

So souverän wie Dynamo Erkelenz in diesem Jahr war noch nie ein Team aus der Kreisliga A Heinsberg in die Bezirksliga aufgestiegen: 30 Spiele, 28 Siege, zwei Remis, keine Niederlage, 145:30 Tore (und damit im Schnitt jedes Spiel fast 5:1 gewonnen), am Ende 20 Punkte Vorsprung auf den Zweiten und Mitaufsteiger SG Union Würm/Lindern und zur Krönung auch noch den Kreispokal gewonnen (dabei gleich drei Landesligisten eliminiert): Dynamo blickt auf eine für einen A-Ligisten beispiellose Saison zurück.
Zwölf Jahre nach der Vereinsgründung durch den Vorsitzenden Andy Haas spielen die Rot-Weißen nun erstmals auf Verbandsebene. Womit beide Erkelenzer City-Vereine mit ihren ersten Mannschaften nun in derselben Klasse spielen – abgesehen von der Corona-Abbruchsaison 2019/20 in der B-Liga ist das nun zum ersten Mal. Denn auch der alteingesessene SC 09 kickt in der Bezirksliga.
Nicht verwunderlich daher, dass beide Seiten diesem speziellen Derby schon jetzt ganz besonders entgegenfiebern. Der Staffelleiter meinte es freilich nicht gut mit den Erka-Teams, setzte diese Paarung erst für den 14. Spieltag aufs Programm. Der findet als letzter Spieltag im alten Jahr am 13. Dezember statt – also erst kurz vor dem Fest. „Das wird dann doch für alle so etwas wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk vor hoffentlich großer Kulisse“, merkt Dynamos neuer Co-Trainer Andreas Kremper an. Der hat wie zig andere bei den Rot-Weißen auch eine Vergangenheit beim FC Wegberg-Beeck.
Eines zeichnet sich aber schon jetzt ab: Die neue Saison dürfte eine Wachablösung in der Erka-Stadt bringen. Denn während SC-Coach Pascal Thora schon erklärt hat, erst mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu wollen, ist Dynamo kein normaler Aufsteiger, der einfach nur den Klassenerhalt anpeilt.
Ein bisschen mehr darf es auch für Trainer Hüseyin Bozkurt schon sein: „Wir streben einen einstelligen Platz an – wie hoch es dann wirklich geht, werden wir sehen.“ Die Konkurrenz urteilt nicht so vorsichtig, hebt den Aufsteiger gleich mit auf den Favoritenschild. Was Bozkurt dann aber doch ein bisschen zu weit geht: „Ich sehe die topbesetzte Germania Hilfarth, Falke Bergrath und Aufsteiger VfL Vichttal II ganz vorne. Der Mittelrheinliga-Kader von Vichttal umfasst 27 Mann – da dürften also Woche für Woche etliche Akteure von denen in der Reserve zum Einsatz kommen.“
Mit dem eigenen Kader ist der 51-Jährige sehr zufrieden – auch, was die Neuen betrifft: „Speziell mit Max Wichelhaus, Leon Valicek und Ralf Godlevski haben wir uns gut verstärkt.“ Generell stimme auch altersmäßig die Mischung mit vielen jungen Spielern und einigen sehr erfahrenen Akteuren.
Zu letzterer Gruppe zählt vor allem ein Trio: Allzweckwaffe Norman Post, Torwart Torben Fritzsche und der Ur-Teverener Tobias Wilhelm sind auch eindeutige Führungsspieler. Post, ausgestattet mit einer riesigen Vergangenheit in Beeck, wo er bis rauf zur Regionalliga Stammspieler war, ist auch weiterhin der Kapitän. Sein Stellvertreter ist Viktor Bauer, den Mannschaftsrat komplettieren Wilhelm und Ron Elsermann, dessen Vater Volker Kosching, ein gebürtiger Erkelenzer, einst auch ein herausragender Spieler war – speziell beim Oberbrucher BC zu seligen Verbandsligazeiten in den 90er-Jahren.
Mit einer Einschätzung der Bezirksliga hält sich Post sehr zurück: „Ich kenne diese Klasse ehrlich gesagt fast gar nicht. Ein Platz im oberen Drittel sollte für uns aber durchaus machbar sein. Natürlich werden wir aber auf weit größeren Widerstand als in der A-Liga stoßen.“ Was der Kapitän an einem konkreten Beispiel festmacht: „Ein Spieler unseres Kaders meinte letztens zu mir, dass er in der vergangenen Saison in den Punktspielen nicht einen einzigen Zweikampf führen musste – so überlegen waren wir. Das wird nun natürlich anders werden.“
An der grundsätzlichen Spielidee möchte Bozkurt jedoch auch in der höheren Klasse festhalten: „Ich möchte weiterhin schönen Kombinationsfußball von meinen Jungs sehen.“ Langholz steht da also weiterhin auf dem Index.
Zur Halbzeit der Vorbereitung ist Bozkurt sehr zufrieden: „Die Stimmung in der Truppe ist brutal gut. Alle ziehen bestens mit, die Trainingsbeteiligung ist enorm hoch. Dazu unternehmen die Jungs auch außerhalb des Platzes viel gemeinsam. Teamgeist und Kameradschaft bei uns sind klasse.“ Der Coach ist davon überzeugt, dass daran auch eine kleine Niederlagenserie in der höheren Liga nichts ändern würde: „Dafür ist die Mannschaft zu gefestigt.“
Bislang haben die Dynamos schon etliche Testspiele bestritten. „Ich bin ein Fan davon, sich die nötige Fitness durch Spiele zu holen“, erklärt Bozkurt – und sagt auch, woran bis zum Start noch intensiv gearbeitet werden müsse: „Raumaufteilung und Absprachen müssen noch besser werden.“ Dazu setzt Bozkurt auf spezielle Trainingsanreize: „Für jedes Abschlussspiel verteile ich Siegpunkte an die einzelnen Spieler. Die addiere ich. Nach jeweils zwei Monaten werden die Gesamtsieger gekürt und bekommen zum Beispiel Tankgutscheine.“
Die erste echte Standortbestimmung dürfte für Dynamo das Mittelrheinpokalspiel am 23. August bei Bezirksligist JSG Erft Euskirchen werden. Das erste Punktspiel folgt eine Woche später daheim gegen Alemannia Mariadorf.