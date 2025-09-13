Dynamo Erkelenz will Höhenflug fortsetzen

Nach zwei Spieltagen haben vier Mannschaften die volle Punktausbeute geholt. Dazu gehört mit Dynamo Erkelenz ein Team, das allgemein oben in der Tabelle erwartet wird und von einigen gar als einer der Aufstiegsfavoriten gilt. Zwei Siege bei 8:0-Toren lautet die bisherige Bilanz der Elf vom Trainer-Duo Thorsten Berg und Hüseyin Bozkurt. Damit steht Dynamo an der Tabellenspitze. Nun erwartet die Mannschaft ein schwieriges Auswärtsspiel, denn am Sonntag geht es zum SV Brachelen. In der Vorsaison spielte der damalige Aufsteiger groß auf und landete schließlich auf Platz fünf. Auf dieser Leistung will der Verein diese Saison aufbauen. Vier Punkte holte der SVB in den beiden Auftaktpartien, darunter das 2:2 im Derby gegen Germania Rurich in der Vorwoche. Für Dynamo dürfte das Spiel eine erste Bewährungsprobe für die Aufstiegsambitionen sein.
Die optimale Punktzahl hat auch der SC Selfkant geholt, und auch am dritten Spieltag geht die Mannschaft von Trainer Sascha Mensch favorisiert in die Aufgabe, denn die Reise geht zum VfR Übach-Palenberg. Aus den ersten beiden Spielen konnte der Aufsteiger noch keinen Zähler holen.
Auch die SG Union Würm-Lindern gilt unter Experten als eine Mannschaft, die oben ein Wörtchen mitreden wird. Bislang stehen ebenfalls sechs Zähler auf dem Konto. Am Freitag stand bereits das Heimspiel gegen Germania Rurich an (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest).
Die vierte Mannschaft, die aus den ersten beiden Spielen sechs Punkte erspielt hat, ist der TuS Rheinland Dremmen. Die Rheinländer können indes am Wochenende nicht nachlegen, da die Begegnung gegen den SV Breberen auf den 21. Dezember verlegt wurde.
In ganz anderen Punkteregionen bewegen sich in dieser frühen Phase der Saison der Oberbrucher BC und der SV Scherpenseel-Grotenrath. Die „Bröker“ haben zum Saisonstart zwei Niederlagen kassiert, die beide deftig ausfielen, sodass man aktuell mit einem Torverhältnis von 1:10 dasteht. Sehr ernüchternd war dabei, das 1:4 beim Aufsteiger Grün-weiß Karken, der seinerseits die Auftaktbegegnung bei Mitaufsteiger SV Golkrath mit 1:8 verloren hatte. Bei der Mannschaft von Trainer Danny Silver muss also schnell die Kehrtwende her. Scherpenseel hat derweil auch erst einen Punkt beim 2:2 gegen Golkrath geholt.
Einen sehr unbefriedigenden Saisonstart hat ebenfalls der SV Roland Millich hingelegt. Nach der Auftaktniederlage gegen Dremmen (1:2) holten die Roländer vergangenen Sonntag beim 2:2 in Breberen den ersten Punkt. Nun steht das Heimspiel gegen den FSV Geilenkirchen auf dem Programm. Millich braucht in diesem Spiel dringend einen Sieg.
Einen mehr als ordentlichen Auftakt in die neue Spielzeit hatte derweil Aufsteiger SV Golkrath mit vier Punkten. Diese gute Basis gilt es nun zu untermauern, wenn am Sonntag der SV Waldenrath-Straeten zum Duell antritt. Bereits um 14 Uhr wird am Sonntag die Partie zwischen Union Schafhausen II und Grün-Weiß Karken angepfiffen. Ins Heinsberger Stadtduell geht die Union trotz erst einem erreichten Punkt als Favorit.