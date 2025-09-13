Dynamo ist gut drauf. – Foto: Michael Schneiders

Dynamo Erkelenz will Höhenflug fortsetzen Für Dynamo Erkelenz steht für die Aufstiegsambitionen die Bewährungsprobe gegen Brachelen an. Millich braucht nach mäßigen Saisonstart gegen Geilenkirchen ein Erfolgserlebnis.

Nach zwei Spieltagen haben vier Mannschaften die volle Punktausbeute geholt. Dazu gehört mit Dynamo Erkelenz ein Team, das allgemein oben in der Tabelle erwartet wird und von einigen gar als einer der Aufstiegsfavoriten gilt. Zwei Siege bei 8:0-Toren lautet die bisherige Bilanz der Elf vom Trainer-Duo Thorsten Berg und Hüseyin Bozkurt. Damit steht Dynamo an der Tabellenspitze. Nun erwartet die Mannschaft ein schwieriges Auswärtsspiel, denn am Sonntag geht es zum SV Brachelen. In der Vorsaison spielte der damalige Aufsteiger groß auf und landete schließlich auf Platz fünf. Auf dieser Leistung will der Verein diese Saison aufbauen. Vier Punkte holte der SVB in den beiden Auftaktpartien, darunter das 2:2 im Derby gegen Germania Rurich in der Vorwoche. Für Dynamo dürfte das Spiel eine erste Bewährungsprobe für die Aufstiegsambitionen sein.

Die optimale Punktzahl hat auch der SC Selfkant geholt, und auch am dritten Spieltag geht die Mannschaft von Trainer Sascha Mensch favorisiert in die Aufgabe, denn die Reise geht zum VfR Übach-Palenberg. Aus den ersten beiden Spielen konnte der Aufsteiger noch keinen Zähler holen.

Auch die SG Union Würm-Lindern gilt unter Experten als eine Mannschaft, die oben ein Wörtchen mitreden wird. Bislang stehen ebenfalls sechs Zähler auf dem Konto. Am Freitag stand bereits das Heimspiel gegen Germania Rurich an (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). Die vierte Mannschaft, die aus den ersten beiden Spielen sechs Punkte erspielt hat, ist der TuS Rheinland Dremmen. Die Rheinländer können indes am Wochenende nicht nachlegen, da die Begegnung gegen den SV Breberen auf den 21. Dezember verlegt wurde.