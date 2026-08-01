Dynamo Erkelenz will den Schwung mit in die Bezirksliga nehmen Aufsteiger setzt auf Kontinuität und peilt einen Platz im oberen Mittelfeld an. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Maxima Klassen

Nach einer historischen Saison mit ungeschlagener Meisterschaft und Kreispokalsieg startet Dynamo Erkelenz voller Selbstvertrauen in das Abenteuer Bezirksliga. Trainer Hüseyin Bozkurz setzt auf den eingespielten Kader, gezielte Verstärkungen und eine Weiterentwicklung seiner jungen Mannschaft.

Die Vorbereitung auf die erste Bezirksliga-Saison seit dem Aufstieg läuft bei Dynamo Erkelenz planmäßig. Trainer Hüseyin Bozkurz und sein Team starteten am 18. Juli mit einer lockeren Einheit in die Sommervorbereitung. „Zum Auftakt stand neben dem sportlichen Einstieg vor allem das Miteinander im Vordergrund. Im Anschluss haben wir in entspannter Atmosphäre gemeinsam gegrillt und etwas getrunken. Gerade nach der Sommerpause ist es wichtig, dass die Mannschaft wieder zusammenfindet und wir die Grundlage für die kommenden Wochen schaffen.“ Die Messlatte nach der vergangenen Spielzeit könnte kaum höher liegen. Mit 28 Siegen, zwei Unentschieden und ohne Niederlage marschierte Dynamo zur Meisterschaft der Kreisliga A Heinsberg und sicherte sich anschließend auch den Kreispokal. „Die vergangene Saison war für uns natürlich überragend. Mit 28 Siegen, zwei Unentschieden und der ungeschlagenen Meisterschaft haben wir eine außergewöhnliche Spielzeit hingelegt. Dass wir uns anschließend auch noch den Kreispokal sichern konnten, war die perfekte Krönung einer ohnehin herausragenden Saison.“ Besonders stolz blickt Bozkurz auf die außergewöhnliche Konstanz seiner Mannschaft zurück: „Es war ein außergewöhnliches Jahr für uns. Neben der ungeschlagenen Meisterschaft bleibt vor allem die Serie von 23 gewonnenen Spielen in Folge in Erinnerung. Diese Konstanz zeigt, welche Mentalität und welchen Zusammenhalt die Mannschaft über die gesamte Saison hinweg gezeigt hat.“

Für die höhere Spielklasse sieht der 51-Jährige keinen Anlass, die eigene Spielidee grundlegend zu verändern. „Viel ändern müssen wir deshalb nicht. Natürlich erwartet uns in der neuen Spielklasse eine andere Herausforderung. Wir wollen vor allem defensiv noch etwas kompakter auftreten und in einigen Situationen noch konsequenter verteidigen. Ansonsten möchten wir die Tugenden beibehalten, die uns im vergangenen Jahr ausgezeichnet haben.“ Auch auf dem Transfermarkt blieb der Aufsteiger seiner Linie treu. „Wir hatten bereits in der vergangenen Saison eine tolle, spielstarke und talentierte Mannschaft zusammen. Deshalb lag unser Fokus in der Transferperiode nicht darauf, möglichst viele Spieler zu verpflichten, sondern in erster Linie die Mannschaft zusammenzuhalten und gezielt nach Verstärkungen zu suchen, die uns direkt weiterhelfen und die Qualität der Mannschaft – auch in der Breite – erhöhen.“ Die Neuzugänge sollen den Konkurrenzkampf weiter verschärfen. „Mit den Neuzugängen haben wir den Konkurrenzkampf auf allen Positionen weiter gesteigert. Das hilft jedem einzelnen Spieler und sorgt dafür, dass die Mannschaft insgesamt noch stärker wird.“