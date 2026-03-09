Dynamo Erkelenz wackelt, fällt aber nicht

Dynamo Erkelenz hat sein Spiel gedreht. – Foto: Miriam Senft

Das hat es für den souveränen Spitzenreiter der Kreisliga A in dieser Spielzeit noch nicht gegeben. Zur Halbzeit lag Dynamo Erkelenz auf eigenem Platz mit 0:2 gegen den SV Brachelen zurück. Und das zu Recht. Die Mannschaft von Spielertrainer Danny Fäuster war dem Klassenprimus im ersten Spielabschnitt in allen Belangen überlegen. Das gab auch Dynamo-Coach Hüseyin Bozkurt nach der Partie zu: „Die Pausenführung für Brachelen ging absolut in Ordnung.“

Im Anschluss drehte Dynamo richtig auf, drehte das Spiel und erzielte durch Tore von Armando Nakamura (66.), Thomas Schmidt (76.) und Norman Post (90.) einen 3:2-Sieg. Somit hat Erkelenz alle 18 ausgetragenen Partien gewonnen, während Brachelen im Kampf um Platz zwei etwas Boden verliert.

Und auf dem zweiten Platz steht weiterhin die SG Union Würm/Lindern. Bei Germania Rurich setzte sich die SG mit 2:0 durch und feierte den fünften Auswärtssieg dieser Spielzeit. Bereits nach neun Minuten hatte Tim Janes die Gäste in Führung gebracht, als er aus rund zwölf Metern abzog. Die Chance auf das 2:0 verpasste anschließend Jan-Niklas Janes, als er einen Strafstoß vergab. Nach 24 Minuten musste der Torschütze Tim Janes verletzt vom Feld gehen und wurde von Marc Röhlen ersetzt, der im weiteren Spielverlauf zu einigen Möglichkeiten kommen sollte. Drei Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Yannik Schlömer mit dem Treffer zum 2:0 für das Endergebnis.

Mit zwei Punkten Rückstand auf Würm/Lindern bleibt der SC Selfkant Tabellendritter. Im Heimspiel bezwang der SC die Gäste vom VfR Übach-Palenberg mit 2:1. Die Gastgeber konnten ihre frühe 1:0-Führung nach vier Minuten nicht ausbauen, sodass Übach in der 73. Minute überraschend ausgleichen konnte, nachdem Riza Acar einen Strafstoß verwandelt hatte. Den umjubelten Siegtreffer für den SC erzielte schließlich Christian Heinrichs in der 88. Minute.

Den dritten Sieg in diesem Jahr feierte der SV Waldenrath/Straeten mit einem 6:2 über den SV Golkrath. Dreifacher Torschütze beim Torfestival war Lukas Hermann. Für das Schlusslicht Grün-Weiß Karken sieht es nach der 1:4-Niederlage auf eigenem Platz gegen Union Schafhausen II weiterhin düster aus. Der SV Scherpenseel-Grotenrath bleibt in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen nach einem 2:1 gegen den Oberbrucher BC. Mirco Dreßler hatte mit zwei Toren bis zur 71. Minute für ein 2:0 gesorgt, Oskar Tkacz konnte in der Nachspielzeit lediglich noch auf 1:2 verkürzen. Außerdem gewann der SV Roland Millich durch Tore von Fabian Reimann (zwei Treffer) sowie Yannick Wersich und Mihail Nastas mit 4:1 beim FSV Geilenkirchen. Der SV Breberen behielt beim 6:2 über den TuS Rheinland Dremmen deutlich die Oberhand.