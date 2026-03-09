 2026-03-05T07:49:35.839Z

Dynamo Erkelenz wackelt, fällt aber nicht

Kreisliga A Heinsberg: Ligaprimus Dynamo Erkelenz liegt nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit gegen den SV Brachelen bereits mit 0:2 zurück, dreht die Partie spektakulär jedoch im zweiten Abschnitt. Erster Verfolger bleibt die SG Union-Würlm/Lindern.

Foto: Miriam Senft

Das hat es für den souveränen Spitzenreiter der Kreisliga A in dieser Spielzeit noch nicht gegeben. Zur Halbzeit lag Dynamo Erkelenz auf eigenem Platz mit 0:2 gegen den SV Brachelen zurück. Und das zu Recht. Die Mannschaft von Spielertrainer Danny Fäuster war dem Klassenprimus im ersten Spielabschnitt in allen Belangen überlegen. Das gab auch Dynamo-Coach Hüseyin Bozkurt nach der Partie zu: „Die Pausenführung für Brachelen ging absolut in Ordnung.“

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
0
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
6
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Breberen
SV BreberenBreberen
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
6
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
Roland Millich
Roland MillichMillich
1
4
Abpfiff

Im Anschluss drehte Dynamo richtig auf, drehte das Spiel und erzielte durch Tore von Armando Nakamura (66.), Thomas Schmidt (76.) und Norman Post (90.) einen 3:2-Sieg. Somit hat Erkelenz alle 18 ausgetragenen Partien gewonnen, während Brachelen im Kampf um Platz zwei etwas Boden verliert.

Und auf dem zweiten Platz steht weiterhin die SG Union Würm/Lindern. Bei Germania Rurich setzte sich die SG mit 2:0 durch und feierte den fünften Auswärtssieg dieser Spielzeit. Bereits nach neun Minuten hatte Tim Janes die Gäste in Führung gebracht, als er aus rund zwölf Metern abzog. Die Chance auf das 2:0 verpasste anschließend Jan-Niklas Janes, als er einen Strafstoß vergab. Nach 24 Minuten musste der Torschütze Tim Janes verletzt vom Feld gehen und wurde von Marc Röhlen ersetzt, der im weiteren Spielverlauf zu einigen Möglichkeiten kommen sollte. Drei Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Yannik Schlömer mit dem Treffer zum 2:0 für das Endergebnis.

Mit zwei Punkten Rückstand auf Würm/Lindern bleibt der SC Selfkant Tabellendritter. Im Heimspiel bezwang der SC die Gäste vom VfR Übach-Palenberg mit 2:1. Die Gastgeber konnten ihre frühe 1:0-Führung nach vier Minuten nicht ausbauen, sodass Übach in der 73. Minute überraschend ausgleichen konnte, nachdem Riza Acar einen Strafstoß verwandelt hatte. Den umjubelten Siegtreffer für den SC erzielte schließlich Christian Heinrichs in der 88. Minute.

Den dritten Sieg in diesem Jahr feierte der SV Waldenrath/Straeten mit einem 6:2 über den SV Golkrath. Dreifacher Torschütze beim Torfestival war Lukas Hermann. Für das Schlusslicht Grün-Weiß Karken sieht es nach der 1:4-Niederlage auf eigenem Platz gegen Union Schafhausen II weiterhin düster aus. Der SV Scherpenseel-Grotenrath bleibt in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen nach einem 2:1 gegen den Oberbrucher BC. Mirco Dreßler hatte mit zwei Toren bis zur 71. Minute für ein 2:0 gesorgt, Oskar Tkacz konnte in der Nachspielzeit lediglich noch auf 1:2 verkürzen. Außerdem gewann der SV Roland Millich durch Tore von Fabian Reimann (zwei Treffer) sowie Yannick Wersich und Mihail Nastas mit 4:1 beim FSV Geilenkirchen. Der SV Breberen behielt beim 6:2 über den TuS Rheinland Dremmen deutlich die Oberhand.