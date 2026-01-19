– Foto: Miriam Senft

Dynamo Erkelenz spielte die perfekte Hinrunde In der Kreisliga A Heinsberg hat Dynamo Erkelenz eine makellose Hinserie hingelegt und jedes seiner 14 Spiele gewonnen. Wie Trainer Hüseyin Bozkurt auf das vergangene Halbjahr blickt und welche Erwartungen er für die Rückrunde hat. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg Dynamo

In ihrer eigenen Liga hat die Mannschaft von Dynamo Erkelenz in den ersten 14 Spielen der aktuellen Saison in der Kreisliga A Heinsberg gespielt. Mit 42 Punkten und einem Torverhältnis von 70:12 führt Dynamo die Tabelle an – und hat sich bereits ein Polster von elf Punkten auf den Tabellenzweiten Union Würm-Lindern aufgebaut. In der Rückrunde soll dieser noch ausgebaut werden.

„Würm-Lindern hat noch ein Spiel weniger als wir. Aber wenn es geht, möchten wir den Vorsprung toppen“, verrät Trainer Hüseyin Bozkurt mit Blick auf das kommende Halbjahr. „Unsere Leistung noch einmal zu übertreffen, wird allerdings schwer. Im Schnitt machen wir fünf Tore pro Spiel “, fügt er an. Mehr waren es direkt zum Saisonauftakt, als Dynamo mit 6:0 beim BC 09 Oberbruch siegte und die makellose Hinserie einleitete. Auch das 7:1 Ende September beim SV Roland Millich, der aktuell den achten Tabellenplatz belegt, sowie der 8:2-Heimsieg gegen Viktoria Waldenrath-Straeten Ende November dürften für Bozkurt zu den Highlights gezählt haben. „Ein Spiel rauszupicken, finde ich allerdings schwierig, ich bin insgesamt sehr zufrieden“, sagt Bozkurt. Dasselbe gilt für seinen Kader: „Wir haben viel individuelle Klasse und kommen über die Gemeinschaft. Einen einzelnen Spieler kann ich nicht hervorheben, da es bis jetzt eine geschlossene Mannschaftsleistung war“, befindet er. „Das zeigt sich auch an der guten Integration unserer neuen Spieler“, lobt er sein Team weiter.

Spielerisch liege der Schlüssel zum Erfolg in einer Kombination aus Dominanz und Effektivität. „Wir lassen den Ball gut laufen und spielen einfach schön. Das höre ich auch von den Zuschauern, dass es ihnen Spaß macht, uns zuzusehen“, sagt Bozkurt. Das liege auch an seinem eigenen Anspruch: „Ich habe den Jungs am Anfang der Saison gesagt: Wenn ich von außen keinen Spaß habe, ihnen zuzuschauen, dann kann ich nicht zufrieden sein.“ Einziger Makel der Hinrunde bleibt das Ausscheiden in der ersten Runde des Mittelrheinpokals gegen den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – auch wenn der Landesligist kein Maßstab für Dynamo ist. Besser lief es hingegen im Heinsberger Kreispokal: Gegen den Bezirksligisten Ay-Yildizspor Hückelhoven setzte sich Dynamo mit 3:0 in der ersten Runde durch, gegen Ligakonkurrent Geilenkirchen-Hünshoven gewannen die Erkelenzer in der zweiten Runde sogar mit 6:0.