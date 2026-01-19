Dynamo Erkelenz spielte die perfekte Hinrunde

In ihrer eigenen Liga hat die Mannschaft von Dynamo Erkelenz in den ersten 14 Spielen der aktuellen Saison in der Kreisliga A Heinsberg gespielt. Mit 42 Punkten und einem Torverhältnis von 70:12 führt Dynamo die Tabelle an – und hat sich bereits ein Polster von elf Punkten auf den Tabellenzweiten Union Würm-Lindern aufgebaut. In der Rückrunde soll dieser noch ausgebaut werden.
„Würm-Lindern hat noch ein Spiel weniger als wir. Aber wenn es geht, möchten wir den Vorsprung toppen“, verrät Trainer Hüseyin Bozkurt mit Blick auf das kommende Halbjahr. „Unsere Leistung noch einmal zu übertreffen, wird allerdings schwer. Im Schnitt machen wir fünf Tore pro Spiel “, fügt er an. Mehr waren es direkt zum Saisonauftakt, als Dynamo mit 6:0 beim BC 09 Oberbruch siegte und die makellose Hinserie einleitete. Auch das 7:1 Ende September beim SV Roland Millich, der aktuell den achten Tabellenplatz belegt, sowie der 8:2-Heimsieg gegen Viktoria Waldenrath-Straeten Ende November dürften für Bozkurt zu den Highlights gezählt haben.
„Ein Spiel rauszupicken, finde ich allerdings schwierig, ich bin insgesamt sehr zufrieden“, sagt Bozkurt. Dasselbe gilt für seinen Kader: „Wir haben viel individuelle Klasse und kommen über die Gemeinschaft. Einen einzelnen Spieler kann ich nicht hervorheben, da es bis jetzt eine geschlossene Mannschaftsleistung war“, befindet er. „Das zeigt sich auch an der guten Integration unserer neuen Spieler“, lobt er sein Team weiter.
Spielerisch liege der Schlüssel zum Erfolg in einer Kombination aus Dominanz und Effektivität. „Wir lassen den Ball gut laufen und spielen einfach schön. Das höre ich auch von den Zuschauern, dass es ihnen Spaß macht, uns zuzusehen“, sagt Bozkurt. Das liege auch an seinem eigenen Anspruch: „Ich habe den Jungs am Anfang der Saison gesagt: Wenn ich von außen keinen Spaß habe, ihnen zuzuschauen, dann kann ich nicht zufrieden sein.“
Einziger Makel der Hinrunde bleibt das Ausscheiden in der ersten Runde des Mittelrheinpokals gegen den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – auch wenn der Landesligist kein Maßstab für Dynamo ist. Besser lief es hingegen im Heinsberger Kreispokal: Gegen den Bezirksligisten Ay-Yildizspor Hückelhoven setzte sich Dynamo mit 3:0 in der ersten Runde durch, gegen Ligakonkurrent Geilenkirchen-Hünshoven gewannen die Erkelenzer in der zweiten Runde sogar mit 6:0.
Nachdem sich Dynamo mit 3:1 im Achtelfinale gegen den SV Brachelen durchgesetzt hatte, warten im Viertelfinale am 4. März die Sportfreunde Uevekoven, die derzeit in der Landesliga auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Eine Chance für Dynamo – doch liegt der Fokus weiterhin darauf, den Aufstieg klarzumachen. „Es sind noch 16 Spiele. Natürlich hoffe ich darauf, dass wir aufsteigen, aber wir gehen es wirklich von Spiel zu Spiel an. Wir werden auf keinen Fall arrogant oder überheblich werden“, versichert Bozkurt.
Schließlich werden auch die Gegner seinem Team mit einer anderen Herangehensweise in der Rückrunde gegenübertreten. „Uns ist bewusst, dass jede Mannschaft jetzt die erste sein will, die gegen uns zumindest mal einen Punkt holt“, sagt Bozkurt. Bis zum Rückrundenauftakt am 20. Februar steht noch die Vorbereitung an, in die Dynamo bereits eingestiegen ist. Kürzlichunterlag Dynamo erst im Finale mit 1:2 dem SC 09 Erkelenz bei der Erkelenzer Hallenstadtmeisterschaft. Unter anderem mit dem kommenden Pokalgegner aus Uevekoven und Bezirksligist SpVg Odenkirchen will man sich in Testspielen noch messen.
Damit die erfolgreiche Hinserie bestätigt wird, ziehen im Verein alle Beteiligten an einem Strang. „Bis zum Saisonende ist es zwar noch ein bisschen, aber ich bin superzufrieden mit der Truppe. Vor allem diese Gemeinschaft und das familiäre Umfeld, das harmoniert einfach. Von der Mannschaft über das Trainerteam bis hin zum Vorstand“, lobt Bozkurt den Zusammenhalt im Klub. Kann Dynamo die makellose Saison weiter durchziehen, werden sich wohl viele Fans und Beobachter in der A-Liga auch in der Rückrunde fragen.