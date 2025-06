– Foto: Daniel Frenken

Dynamo Erkelenz: Noch aufs Treppchen gestürmt Die Erkelenzer spielten eine spitzenmäßige Rückrunde und erkämpften sich in der A-Liga-Tabelle noch Platz drei. So geht es weiter bei Dynamo.

Nach einer starken Rückrunde hat Dynamo Erkelenz die Spielzeit in der Kreisliga A mit 60 Punkten auf dem dritten Tabellenrang hinter dem SV Kuckum und Union Würm/Lindern beendet. Damit hat man das Ziel der Vereinsoffiziellen, „näher an die Spitzenteams heranzurücken“, erreicht. Außerdem legte das Trainer-Duo Stanislav Makarov und Thorsten Berg stets Wert darauf, attraktiven Fußball spielen zu lassen.

Das war gut „Nach dem Abstiegskampf in der vorigen Saison, wollten wir diesmal mehr erreichen. Schönen Fußball hatten wir teilweise auch schon in der Hinrunde gespielt und an dieser Spielweise wollten wir festhalten. Doch in der Rückrunde sind wir dann noch effektiver und schneller auf dem Platz geworden“, freut sich Stanislav Makarov über das gute Abschneiden des noch jungen Vereins, der es zudem auch bis ins Kreis-Pokalfinale geschafft hatte, erst dort Kuckum mit 1:2 unterlag.

Und dann sind da noch zwei Bestwerte zu verzeichnen. Zum einen hat Dynamo mit 90 erzielten Toren die stärkste Offensive der Liga gestellt. Erheblichen Anteil an dieser Quote hatten Alexander Bechthold und Thomas Schmidt. In 21 Spielen, bei denen er auf demPlatz stand, erzielte Bechthold 23 Treffer und legte sieben weitere auf. Schmidt hatte nur 19 Einsätze, kam aber immerhin auch auf 15 Tore. In der Rückrunde musste sich Erkelenz in drei Spielen mit einem Unentschieden zufriedengeben, nur eine Begegnung ging beim 2:3 in der Auswärtspartie beim SC Selfkant verloren – die restlichen Spiele gewann Dynamo. Doch nicht nur vorne lief es, mit 37 Gegentreffern stellte Dynamo auch die beste Defensive der Liga.