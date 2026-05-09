Dynamo Erkelenz kann Meisterschaft jetzt rechnerisch festmachen

Breberen untermauerte die starke Form – Foto: Miriam Senft

Drei Nachholspiele standen am Donnerstagabend in der Kreisliga A auf dem Programm. Dabei hat Spitzenreiter Dynamo Erkelenz es durch ein 1:1 bei der SG Union Würm/Lindern noch nicht geschafft, die Meisterschaft auch rechnerisch vorzeitig klar zu machen. Das Unentschieden war die zweite Punkteteilung der Saison für Dynamo in Folge, nachdem zuvor alle anderen Begegnungen gewonnen wurden.

Römer trifft vierfach, Breberen untermauert starke Form

Würm/Lindern, das noch im Kampf um Platz zwei mitmischt, hatte gegen Dynamo den besseren Start und ging bereits nach sechs Minuten durch Niklas Spelz mit 1:0 in Führung. Dabei blieb es lange Zeit, doch den Gästen gelang dann in der 77. Minute der Ausgleich durch Marios-Paraskevus Akrivos. Als schon einige Minuten in der Nachspielzeit absolviert waren, erhielt Union-Akteur Julian Herzog zudem noch die Gelb-Rote Karte. Am Sonntag erwartet Dynamo am 26. Spieltag auf eigenem Platz Schlusslicht Grün-Weiß Karken und sollte somit schließlich den letzten Schritt zum Titel machen.

Die gute Rückrunden-Form untermauert hat derweil der SV Breberen, der sich am Donnerstag mit 2:1 beim SV Roland Millich durchsetzte. Zunächst ging Millich durch Fabian Reimann in Führung (10. Minute). Doch noch vor der Pause gelang Luis Seferens der Ausgleich für die Gäste (38.). Der Siegtreffer für Breberen fiel dann kurz nach Wiederanpfiff, nachdem Maurice Winkens erfolgreich gewesen war (49.). Germania Rurich holte im vorigen Heimspiel noch ein 2:2 gegen Dynamo, ging nun aber im Nachholspiel auf eigenem Platz deutlich mit 0:6 gegen Union Schafhausen II unter. Allein Union-Torjäger Maik Römer war mit vier Toren beteiligt, während André Schornstein und Brandy Nzenze die beiden anderen Treffer für die Gäste erzielten.