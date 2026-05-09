Dynamo Erkelenz kann Meisterschaft jetzt rechnerisch festmachen

Drei Nachholspiele standen am Donnerstagabend in der Kreisliga A auf dem Programm. Dabei hat Spitzenreiter Dynamo Erkelenz es durch ein 1:1 bei der SG Union Würm/Lindern noch nicht geschafft, die Meisterschaft auch rechnerisch vorzeitig klar zu machen. Das Unentschieden war die zweite Punkteteilung der Saison für Dynamo in Folge, nachdem zuvor alle anderen Begegnungen gewonnen wurden.
Würm/Lindern, das noch im Kampf um Platz zwei mitmischt, hatte gegen Dynamo den besseren Start und ging bereits nach sechs Minuten durch Niklas Spelz mit 1:0 in Führung. Dabei blieb es lange Zeit, doch den Gästen gelang dann in der 77. Minute der Ausgleich durch Marios-Paraskevus Akrivos. Als schon einige Minuten in der Nachspielzeit absolviert waren, erhielt Union-Akteur Julian Herzog zudem noch die Gelb-Rote Karte. Am Sonntag erwartet Dynamo am 26. Spieltag auf eigenem Platz Schlusslicht Grün-Weiß Karken und sollte somit schließlich den letzten Schritt zum Titel machen.
Die gute Rückrunden-Form untermauert hat derweil der SV Breberen, der sich am Donnerstag mit 2:1 beim SV Roland Millich durchsetzte. Zunächst ging Millich durch Fabian Reimann in Führung (10. Minute). Doch noch vor der Pause gelang Luis Seferens der Ausgleich für die Gäste (38.). Der Siegtreffer für Breberen fiel dann kurz nach Wiederanpfiff, nachdem Maurice Winkens erfolgreich gewesen war (49.). Germania Rurich holte im vorigen Heimspiel noch ein 2:2 gegen Dynamo, ging nun aber im Nachholspiel auf eigenem Platz deutlich mit 0:6 gegen Union Schafhausen II unter. Allein Union-Torjäger Maik Römer war mit vier Toren beteiligt, während André Schornstein und Brandy Nzenze die beiden anderen Treffer für die Gäste erzielten.
Am Sonntag erwartet Schafhausen jetzt Topteam Würm/Lindern. Tabellenzweiter ist aktuell der SC Selfkant. Selfkant trifft im Lokalderby auf Breberen, das von neun Rückrundenspielen immerhin acht gewann. Ein Selbstläufer wird das Spiel für die Gastgeber Selfkant also definitiv nicht. Einen Punkt hinter dem SC Selfkant liegt aktuell der SV Brachelen auf dem dritten Tabellenrang. Am Sonntag (Anpfiff ist erst um 15.15 Uhr) spielt Brachelen zu Hause gegen Abstiegskandidat VfR Übach-Palenberg und will die drei Punkte für sich behalten. Außerdem spielen am Wochenende der SV Scherpenseel-Grotenrath gegen Rurich, der SV Waldenrath/Straeten gegen den FSV Geilenkirchen, der SV Golkrath gegen den TuS Rheinland Dremmen und der Oberbrucher BC gegen Millich.