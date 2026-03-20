Dynamo Erkelenz immer noch ohne Punktverlust Kreisliga A Heinsberg: Kann der SV Roland Milich am Freitagabend dem FC Dynamo Erkelenz die ersten Punkte abnehmen? Was machen die Verfolger SC Selfkant und SG Union Würm/Lindern? Die Duelle des Kreisliga-Spieltags im Überblick. von RP / Michael Moser · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Dynamo Erkelenz will nachlegen – Foto: Dynamo Erkelenz

Am Freitagabend bestreitet der SV Roland Millich den Auftakt des Spieltags in der Kreisliga A: Er versucht Spitzenreiter Dynamo Erkelenz die ersten Punkte der Saison abzuluchsen (das Resultat lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Immerhin sind die Millicher bisher in diesem Jahr noch ungeschlagen.

Erkelenz-Verfolger wollen punkten Spannend bleibt derweil der Kampf um Platz zwei, den aktuell der SC Selfkant belegt. Bislang konnten die Mannen aus dem Westen des Kreises in der Rückrunde noch nicht vollends überzeugen und unterlagen dabei unter anderem dem SV Waldenrath/Straeten mit 1:3. Nun aber soll der Tabellenplatz im Heimspiel am Sonntag gegen den Oberbrucher BC verteidigt werden. Die Aussichten sind vielversprechend, hat der OBC doch schon sieben Spiele in der Fremde verloren. Einen Punkt hinter dem SC Selfkant rangiert Union Würm/Lindern auf Platz drei, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Für die Union steht am Sonntag die Auswärtsaufgabe bei Schlusslicht Grün-Weiß Karken auf dem Programm. Alles andere als ein Sieg für die Gäste, die bislang beide Rückrundenspiele gewannen, wäre eine Überraschung.

Den Abwärtstrend will der TuS Rheinland Dremmen stoppen, denn zuletzt setzte es drei teils hohe Niederlagen am Stück. So unterlag Dremmen gegen den FSV Geilenkirchen und den SV Breberen jeweils mit 2:6. Auch der neue Trainer Alex Gieswein, der Kevin Römer ablöste und zuletzt im Juniorenbereich bei Union Schafhausen tätig war, konnte gegen Geilenkirchen noch nicht viel ausrichten. Ihm zur Seite stehen wird fortan der ebenfalls neue Co-Trainer Patrick Schneider. Jetzt geht es für den TuS zu Germania Rurich, die zuletzt auf eigenem Platz gegen Würm/Lindern mit 0:2 unterlag. Rurich liegt aktuell lediglich einen Zähler hinter den Rheinländern und könnte bei einem Sieg vorbeiziehen. Scherpenseel-Grotenrath muss noch drei Spiele nachholen Der SV Golkrath ist in der Rückrunde noch nicht ganz in Tritt gekommen, einem Sieg stehen ein Remis und eine Niederlage gegenüber. Will der SV den siebten Tabellenplatz verteidigen, sollte am Sonntag der vierte Heimsieg der Spielzeit her. Mit dem VfR Übach-Palenberg (Vorletzter) stellt sich da ein Abstiegskandidat mit zuletzt zwei Niederlagen vor.