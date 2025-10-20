Dynamo Erkelenz im Stil eines Spitzenteams

Spitzenreiter Dynamo Erkelenz hat am achten Spieltag seine Hausaufgaben erledigt und das Heimspiel gegen Schlusslicht FSV Geilenkirchen souverän mit 3:0 gewonnen. Es war die erste Partie für Erkelenz in dieser Saison auf Kunstrasen – und das Spiel war gewiss keine Gala. Aber dennoch war der Erfolg nie in Gefahr gegen eine sehr defensiv eingestellte Geilenkirchener Mannschaft.
Dynamos sportlicher Leiter Stanislav Makarov war nach der Partie zufrieden: „Sicherlich war das Spiel kein Leckerbissen, doch wir haben heute Lösungen gefunden. Auch gegen defensiv eingestellte Gegner machen wir im Moment eben nach Flanken oder auch nach Standards unsere Tore.“
Insgesamt sei das Erkelenzer Spiel laut Makarov noch variabler geworden, was auch die Anzahl an verschiedenen Torschützen zeige. „Außerdem haben die Trainer immer auch Qualität auf der Ersatzbank. Ich verweise da nur auf Brendan Schäfer“, so der Sportliche Leiter. Und eben dieser Brendan Schäfer war es, der den Favoriten in der 32. Minute in Führung gebracht hatte. Einmal im Fluss, traf Schäfer kurz vor der Pause zum 2:0 (44. Minute).
Zur zweiten Halbzeit kam Razvan Duman für Armando Nakamura in die Partie und rechtfertigte das Vertrauen in der 75. Minute mit dem Treffer zum 3:0. Über die aktuelle Stimmungslage beim Tabellenführer sagt Makarov: „Natürlich herrscht gerade eine gewisse Euphorie, doch gleichzeitig auch Demut und Respekt vor den weiteren Aufgaben.“
Der SV Brachelen hat die Spielabsage zwischen dem SC Selfkant und Union Würm/Lindern indes für sich genutzt und ist durch einen 2:0-Erfolg beim SV Golkrath auf den zweiten Tabellenplatz gerückt, während das Resultat für die Golkrath die erste Heimniederlage der Saison bedeutete. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Marco Weingart die Gäste in Führung geschossen. Eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff war es wiederum Weingart, der den Endstand herstellte.
Kürzlich sprach Swen Krieger, Sportlicher Leiter beim TuS Rheinland Dremmen, noch von einem „gelungenen Saisonstart“. Ein wenig trübt diese Ansicht die 1:2-Niederlage beim SV Scherpenseel-Grotenrath, der bis dato noch sieglos war. Nach sehenswerter Vorlage von Raphael Defruytier erzielte Markus Stumvoll bereits in der neunten Minute das 1:0 für die Gastgeber. Beinahe hätte wiederum Stumvoll auf 2:0 erhöht (49.), stattdessen glich auf der anderen Seite Mats Winkens für Dremmen aus (52.). In der 75. Minute gelang dem Scherpenseeler Angreifer Stumvoll tatsächlich sein zweites Tor zum 2:1-Sieg.
Nach dem 1:0 in Geilenkirchen gelang Germania Rurich nun mit 2:1 gegen den VfR Übach-Palenberg der zweite Sieg in Folge gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Die Ruricher Führung hatte Baboucar Ceesay nach neun Minuten markiert, Florian Syben erhöhte auf 2:0. Noch in Halbzeit eins verkürzte der Gast auf 1:2, doch nach dem Seitenwechsel fielen keine Tore mehr.
Auswärts weiterhin ungeschlagen bleibt der SV Roland Millich nach einem 2:0-Sieg beim SV Waldenrath-Straeten. Die Millicher Treffer erzielten Yannick Wersich und Fabian Reimann. Während sich der SV Breberen durch ein spätes Tor von Felix Senft mit 1:0 bei Grün-Weiß Karken durchsetzte, gewann der Oberbrucher BC das Derby gegen Union Schafhausen II auf eigenem Platz mit 3:1. Für Oberbruch traf Maurice Seidel doppelt sowie Chris Mevißen. Den Ehrentreffer markierte Lukas Hartmann.