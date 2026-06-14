Dynamo Erkelenz gelingt die Krönung einer außergewöhnlichen Saison

Norman Post brachte seinem Team nach einem tollen Endspielsieg den Kreispokal. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

A-Liga-Meister Dynamo Erkelenz feiert einen verdienten 4:0-Sieg im Kreispokal-Endspiel. Landesligist Union Schafhausen versagt kollektiv. Ein Klassenunterschied – aber anders als erwartet.

„Doublesieger, Doublesieger“, skandierten die Spieler von Dynamo Erkelenz auf dem Rasen des Willy-Stein-Stadions. Nach der souverän gewonnenen Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A mit 28 Siegen und zwei Unentschieden sicherte sich das Team von Trainer Hüseyin Bozkurt auch den Kreispokal.

Die „Vorbereitung“ auf Malle

Im Finale vor etwa 700 Zuschauern ließ der neue Bezirksligist dem Landesligisten Union Schafhausen beim 4:0 keine Chance. Als Top-Trainingslager für Pokalsieger im Kreis Heinsberg scheint die Fußballer-Insel Mallorca zu dienen. Vor einem Jahr hatte Kuckum diese „Vorbereitung“ gewählt und den Pokal gewonnen. Und 17 Spieler aus dem Dynamo-Lager hatten die Woche bis zwei Tage vor dem Spiel auf Mallorca verbracht.

Im Finale offenbarte sich ein Klassenunterschied – aber anders als erwartet. „Kollektives Versagen“ nannte Schafhausens Trainer Jörg Halfenberg die Vorstellung seiner Mannschaft. Von der ersten Minute an war man in fast allen Bereichen einen Tick zu langsam, kein Pass kam an den Nebenmann, die meisten Zweikämpfe wurden verloren. Da war Dynamo aggressiver, spritziger und zielgerichteter.

Schafhausen versuchte früh zu stören, lief aber in die schnellen Gegenstöße von Dynamo, das in der Anfangsphase bevorzugt über die linke Seite angriff. Ein Pass von Viktor Bauer erreichte Marios Akrivos, der am Strafraum auf Sturmspitze Thomas Schmidt querlegte. Der Torjäger traf überlegt zum 1:0 in die lange Ecke (8.).

Eine Reaktion der Schafhausener blieb aus. Stattdessen gelang Armando Nakamura mit einem 20-Meter-Schuss, den Union-Torwart Niklas Sistermanns offensichtlich unterschätzt hatte, das 2:0 (14.). Die Partie schien früh entschieden. Die Schafhausener Bemühungen sorgten bei den Dynamo-Spielern nur für ein müdes Lächeln; in Gefahr gerieten sie nicht. Der Kopfball von Kapitän David Jennissen deutlich übers Tor nach einer Flanke von Leon Valicek war die dichteste „Annäherung“ (45. +2).

Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatte Schafhausen auf ein 3-4-3-System umgestellt und erzeugte etwas Druck. Doch es fehlte weiter an Passgenauigkeit und Durchsetzungsvermögen. Nach einem Freistoß von Dynamo-Kapitän Norman Post schraubte sich Tobias Wilhelm am höchsten und wuchtete den Kopfball zum 3:0 ins Tor (56.). Akrivos erhöhte schließlich auf 4:0, als Batin Bozkurt auf der Torauslinie die Schafhausener Abwehr schwindlig gespielt hatte (68.).

„Abschiedsspiel“ für den Mitgründer

Der erste Schuss aufs Dynamo-Tor gelang Yves Henkens in der 73. Minute; Torwart Torben Fritzsche fing den Ball sicher ab. Hüseyin Bozkurt konnte nun mehr Spieler am Erfolg teilhaben lassen. So kam auch Dynamo-Vorsitzender Andreas Haas (40), der 2014 zu den Mitgründern des Vereins gehörte, zu seinem „Abschiedsspiel“. In der Schlussphase durften die Dynamo-Spieler auf der Bank schon mal die Sieger-T-Shirts überziehen; auf dem Platz sehnten beide Teams den Schlusspfiff herbei. In der fairen Partie zückte Schiedsrichter Yannick Moll lediglich viermal die Gelbe Karte.

„Es ist die Krönung einer außergewöhnlichen Saison“, sagte Dynamo-Trainer Hüseyin Bozkurt. Seine Mannschaft hatte das Spiel bestimmt. Dem Trainer ist auch wichtig, dass Dynamo erkennbar attraktiven Fußball spielt. Sein Gegenüber Jörg Halfenberg beschönigte nichts. „Der Sieg von Dynamo ist auch in der Höhe verdient“, sagte der Union-Trainer. Der Gegner habe sehr effektiv gespielt. Seinem Team hätten wie schon in der kompletten Rückrunde zwei Drittel der Spieler aus der ersten Serie gefehlt.

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