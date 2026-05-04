Dynamo Erkelenz feiert ein 18:0-Schützenfest

Am 25. Spieltag stand erneut der Kampf um Platz zwei im Mittelpunkt. Diesen belegt derzeit der SC Selfkant hinter dem souveränen Spitzenreiter Dynamo Erkelenz. Beim zuletzt formstarken TuS Rheinland Dremmen gewann die Mannschaft von Trainer Sascha Mensch mit 3:0.
Nach einer vorsichtigen Anfangsphase war es Levi Maassen, der nach 21 Minuten mit der ersten großen Chance für die Gäste den Pfosten traf. In der Folge boten sich beiden Teams bis zur Pause keine nennenswerten Möglichkeiten mehr.
Auf Platz drei bleibt der SV Brachelen, der sich bei Union Schafhausen II mit 3:0 durchsetzte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Justin Birkenheuer, der mit dem 1:0 für Brachelen den Knoten löste (58.). Die Gäste blieben überlegen und erhöhten durch Alexander Kohlen in der 67. Minute auf 2:0. Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte Ron van Kessel nur drei Minuten später.
Auch Union Würm-Lindern mischt oben weiter mit und erfüllte beim 4:2-Heimsieg gegen den Oberbrucher BC seine Pflicht. Bereits nach 13 Minuten brachte Leon Rothkranz die Gastgeber per Strafstoß mit 1:0 in Führung. Als Julian Herzog nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte, sprach vieles für einen souveränen Heimsieg.
Doch die Gäste kamen im zweiten Durchgang zurück und verkürzten ebenfalls per Elfmeter durch Oskar Tkacz auf 1:2 (65.). Der OBC legte nach und kam durch Abdoulie Cham sogar zum 2:2-Ausgleich (70.). Lange hielt das Remis aber nicht: Nur gut eine Minute später brachte Tim Janes den Favoriten wieder in Führung. Für die endgültige Entscheidung sorgte Felix Sebastian Jansen mit dem Treffer zum 4:2 in der 81. Minute. Zu allem Überfluss aus Sicht der Gäste sah Torschütze Oskar Tkacz zudem noch die Rote Karte.
Zu einem Torfestival kam es indes im Spiel zwischen dem Vorletzten VfR Übach-Palenberg und dem designierten Meister Dynamo Erkelenz. Mit sage und schreibe 18:0 gewann Dynamo die einseitige Partie, wobei allein Torjäger Thomas Schmidt sechs Treffer beisteuerte. Batin Bozkurt, Viktoria Bauer und Razvan Duma trafen jeweils doppelt.
In einem Nachholspiel am kommenden Donnerstag tritt Dynamo bei Union Würm-Lindern an und kann mit einem Sieg die vorzeitige Meisterschaft perfekt machen.
Während der SV Breberen beim 6:2-Heimsieg gegen den SV Waldenrath/Straeten seine starke Rückrundenform bestätigte, kam der SV Golkrath zu einem 2:1-Erfolg beim SV Roland Millich.
Durch einen 5:2-Erfolg zu Hause gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath hat der FSV Geilenkirchen den Tabellenplatz mit dem Gegner getauscht und somit die Abstiegsränge verlassen, auf denen jetzt Scherpenseel neben Übach-Palenberg und Grün-Weiß Karken verweilen. Schlusslicht Karken war übrigens nicht zum Spiel bei Germania Rurich angetreten und verlor die Punkte.