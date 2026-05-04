Dynamo Erkelenz feiert ein 18:0-Schützenfest Kreisliga A: Die Meisterschaft für Dynamo Erkelenz ist nur noch Formsache. Auf dem Weg dahin überrollte der Spitzeneiter nun den VfR Übach-Palenberg. Im Kampf um Platz zwei geht es weiter eng zu – Brachelen und Würm/Lindern bleiben am SC Selfkant dran. von RP / Michael Moser · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Dynamo Erkelenz feiert einen Kantersieg – Foto: Maxima Klassen

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Am 25. Spieltag stand erneut der Kampf um Platz zwei im Mittelpunkt. Diesen belegt derzeit der SC Selfkant hinter dem souveränen Spitzenreiter Dynamo Erkelenz. Beim zuletzt formstarken TuS Rheinland Dremmen gewann die Mannschaft von Trainer Sascha Mensch mit 3:0.

Nach einer vorsichtigen Anfangsphase war es Levi Maassen, der nach 21 Minuten mit der ersten großen Chance für die Gäste den Pfosten traf. In der Folge boten sich beiden Teams bis zur Pause keine nennenswerten Möglichkeiten mehr. Würm-Lindern ist weiterhin oben dabei Auf Platz drei bleibt der SV Brachelen, der sich bei Union Schafhausen II mit 3:0 durchsetzte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Justin Birkenheuer, der mit dem 1:0 für Brachelen den Knoten löste (58.). Die Gäste blieben überlegen und erhöhten durch Alexander Kohlen in der 67. Minute auf 2:0. Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte Ron van Kessel nur drei Minuten später.

Auch Union Würm-Lindern mischt oben weiter mit und erfüllte beim 4:2-Heimsieg gegen den Oberbrucher BC seine Pflicht. Bereits nach 13 Minuten brachte Leon Rothkranz die Gastgeber per Strafstoß mit 1:0 in Führung. Als Julian Herzog nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte, sprach vieles für einen souveränen Heimsieg. Doch die Gäste kamen im zweiten Durchgang zurück und verkürzten ebenfalls per Elfmeter durch Oskar Tkacz auf 1:2 (65.). Der OBC legte nach und kam durch Abdoulie Cham sogar zum 2:2-Ausgleich (70.). Lange hielt das Remis aber nicht: Nur gut eine Minute später brachte Tim Janes den Favoriten wieder in Führung. Für die endgültige Entscheidung sorgte Felix Sebastian Jansen mit dem Treffer zum 4:2 in der 81. Minute. Zu allem Überfluss aus Sicht der Gäste sah Torschütze Oskar Tkacz zudem noch die Rote Karte.