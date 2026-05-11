Dynamo Erkelenz feiert die souveräne Meisterschaft

Dynamo Erkelenz hat am 26. Spieltag der Kreisliga A die Meisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg vorzeitig klargemacht, denn beim Tabellenschlusslicht Grün-Weiß Karken setzte sich das Team von den Trainern Hüseyin Bozkurt und Thorsten Berg am Sonntag hochverdient mit 7:1 durch: „Es war heute in der Tat relativ locker, ohne spektakulär zu scheinen. Aber man merkte der Mannschaft schon während der zweiten Halbzeit an, dass so langsam Party-Stimmung aufkommt“, freute sich nach der Partie Stanislav Makarov, Sportlicher Leiter bei Dynamo. Dass es so kommen würde überrascht niemanden, denn alles andere als ein Sieg beim wahrscheinlichen Absteiger Karken wäre eine kleine Sensation gewesen.
Dementsprechend war man bei Erkelenz gut vorbereitet und mit einem Partybus vor Ort: „In dem fahren wir mit DJ an Bord jetzt Richtung Erkelenz“, so Makarov. Dort soll dann in der hiesigen Gastronomie weitergemacht werden. Die Tore zur Meisterfeier erzielten Batin Bozkurt, Norman Post (doppelt), Thomas Schmidt, Max Wessel und Ron Manfred Elsermann. Den Karkener Ehrentreffer erzielte Younes El Aboubi.
Während die Meisterschaft von Dynamo nur noch eine Frage der Zeit war, bleibt der Kampf um Platz zwei, der aller Voraussicht nach ebenfalls zum Aufstieg berechtigt, weiterhin in vollem Gange. Die besten Karten hat dabei aktuell der SC Selfkant als Tabellenzweiter mit 51 Punkten nach einem 3:1-Heimsieg im Lokalderby gegen den zuletzt stark aufspielenden SV Breberen. In einer guten und fairen Partie gingen die Platzherren nach einer knappen Viertelstunde durch Bram Leote in Führung. Doch Breberen hielt gut dagegen und konnte durch Gianluca Janssen egalisieren (17. Minute). Der SC machte wieder mehr Druck, so dass Zaki Rasuli nach einer halben Stunde das 2:1 markierte. Durch eine Einzelleistung sorgte Gioele Vergossen noch für das 3:1 vor der Pause.
Mit einem Punkt Rückstand hinter Selfkant bleibt der SV Brachelen Tabellendritter. Gegen Kellerkind VfR Übach-Palenberg hieß es im Heimspiel 5:1. Bis zum Pausenpfiff sorgten Justin Birkenheuer und Moritz Leuner für eine 2:0-Führung. Mit seinem zweiten Treffer brachte Justin Birkenheuer dann mit 3:0 schon die Vorentscheidung kurz nach Wiederanpfiff. Anschließend traf Lennardt van Kessel per Doppelpack bis zum 5:0, während Riza Acar per Strafstoß lediglich das 1:5 markierte.
Zwei Punkte weniger als Brachelen hat Union Würm/Lindern auf dem Konto, das sich bei Union Schafhausen mit 3:0 durchsetzte. Schon in der neunten Minute brachte Benjamin Jansen die Gäste per Kopfball in Front gebracht. Anschließend fielen lange keine Treffer, ehe Marc Röhlen das erlösende 2:0 für die Union erzielte (80.). Den Schlusspunkt setzte Tim Janes in der Nachspielzeit mit dem 3:0.
Während der SV Roland Millich einen 4:1-Sieg beim Oberbrucher BC feierte, musste sich Germania Rurich mit einem 3:3-Unentschieden bei Abstiegskandidat SV Scherpenseel-Grotenrath begnügen. Außerdem unterlag der SV Golkrath auf eigenem Platz dem TuS Rheinland Dremmen mit 4:5. Der SV Waldenrath/Straeten gewann sein Heimspiel mit 4:2 gegen den FSV Geilenkirchen, der sich noch in akuter Abstiegsnot befindet.