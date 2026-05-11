Dynamo Erkelenz feiert die souveräne Meisterschaft

Während die Meisterschaft von Dynamo nur noch eine Frage der Zeit war, bleibt der Kampf um Platz zwei, der aller Voraussicht nach ebenfalls zum Aufstieg berechtigt, weiterhin in vollem Gange. Die besten Karten hat dabei aktuell der SC Selfkant als Tabellenzweiter mit 51 Punkten nach einem 3:1-Heimsieg im Lokalderby gegen den zuletzt stark aufspielenden SV Breberen. In einer guten und fairen Partie gingen die Platzherren nach einer knappen Viertelstunde durch Bram Leote in Führung. Doch Breberen hielt gut dagegen und konnte durch Gianluca Janssen egalisieren (17. Minute). Der SC machte wieder mehr Druck, so dass Zaki Rasuli nach einer halben Stunde das 2:1 markierte. Durch eine Einzelleistung sorgte Gioele Vergossen noch für das 3:1 vor der Pause.