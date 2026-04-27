Dynamo Erkelenz erstmals mit Punktverlust Der Spieltag bringt ein Novum. Nach 22 Siegen in Folge gewinnt Ligaprimus Dynamo Erkelenz beim 2:2-Remis gegen Germania Rurich erstmals nicht. von RP / Michael Moser · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Dynamo Erkelenz lässt zum ersten mal Punkte liegen – Foto: Christian Dortants

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Den Nimbus der makellosen Saison hat Dynamo Erkelenz am 24. Spieltag der Kreisliga A verloren. Denn Germania Rurich trennte sich 2:2 von Dynamo und nahm dem Tabellenführer so die ersten Punkte überhaupt ab. Zuvor hatte Erkelenz 22 Spiele in Folge gewonnen.

Zunächst schien alles den erwarteten Lauf zu nehmen, denn nach acht Minuten erzielte Torjäger Thomas Schmidt das 1:0 für Dynamo. Wer jetzt schnell mit dem 2:0 gerechnet hatte, sah sich getäuscht, denn nach etwas mehr als einer halben Stunde glich Jetlir Salihaj für die Germania aus. Und Sebastian Syben brachte die Platzherren sogar mit 2:1 nach vorne (63. Minute). Die ganz große Sensation blieb dann aber doch aus, weil wiederum Thomas Schmidt in der 77. Minute zum Endstand von 2:2 traf. Selfkant erobert zweiten Platz Der SC Selfkant hat derweil wieder den zweiten Tabellenplatz vom SV Brachelen übernommen, denn während Selfkant auf eigenem Platz den SV Roland Millich mit 4:1 besiegte, musste Brachelen sich mit einem 2:2 beim Oberbrucher BC begnügen. Selfkant traf zwar auf selbstbewusste Millicher Gäste, die zuletzt zwei Siege eingefahren hatten, dennoch ging es früh durch Gioele Vergossen in Führung (8.). Millich spielte in der Folgezeit gut mit und kam durch den zuletzt treffsicheren Fabian Reimann zum Ausgleich (34.). Nach der Pause wurden die Hausherren dann stärke, und machten folgerichtig das 2:1 durch Levi Maassen, der von Tim Bakker bedient wurde (56.). Nur drei Minuten später traf wiederum Maassen zum 3:1, während Tim Bakker per Strafstoß eine Viertelstunde vor Schluss den Endstand markierte.

Und der SV Brachelen ging nach ruhiger Anfangsphase durch Marco Weingart nach 37 Minuten mit 1:0 in Oberbruch in Front. Aber in der Nachspielzeit von Hälfte eins gelang Abass Mansaray zunächst der Ausgleich für Oberbruch. Vier Minuten später zog Oskar Tkacz einfach mal ab und traf zum Oberbrucher 2:1. Nach 62 Minuten erzielte Henrik Hayen wenigstens noch den Ausgleich für Brachelen. Nicht bis zum Schluss auf dem Platz stand dabei Brachelens Marco Weingart, der nach rund 70 Minuten die Gelb-Rote Karte sah. Würm/Lindern patzt Einen Dämpfer musste indes die SG Union Würm/Lindern, weiterer Anwärter auf Platz zwei, mit der 1:2-Niederlage beim SV Golkrath hinnehmen. Bis zur Pause hatte Niklas Wachtling mit zwei Treffern für eine Golkrather 2:0-Führung gesorgt und mehr als der Anschlusstreffer von Eric Thevis (49.) wollte den Gästen dann nicht mehr gelingen. Somit ist die Union nur noch Vierter.