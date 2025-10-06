Dynamo Erkelenz enteilt der Konkurrenz – Dremmen chancenlos im Spitzen

– Foto: Miriam Senft

Am sechsten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg festigt der FC Dynamo Erkelenz mit einem klaren 5:1 gegen Dremmen seine Ausnahmestellung. Während Selfkant und Würm-Lindern Federn lassen, teilen sich Karken und Millich die Punkte. Im Tabellenkeller bleibt Geilenkirchen trotz erster Tore weiter ohne Zähler.

Am sechsten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg festigt der FC Dynamo Erkelenz mit einem klaren 5:1 gegen Dremmen seine Ausnahmestellung. Während Selfkant und Würm-Lindern Federn lassen, teilen sich Karken und Millich die Punkte. Im Tabellenkeller bleibt Geilenkirchen trotz erster Tore weiter ohne Zähler.

Meisterliche Dominanz des Spitzenreiters Dynamo Erkelenz hat das Spitzenspiel gegen TuS Rheinland Dremmen eindrucksvoll für sich entschieden. Der Tabellenführer diktierte über weite Strecken das Geschehen und stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Elsermann, Nakamura, Karpuz und Schmidt sorgten mit sehenswerten Treffern für klare Verhältnisse. Dremmen kam erst beim Stand von 0:4 durch Schopphoven zum Ehrentreffer. Erkelenz bleibt nach sechs Siegen in sechs Spielen souverän an der Tabellenspitze.

FC Dynamo Erkelenz – TuS Rheinland Dremmen 5:1

FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Norman Post, Aaron Post, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Viktor Bauer, Armando Nakamura (61. Viktor Osipov), Marios-Paraskevas Akrivos (51. Brendan Schäfer), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt (79. Razvan Duma)

TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Julien Feiter (71. Frederic Nowos), Noah Kux, Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven (80. Mats Winkens), Ange Benny Kossi, Shaibou Bambara (55. Jannis Perske), Tim Fensky (62. Simon Hohnen) (90. Achraf Chkounda), Soulaymane Sadiki, Taylan Faruk Kaya, Yannick Plum

Tore: 1:0 Ron Manfred Elsermann (39.), 2:0 Armando Nakamura (45.+1), 3:0 Muhammet Karpuz (52.), 4:0 Thomas Schmidt (67.), 4:1 Sascha Schopphoven (68.), 5:1 Thomas Schmidt (79.)

Später Ausgleich rettet Punkt für das Schlusslicht Aufsteiger Scherpenseel trotzte dem favorisierten Tabellendritten Union Würm-Lindern in einer intensiven Partie einen Punkt ab. Nach einer späten Führung der Gäste durch Röhlen in der Nachspielzeit schien alles entschieden, doch Kuhn verwandelte in der 96. Minute einen Handelfmeter zum 2:2. Zuvor hatten Schulze und Jansen getroffen. Trotz Gelb-Rot in der Schlussphase bewies Scherpenseel Moral.

SV Scherpenseel-Grotenrath – SG Union Würm-Lindern 2:2

SV Scherpenseel-Grotenrath: Marcel Worm, Niklas Herzogenrath, Norman Schulze (76. Norman Krause), Joel Karzell, Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina, Dennis Gneist (65. Giulio Farina), Niklas Maaßen (52. Dennis Kuhn), Raphael Defruytier (90. Marvin Heinen)

SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Michael Thevis, Tim Frahn (17. Benjamin Jansen), Nicolas Wypior, Eric Thevis, Felix Sebastian Jansen (83. Jeremy Bessix), Niklas Spelz, Maurice Muth, Tim Janes, Yannik Schlömer (46. Marc Röhlen)

Tore: 1:0 Norman Schulze (36.), 1:1 Felix Sebastian Jansen (59.), 1:2 Marc Röhlen (90.+3), 2:2 Dennis Kuhn (90.+6 Handelfmeter)

Gelb-Rot: Norman Krause (88./SV Scherpenseel-Grotenrath/Unsportlichkeit) Torfestival ohne Sieger In einem turbulenten Duell trennten sich Karken und Millich leistungsgerecht mit 3:3. Die Gastgeber führten zwischenzeitlich komfortabel mit 3:1, ehe Millich in der Schlussviertelstunde durch Laziz und Rekas noch ausglich. Karken zeigte sich offensiv verbessert, offenbarte aber erneut Schwächen in der Defensive. Für beide Teams bedeutet das Remis Stagnation im Tabellenmittelfeld.