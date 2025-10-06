Dynamo Erkelenz enteilt der Konkurrenz – Dremmen chancenlos im Spitzen

Am sechsten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg festigt der FC Dynamo Erkelenz mit einem klaren 5:1 gegen Dremmen seine Ausnahmestellung. Während Selfkant und Würm-Lindern Federn lassen, teilen sich Karken und Millich die Punkte. Im Tabellenkeller bleibt Geilenkirchen trotz erster Tore weiter ohne Zähler.
Meisterliche Dominanz des Spitzenreiters
Dynamo Erkelenz hat das Spitzenspiel gegen TuS Rheinland Dremmen eindrucksvoll für sich entschieden. Der Tabellenführer diktierte über weite Strecken das Geschehen und stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Elsermann, Nakamura, Karpuz und Schmidt sorgten mit sehenswerten Treffern für klare Verhältnisse. Dremmen kam erst beim Stand von 0:4 durch Schopphoven zum Ehrentreffer. Erkelenz bleibt nach sechs Siegen in sechs Spielen souverän an der Tabellenspitze.
FC Dynamo Erkelenz – TuS Rheinland Dremmen 5:1
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Norman Post, Aaron Post, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen, Viktor Bauer, Armando Nakamura (61. Viktor Osipov), Marios-Paraskevas Akrivos (51. Brendan Schäfer), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt (79. Razvan Duma)
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Julien Feiter (71. Frederic Nowos), Noah Kux, Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven (80. Mats Winkens), Ange Benny Kossi, Shaibou Bambara (55. Jannis Perske), Tim Fensky (62. Simon Hohnen) (90. Achraf Chkounda), Soulaymane Sadiki, Taylan Faruk Kaya, Yannick Plum
Tore: 1:0 Ron Manfred Elsermann (39.), 2:0 Armando Nakamura (45.+1), 3:0 Muhammet Karpuz (52.), 4:0 Thomas Schmidt (67.), 4:1 Sascha Schopphoven (68.), 5:1 Thomas Schmidt (79.)
Später Ausgleich rettet Punkt für das Schlusslicht
Aufsteiger Scherpenseel trotzte dem favorisierten Tabellendritten Union Würm-Lindern in einer intensiven Partie einen Punkt ab. Nach einer späten Führung der Gäste durch Röhlen in der Nachspielzeit schien alles entschieden, doch Kuhn verwandelte in der 96. Minute einen Handelfmeter zum 2:2. Zuvor hatten Schulze und Jansen getroffen. Trotz Gelb-Rot in der Schlussphase bewies Scherpenseel Moral.
SV Scherpenseel-Grotenrath – SG Union Würm-Lindern 2:2
SV Scherpenseel-Grotenrath: Marcel Worm, Niklas Herzogenrath, Norman Schulze (76. Norman Krause), Joel Karzell, Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Luca Farina, Dennis Gneist (65. Giulio Farina), Niklas Maaßen (52. Dennis Kuhn), Raphael Defruytier (90. Marvin Heinen)
SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Michael Thevis, Tim Frahn (17. Benjamin Jansen), Nicolas Wypior, Eric Thevis, Felix Sebastian Jansen (83. Jeremy Bessix), Niklas Spelz, Maurice Muth, Tim Janes, Yannik Schlömer (46. Marc Röhlen)
Tore: 1:0 Norman Schulze (36.), 1:1 Felix Sebastian Jansen (59.), 1:2 Marc Röhlen (90.+3), 2:2 Dennis Kuhn (90.+6 Handelfmeter)
Gelb-Rot: Norman Krause (88./SV Scherpenseel-Grotenrath/Unsportlichkeit)
Torfestival ohne Sieger
In einem turbulenten Duell trennten sich Karken und Millich leistungsgerecht mit 3:3. Die Gastgeber führten zwischenzeitlich komfortabel mit 3:1, ehe Millich in der Schlussviertelstunde durch Laziz und Rekas noch ausglich. Karken zeigte sich offensiv verbessert, offenbarte aber erneut Schwächen in der Defensive. Für beide Teams bedeutet das Remis Stagnation im Tabellenmittelfeld.
Grün-Weiß Karken – Roland Millich 3:3
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Thomas Lucksch, Timo Jacobi, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Ibraqhima Sory Diallo, Martin Rongen (16. Atiqullah Osmani), Steven Lehnen, Christian Rongen, Kai Schmitz, Omar Mejel (75. Conner York Rolf Wagner)
Roland Millich: Darren Rice, Yannick Wersich (61. Nassir Laziz), Kilian Schmitz (83. Tim Hubert Peters), Roy Mühlenberg, Giuliano Franken, Manuel Memenga, Felix Bischofs, Jordi Orbons, Dominic Tobor (56. Fabian Reimann), Kevin Rapp, Michel Rekas
Tore: 1:0 Steven Lehnen (13.), 1:1 Jordi Orbons (43.), 2:1 Kai Schmitz (48.), 3:1 Atiqullah Osmani (71.), 3:2 Nassir Laziz (77.), 3:3 Michel Rekas (85.)
Erster Doppelschlag – aber Geilenkirchen bleibt punktlos
Trotz der ersten Saisontore setzte es für Schlusslicht Geilenkirchen die sechste Niederlage. Gegen Aufsteiger Übach-Palenberg zeigte der FSV zwar Moral, kassierte in der Nachspielzeit aber zwei späte Gegentreffer. Übach sicherte sich dank Pinna und Atas die drei Punkte und feierte den ersten Saisonsieg. Für Geilenkirchen bleibt die Lage bedrohlich, auch wenn der Offensivknoten endlich platzte.
FSV Geilenkirchen-Hünshoven – VfR Übach-Palenberg 2:4
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers (66. Ralf Kakina), Fabrice Schmidt, Marin Blajic, Marvin Abimbola (81. Christopher Mertens), Philipp Heinrichs, Jan Rambau, Arif Muaremov (73. Lucas Bohnen), Gery Wembolua Olenga (60. Philipp Parson), Albjon Gashi
VfR Übach-Palenberg: Yves-Maurice Müschen, Dalin Acar, Ufuk Düven, Serhat Kabadayi, Jannis Völker, Onur Albayrak, Ertugrul Kabadayi, Yunus Emre Türkmen (87. Anas Atas), Mert Sayin (63. Abdi Rahim Mohamed), Alessio Pinna, Riza Acar
Tore: 0:1 Marvin Uebersalz (21. Eigentor), 1:1 Philipp Heinrichs (26.), 1:2 Riza Acar (35.), 2:2 Philipp Heinrichs (83. Foulelfmeter), 2:3 Alessio Pinna (90.+4), 2:4 Anas Atas (90.+7)
Rot: Abdi Rahim Mohamed (80./VfR Übach-Palenberg/)
Besondere Vorkommnisse: Alessio Pinna (VfR Übach-Palenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (55.).
Weitere Ergebnisse des 6. Spieltags: